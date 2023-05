Podcast: Jaajo Linnonmaa sai pahaenteisiä Whatsapp-viestejä kesken Diili-tehtävän

Suklaamaistelu ei mennyt aivan putkeen, ja sekös Jaajoa ja hänen neuvonantajaansa sieppasi.

Vappupäivän Diili-jaksossa koettiin monenlaisia yllättäviä käänteitä.

Jaajo Linnonmaalle aiheutti harmaita hiuksia erityisesti se, miten kehnosti joukkueet suoriutuivat ChocoSomnia-suklaayrityksen tehtävästä, jossa joukkueiden piti järjestää bisneskumppaneilleen suklaatasting.

Tyrimiset risoivat Jaajoa, koska hän on itse mukana ChocoSomnian bisneksessä.

Huonommin suoriutui Kiila-joukkue, joka aiheutti toiminnallaan 1 500 euron tappiot. Se oli Diilin historian huonoin tulos.

Jakson pudotusosiossa koettiin kuitenkin yllätys, kun Kiilan projektijohtajana toiminut Aki vapautti Jaajon mukaan ”ylivoimaisesti heikoimman suorittajan” Mikon pudotusuhan alta.

Myöskään Aki ei pudonnut, koska Jaajo katsoi hänen olevan mokailuistaan huolimatta kykenevä johtajaksi. Kotiin sai lähteä Anna – syystä, ettei hänellä Jaajon mukaan taasen tätä johtajan kykyä ollut.

Nyt Jaajo avaa sekavasti menneen jakson tunnelmia koomikko Lotta Backlundin ja viestintäkonsultti Verneri Ruohorannan Diili-podcastissa.

Hän kertoo repineensä tilanteesta jopa huumoria:

– Mä ajattelin, että ai että mä odotan, että mä nään tätä sekoilua televisiosta.

Jaajo kertoo, että hänen neuvonantajansa Toni Lähde oli seurannut jaksoa ja kommentoinut sitä hänelle reaaliajassa.

Kommentit olivat sanalla sanoen pahaenteisiä.

– [Toni] laittoi koko ajan WhatsAppin kautta videoita ja kuvia ja sanoi, että tää on aivan uskomaton juttu. Tää on kuin Titanic uppoaisi: täällä vedetään silkkihanskat kädessä suklaita rasiaan, vaikka tiedetään, että tää koko homma on mennyt ihan perseelleen.

Puolentoista tonnin tappion Jaajo selittää sillä, että molemmat joukkueet saivat 100 15 euron arvoista suklaarasiaa. Ne piti myydä eteenpäin ”mihin hintaan tahansa”.

– 1 500 euron sijoitus, joka piti muuttaa rahaksi. Siinä ei onnistuttu.

Jaajo kommentoi myös Mikkoon kohdistamiaan suoria sanojaan siitä, miten tämä oli joukkueen heikoin kisailija.

– Se oli puhtaasti sen mukaan, mitä mä olin kuullut Tonilta ja mitä mä kuulin johtoryhmässä. Heillä oli tämä Mikon ”varma” 7000 euron poka siellä odottamassa, joka vetäytyi ihan loppumetreillä.

Jaajo vinoilee erityisesti suklaamaistelun hinnasta. 7 tonnia on moiselle aika raju hinta. Toisaalta, Kiilan piti järjestää maistelu Hotelli Kämpin Peilisalissa.

– Ymmärsin, että puitteet ovat kohdillaan. En tiedä, paljonko Peilisali maksaa, mutta mulla on vahva epäilys, että jos tarjoan Kämpin respaan 7 000 euroa ja kysyn, saanko mennä Peilisaliin vetämään pitkän illan. Luulen, että sillä rahalla onnistuisi, ja ilta olisi aika pitkä.

Peilisaliin ei koskaan päästy. Maistelu järjestettiin hotelli Havenin sviitissä.

Aki epäonnistui Jaajon mukaan tehtävässään siksi, koska ”hän ei pystynyt irrottamaan visiotaan unelmastaan, eikä ymmärtänyt päästää irti”.

Silti Kiila katsoi, että Aki on johtaja-ainesta.

– Mikko sanoi suoraan, että Aki on paras, Jaajo toteaa.

Lotta Backlund huomauttaa, että eikö Mikko ole nimenomaan tapahtuma-alan ammattilainen. Tässähän piti järjestää tapahtuma.

– Näinhän tää olikin! Suklaatasting oli ihan Mikon heiniä. Mä en ymmärrä, miksei Mikko ottanut tästä koppia, Jaajo pohtii.

Aina eivät bisnekset mene maaliin, hän myöntää. Ei auta kuin edetä kohti seuraavia projekteja.

– Mutta näin ChocoSomnian osakkaana, niin kyllä vähän kirpaisi katsella, Jaajo toteaa lopuksi.

Diili Nelosella ja Ruudussa maanantaisin kello 21. Nelonen, Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.