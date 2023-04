Ylen toimittaja nukahti suorassa lähetyksessä

Hiljattain maalle muuttanut radiotoimittaja Tarja Närhi muistelee erityisiä hetkiä uransa varrelta – muun muassa sitä, kun hän nukahti suorassa radiolähetyksessä.

Kirjeissä muistellaan usein ensimmäistä käyntiä tanssilavalla tai ikimuistoista tanssikumppania vuosikymmenten takaa. Ei ole vaihdettu nimiä, tuskin uskallettu puhuakaan. Mutta syvälle mieliin on jäänyt se, joka piti tiukasti kiinni ja tanssi niin ihanasti – kenties hyräili tangoa korvaan. Lavatanssimuiston lisäksi kirjeessä pohditaan, mitä tanssiparille mahtaa kuulua nykyään.

Toisinaan radiota kuuntelee se tanssin vastapuoli, joka tunnistaa itsensä. Hän ottaa toimitukseen yhteyttä ja antaa luvan Sekahaku-ohjelman juontaja Tarja Närhin välittää yhteystietonsa kirjeen lähettäjälle.

– He ovat myöhemmin kertoneet, että tapasivat, ja kuinka mukavaa oli muistella vanhoja! Sekahaku on monille yksinäisyyden lievittäjä ja väylä nuoruuden muistoille, Närhi kertoo.

Sekahaku-ohjelmassa juontajana vuorottelevat Tarja Närhi ja Heidi Pakarinen.

Lauantai-iltojen Sekahaku perustuu juuri näihin kuuntelijoiden kirjeisiin ja toivebiiseihin. Närhi oli mukana kehittämässä ohjelmaa ja on juontanut sitä alusta asti.

– Tästä ohjelmasta olen erityisen ylpeä, koska olen pystynyt luomaan tärkeän hetken ihmisten elämään. Sekahaku on kuulijakunnalleen tärkeä ohjelma ja yksi viikon kohokohdista, Närhi tietää.

Suorassa radiolähetyksessä sattuu kommelluksia, myös Närhille. Ollessaan töissä paikallisradiossa Jyväskylässä hän oli juhlimassa työkaverin polttareita. Aamulla piti tulla viideksi töihin, joten Närhi päätti, ettei nuku vaan menee suoraan juhlista töihin.

– Aamu lähti hyvin liikkeelle, kunnes laitoin vinyylin soimaan. Nojauduin studiotuolissa taaksepäin kuuntelemaan kappaletta – ja nukahdin! Heräsin siihen, kun kuulokkeista kuuluu naps, naps, naps… Levy oli mennyt loppuun. Siinä tuli paniikkiherätys, eikä minulla ollut aavistustakaan, olinko nukkunut 5 vai 15 sekuntia vai 50 minuuttia.

– Tarkistimme referenssinauhalta, että napsutusta oli kuulunut noin kaksi minuuttia, ei onneksi sen pidempään.

Nykyisin maaseudulla asuva Tarja Närhi tykkää pihatöistä ja ruoan viljelystä.

Pitkän linjan toimittajana Närhi on tavannut kuuluisuuksia. Joistakin tähdistä on tullut myös läheisiä.

– Kirkan kanssa olimme ystäviä hänen kuolemaansa asti. Sitten tuli aamulla soitto, että Kirka on kuollut, tule tekemään ohjelmaa töihin. Se oli paha hetki.

On monia kohtaamisia, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen. Yksi sellainen on Topi Sorsakosken kanssa hänen kotonaan Ähtärissä.

– Topin tapaaminen jännitti hirveästi, koska hän oli semmoisessa juopon ja rentun maineessa. Topi oli uskomattoman sympaattinen. Alakerran studiotilassa Topi oli kotonaan. Siellä hän puhui hyvin avoimesti ja rennosti.

– Juttelun lomassa selvisi, että oli syntymäpäiväni. Silloin Topi otti studiopöydän alta avaamattoman Koskenkorvapullon, nasautti sen auki ja sanoi, että nyt otetaan ryypyt! Siinä me otettiin Topin kanssa taskulämmintä Koskenkorvaa, euroviisujakin selostanut Närhi nauraa muistellessaan.

Monista Radio Suomen ohjelmista tuttu Närhi tekee nykyisin paljon etätöitä kotoa käsin. Koronan myötä etätöiden tekeminen lisääntyi, ja nykyajan tekniikka mahdollistaa kotoa työskentelyn.

– Esimerkiksi musiikkitiedostot siirtyvät digitaalisesti, joten minun ei tarvitse olla fyysisesti levyjen äärellä työpaikalla.

Itse radiolähetyksenkin tekeminen hoituu täysin kotoa miksauspöydän äärestä. Hän nauhoittaa spiikit ääniraidalle, lisää musiikit, tallentaa ohjelman ja lähettää sen Pasilaan.

