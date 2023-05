Näin säkenöivä euroviisufinaali etenee – lavalla nähdään huipputähtiä ja harvinaisia vieraita

Liverpoolin euroviisujen voittaja selviää viikonloppuna. Kisaisäntä Iso-Britannia marssittaa lavalle euroviisumaailman huipputähtiä.

Liverpoolin euroviisut huipentuvat 13.–14.5. eli lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä. Silloin selviää, viekö Käärijä Suomen odotettuun euroviisuvoittoon ja hurmokseen Cha Cha Challaan.

Finaalissa kilpailee yhteensä 26 maata. Semifinalistien ohella niihin lukeutuvat maksajamaat eli The Big 5: Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Espanja sekä Torinon euroviisut voittanut Ukraina.

Iso-Britannia on voittanut euroviisut yhteensä viisi kertaa. Viimeisestä voitosta on vierähtänyt peräti 26 vuotta aikaa. Tuolloin pokaalin sai Katrina and the Waves kappaleellaan Love Shine a Light. Viime vuosina maan menestys euroviisuissa on ollut varsin pohjamutainen ja vähäpisteinen. Suosta maan nosti Sam Ryder toiseksi tulleella kappaleellaan Space Man viime vuonna.

Koska Iso-Britannia pääsi vihdoin järjestämään euroviisut sotaa kärsivän Ukrainan puolesta, se päättää selvästi tarjota parastaan. Finaalia juontavat semifinaaleissa nähdyt Julia Sanina, Hannah Waddingham ja Alesha Dixon sekä BBC:n pisteliäs viisukommentaattori ja talk show -isäntä Graham Norton.

Luke Jerramin kelluva maapallo eli Floating Earth koristaa kisapaikkana toimivaa Albert Dockin satama-aluetta.

Tapojen mukaisesti euroviisufinaalin aloittaa viime vuoden ukrainalaisvoittaja Kalush Orchestra vaikuttavalla Voices of a New Generation -esityksellään. Siihen kuuluu voittobiisi Stefanian ohella yhtyeen uusi biisi Changes.

Finalistien lippuparaatia säestävät Ukrainan tutut euroviisuedustajat, kuten Go_A, Jamala, Tina Karol ja suomalaisille rakas diskopallopää Verka Serdjutshka. Dancing Lasha Tumbailla Helsingin euroviisuissa 2007 toiseksi rallatellut Verka on myös Käärijän kaikkien aikojen euroviisusuosikki. Go_A:n laulaja Kateryna Pavlenko on puolestaan kertonut sosiaalisessa mediassa liputtavansa Käärijän puolesta Liverpoolissa.

Verka Serdjutshka säkenöi euroviisujen finaalissa.

Ensimmäisessä väliaikanumerossa lavan valtaa TikTok-tähti Sam Ryder, joka nousi viisuhopeansa ansiosta Britannian kirkkaimpiin laulajiin.

Viimeinen väliaikanumero on nimetty The Liverpool Songbookiksi (Liverpoolin laulukirja), joka juhlistaa The Beatles -kaupungin legendaarisia saavutuksia musiikissa.

Juhlan huipentaa ennen pisteidenantoa yhteisnumero, jossa esiintyvät Italian Mahmood, Israelin viisuvoittaja Netta Barzilai, Islannin Daði Freyr, Ruotsin Cornelia Jakobs sekä Hollannin viisuvoittaja Duncan Laurence. Lisävahvistuksen he saavat paikallisesta Soniasta, joka tuli toiseksi euroviisuissa 1993.

Miten omaa suosikkiaan voi sitten äänestää euroviisuissa?

Euroviisuissa äänestävät sekä yleisö että kansalliset raadit. Omaa maataan ei saa äänestää, eli suomalaiset eivät saa äänestää Käärijää finaalissa.

Euroviisujen sääntöjä on muokattu useita kertoja ja tänä vuonna äänestämään pääsevät ensi kertaa myös katsojat muissa kuin kilpailuun osallistuvissa maissa.

Äänestää voi siis mistä tahansa maasta käsin netin välityksellä.

Kilpailun ulkopuolisista maista annetut Rest of the World -äänet lasketaan yhteen ja muunnetaan pisteiksi, joilla on kilpailussa yhtä suuri painoarvo kuin yksittäisellä kilpailuun osallistuvalla maalla.

Kansalliset raadit koostuvat viidestä musiikkialan ammattilaisesta. EBU:n sääntöjen mukaan raadit kiinnittävät huomiota niin itse kappaleeseen, esiintyjään tai esiintyjiin, laulutaitoon sekä tietenkin itse show’hun.

Raati eli jury antaa äänensä toisen kenraaliharjoituksen perusteella, joka pidettiin Liverpoolissa perjantaina. He eivät siis arvioi tv:ssä lauantaina nähtäviä esityksiä.

Kansallisten raatien äänet muutetaan pisteiksi, jotka jaetaan raadin listaamalle kymmenelle parhaalle maalle: pisteitä jaetaan 1–8, 10 ja raadin suosikki saa 12 pistettä.

Käärijä kilpailee finaalissa esiintymispaikalla 13.

Juryäänet eivät kerro koko totuutta siitä, miten joku euroviisukappale menestyy finaalissa. Juryjen antamiin ääniin lisätään yleisöäänet sekä Rest of the World -äänestyksen pistesaalis.

Katsoja eli viisufanit voivat äänestää suosikkejaan puhelimitse, tekstiviestitse tai sovelluksen kautta. Yksi ihminen voi äänestää korkeintaan 20 kertaa suosikkiaan.

Kunkin maan yleisöäänet jakautuvat kymmenelle eniten ääniä saaneelle maalle. Eniten yleisöääniä kerännyt maa saa 12 pistettä, toiseksi eniten 10 pistettä ja loput kahdeksan maata 1–8 pistettä.

Oman maan edustajaa ei saa äänestää finaalissa.

Yleisöäänestys aukeaa finaalissa heti viimeisen esityksen jälkeen ja on auki noin 40 minuutin ajan. Juontajat ilmoittavat lähetyksessä kun äänestys alkaa ja loppuu.

Kaiken kaikkiaan yleisöpisteitä on jaossa 2 204 kappaletta. Jurypisteitä on puolestaan jaossa 2 146.

Viisukupla Eurovisionsbubblan lauantaina 13.5. TV1:llä kello 21.00.

Eurovision Song Contest 2023: Finaali nähdään 13.5. TV1:llä klo 22.00 ja se kestää yli neljä tuntia.