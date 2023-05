Diili-tähti Janne Immonen hämmentyy varattoman Kaisan kodissa – täräyttää suorat sanat Dyson-imurista

Keskiviikkona televisiosta tulevassa Rikkaat ja rahattomat -jaksossa nähdään yrittäjä Janne Immonen.

Vuonna 2021 Diilissä kilpailleella Janne Immosella on vaihtoparina Rikkaat ja rahattomat -ohjelman jaksossa masennuksen kanssa kampaillut Kaisa Minkkinen, joka asuu Jannen tavoin Jyväskylässä.

Kaisa hämmästyy Jannen 2000 euron viikkobudjetista, jonka hän saa nyt itselleen käyttöön.

Tuttuun tapaan jakson alkupuolella nähdään, miten osallistujat reagoivat vaihtoparinsa asuntoon. Asiakaspalvelijana työskentelevä Kaisa saa Jannen kodista vaikutelman, että siellä asuvalla ihmisellä on varallisuutta. Janne puolestaan ihmettelee Kaisan asunnosta löytyvää imuria.

– Kyllä on näköjään rahulia ollut liikenteessä, kun täällä on Dyson-merkkinen pölynimuri. Onhan se mahdollista, että se on ostettu käytettynä, mutta kyllä ne käytettynäkin maksaa jonkun verran.

”Rock your day!” -hokemastaan tunnettu Janne joutuu tyytymään vaihtoviikollaan Kaisan 70 euron viikkobudjettiin.

Myöhemmin Janne hämmästelee myös keittiöstä löytyviä Arabian astioita.

Janne tapaa jaksossa myös Kaisan siskon, joka kertoo taustatarinan kalliille tavaroille.

– Kaisalla on ollut rahaa käytössä ihan hyvin aikaisemmin. Kaisa lähti ottaa lainoja, kun hän ajatteli työtilanteensa jatkuvan. Hän otti niitä lainoja, mutta sitten selvisi, ettei hän pystynytkään tekemään töitä. Hän jäi sairaslomalle masennuksen takia, ja niitä lainoja kertyi aika paljon. Osa näistä kalliista tavaroista on ostettu lainarahalla.

Lisäksi Kaisan sisko kertoo Kaisan saaneen kotiinsa esineitä myös sosiaalisessa mediassa tapahtuneiden yhteistöiden kautta. Janne kertoo vaihtoparinsa siskolle ymmärtävänsä nyt syyt vaihtoparinsa asunnosta löytyville esineille.

Lisäksi Janne kertoo kokkaillessaan, että hän ei yleensä itse tee ruokaa. Hän mainitsee käyvänsä paljon ulkona syömässä. Jannen vaimo kuulemma myös vastaa ruoanlaitosta.

– Kyllä mä mietin, että mitä tästä tulee, värikäs liikemies tunnustaa keittiöhommien äärellä.