Tarja Närhi on ollut useampana vuonna Tangomarkkinoiden tuomaristossa. Vierellä Jari Sillanpää.

Erityisen hienoa etäily on nykyisin, kun Närhi muutti miehensä kanssa maalle vanhaan rintamamiestaloon joulukuussa.

– Se oli iso elämänmuutos. Korona-aika viitoitti askelia siihen, että tämmöinen on mahdollista.

Närhi on aina tykännyt esimerkiksi pihatöistä ja ruoan viljelystä. Aiemmin Helsingissä asuessa se ei ollut samalla lailla mahdollista, kun kasvatusala oli hyvin rajallinen.

– Nyt meillä on omenapuita, marjapensaita ja maalaistalon iso pihapiiri, johon on tilaa istuttaa. Keittiö ja tupa ovat jo täynnä siemeniä ja taimia. Se lähtee lapasesta, kun siemeniä alkaa kylvää, Närhi nauraa.

Närhi päätyi radiotöihin vahingossa. Hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa puheviestintää, kun 80-luvun puolivälissä perustettiin ensimmäiset paikallisradiot. Ammattitoimittajia ei ollut tarpeeksi vapailla markkinoilla, joten puheviestinnän opiskelijoita alettiin kysyä Radio Jyväskylään töihin.

Närhi sai paikan yöradiotoimittajana, ja hänen juontoparinaan oli Jari Karjalainen, eli sittemmin Hausmyllyn Dromena tunnettu laulaja.

Myöhemmin Närhi teki kanavalla kaikkea uutisista jääkiekkoselostuksiin. Närhi oli töissä Radio Jyväskylässä 10 vuotta ja vähän aikaa paikallisradiossa Tampereella, kunnes Radio Suomeen haettiin musiikkitoimittajia 1996.

– Lapsi oli parivuotias ja kaipasin jotain uutta haastetta, joten päätin kokeilla siipiäni. Olin yleishöpöttäjä Jyväskylässä, joten Radio Suomessa olen työn kautta opiskellut musiikkia ja saanut siihen syvemmän ymmärryksen.

Sittemmin Närhi on juontanut useita radio-ohjelmia, kuten Euroopan taivaan alla, Valoa ikkunassa, Paikka auringossa ja Levylautakunta. 2000-luvun alussa hän alkoi tehdä Iskelmäradiota vuorotellen kollegojen kanssa. Vuodesta 2015 sunnuntaiaamujen ohjelma on ollut Närhin vastuulla ja kantaa nimeä Tarja Närhin Iskelmäradio.

Tarja Närhi on juontanut useita suosikkiohjelmia Radio Suomessa.

Musiikin erikoistoimittajana hän valitsee itse Iskelmäradio-ohjelmaansa musiikin. Joka maanantai toimittaja aloittaa puhtaalta pöydältä rakentamaan tulevan sunnuntain ohjelmaa.

– Välillä on luomisen tuskaa, kun ei ole mitään ideaa, mistä aiheesta ohjelman sillä kertaa tekisi. Tietyt juhlapäivät, kuten joulut ja äitienpäivät, määrittelevät ohjelman musiikkilinjaa.

– Näiden radio-ohjelmien tekeminen on hidasta työtä, asioiden etsimistä ja perehtymistä. Tämä on katoavaa kansanperinnettä, että mediatalossa on aikaa tutkia kunnolla. Nuoremmalle sukupolvelle on myös outoa, että on toimitettuja musiikkiohjelmia, joissa toimittaja on valinnut musiikin ja kertoo esimerkiksi kappaleen syntymisestä.

Närhi tekee myös Radio 1:lle Muistojen Bulevardia joka toinen perjantai.

Kesällä Närhi täyttää 64 vuotta. Hänellä ei ole suunnitelmia eläköitymisestä.

– Pää toimii, ja olen terve. Lisäksi työnteko on yhä mukavaa, joten jos vielä muutaman vuoden saan tehdä töitä, niin teen ilman muuta.

Musiikkitoimittajan päiviin kuuluu biisien ja sävelien tulva, joten vapaa-ajalla Närhi ei suinkaan kuuntele musiikkia – paitsi keikoilla.

– Parasta korvien hoitoa on mennä metsään kuuntelemaan lintuja.

Närhi harrastaa lintujen bongausta. Joka kevät hän tekee sisarustensa kanssa retken seuraamaan muuttolintuja. Tänä vuonna reissu suuntautuu Pohjanmaan rannikolle.

Iltaisin Närhi tykkää katsoa televisiota.

– Suosikkiohjelmani on Emmerdale. Voin sen tunnustaa, koska se oli myös Juice Leskisen lempiohjelma.

Sekahaku lauantaisin Radio Suomi klo 18.02.

Tarja Närhin Iskelmäradio sunnuntaisin Radio Suomi klo 9.10.

Muistojen Bulevardi, maanantaista lauantaihin Radio 1 klo 9.05. Tarja Närhi äänessä joka toinen perjantai.