Emmerdale-näyttelijä Peter Martin on kuollut

Martin muistetaan myös sarjasta Sohvanvaltaajat.

Muun muassa sarjoista Emmerdale ja Sohvanvaltaajat tuttu Peter Martin on kuollut 82-vuotiaana.

Asiasta uutisoi muun muassa Daily Mail.

Alun perin näyttelijän poismeno kävi ilmi hänen ystävänsä Dave Shannin julkisesta Facebook-päivityksestä.

– Ystäväni, juopottelu- ja kalakaverini poistui keskiviikkoaamuna keskuudestamme. Surullista. Monet tiestä tuntevat hänet televisiosta. Lepää rauhassa, Peter Martin. Meillä oli monet hienot naurut, Shunn kirjoittaa.

Kuolisyytä ei ole kerrottu. Shunnin päivityksen mukaan Martinin kuolinpäivä on 19. huhtikuuta.

Martin teki pitkän ja värikkään tv- ja elokuvauran. Hän aloitti pienillä rooleilla 1960–70-luvuilla, mutta suurempaan suosioon hän nousi Sohvanvaltaajat-sarjan Roylesin perheen naapurina Joe Carrollina.

Martin nähtiin myös Britannian pitkäaikaisimmassa saippuasarjassa Coronation Street. Sieltä hän eteni myös Suomessa suuren suosion saaneeseen Emmerdaleen, jossa hän näytteli Len Reynoldia kuuden vuoden ajan.

Martin pistäytyi myös toisessa suomalaisten rakastamassa sarjassa Sydämen asialla.

Hänet tunnettiin myös etevänä laulajana. Sohvanvaltaajat-sarjasta muistetaan kohtaus, jossa Joe Carroll laulaa brittiläisen kansanlaulun I'll Take You Home Again, Kathleen. Martin innostui laulamaan myös sarjan vuoden 2011 joulujaksossa, jossa hän esittää Meat Loafin (1947–2021) klassikon Bat out of Hell.

Emmerdalen leirissä on viime aikoina ollut enemmänkin surua. Myös sarjassa näytelleen Dale Meeksin uutisoitiin kuolleen 47-vuotiaana maanantaina 24. huhtikuuta.