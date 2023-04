Diilissä nähdään historian huonoin tulos – Noora Fagerström jyrähtää: ”Toi oli täysi kusetus”

Joukkueet jäävät toista tonnia pakkasen puolelle.

Diilissä järjestetään tällä viikolla oma suklaatasting.

Jäljelle olevat kilpailijat Viljami, Anna, Wenla, Tiina, Atte, Mikko ja Aki suoriutuvat kuitenkin tehtävästä suoraan sanoen ala-arvoisesti.

Jaajo on mukana artesaanisuklaita valmistavan ChocoSomnian bisneksessä mukana, ja siksi tehtävä on hänelle henkilökohtainen.

Siispä mies ei ole lainkaan riemuissaan, kun joukkueet alisuorittavat. Käteen jää koko Diili-historian huonoin tulos: 1 500 euroa tappiota.

Se ei ole ainut asia, josta Jaajo on huolissaan. Hän miettii myös mainehaittoja. Jaajo haastaa Valjakko-joukkueen tavan hoitaa yhteistyökumppanimyyntiä.

Projektinjohtajan pestiä tehtävässä hoitava Wenla puolustautuu:

– Meillä on kaksi häviötä alla, kolme vs. neljä -tilanne. Mun viime projektinjohtajuus oli tappiollinen – niin kyl mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan, että me voitetaan.

Hän sanoo, että ”normaalielämässä” hän haluaisi yhteistyökumppaneille ”oikea näkyvyyttä, ihan perusasiat, logot sun muut”.

– Nyt meidän piti mennä sieltä mistä aita on matalin, ja laittaa kiitoskortit yhteistyökumppanilta, Wenla avautuu.

Jaajo opponoi:

– Tää Suomi on loppujen lopuksi aika pieni Ankkalampi, kun mennään tähän bisnesmaailmaan.

Hän kertoo kilpailijoille tylyn totuuden: Jos soittelisi vuoden päivät ihmisille ja pyytäisi rahaa näkyvyyttä vastaan muttei koskaan lunastaisi lupaustaan, voisi moisella elää korkeintaan vuoden.

– Mulla tulisi aika nopeasti umpikuja vastaan, hän jyrisee.

– Toi oli täysi kusetus, neuvonantajana toimiva Noora Fagerström kivahtaa.

Käy ilmi, että myyntiä on tehty katteettomin lupauksin 2 500 euron arvosta. Se päätetään vähentää joukkueen tuloksesta.

– Sä voit sanoa sille, kuka ikinä sen casen myi että ei tule laskua perässä – ja näillä perusteilla, Jaajo paukauttaa.

– Niin tekin saatte vielä pidettyä naamanne ja teilläkin on vielä yhteyksiä tän ohjelman jälkeen, hän summaa.

Kilpailijat nyökyttelevät.

Diili Nelosella ja Ruudussa maanantaisin kello 21. Nelonen, Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.