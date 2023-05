Nämä suomalaiset näyttelijät saattavat pian tanssahdella maailmanluokan tähdiksi – tämä Netflixin näyttävästä Suomi-sarjasta jo tiedetään

Tanssiveljeksistä kertova Dance Brothers on ensimmäinen suomalainen Netflix-sarja, joka saa maailmanensi-iltansa samanaikaisesti yli 190 maassa.

Nuoret suomalaiset näyttelijät Samuel Kujala, Roderick Kabanga, Jeanine Muyima, Lauri Lohi ja Fanni Noroila saatetaan toukokuun jälkeen tunnistaa melkein missä maailmankolkassa hyvänsä – samoin konkarit Cristal Snow ja Eeva Eloranta.

He ovat pääosissa suomalaisessa tanssidraamasarjassa Dance Brothers, joka saa ensi-iltansa keskiviikkona 10. toukokuuta suoratoistopalvelu Netflixissä, kertaheitolla yli 190 maassa.

28-vuotias Kujala ja 29-vuotias Kabanga näyttelevät sarjassa ammattitanssijoita, jotka perustavat oman klubin. Sitä mukaa, kun klubi saa mainetta ja suosiota, lisääntyvät myös veljesten väliset jännitteet.

Sarja tekee historiaa: Dance Brothers on kaikkien aikojen ensimmäinen maailmanlaajuisen ensi-iltansa Netflixissä saava suomalainen tv-sarja.

Mistä sarjassa on kyse?

Dance Brothersin päähenkilöille Sakari ja Roni Luodolle oma klubi on keino ansaita elanto, mutta se on myös majapaikka ja treenitila. Kun kaksikon tanssikuviot tuovat klubille suosiota ja mainetta, veljekset saavat mahdollisuuden esiintyä tärkeillä nykytanssifestivaaleilla.

Fiktiivinen sarja käsittelee taiteen ja viihteen, rahan ja suosion sekä parisuhteiden luomia jännitteitä, jotka heijastuvat veljesten keskinäisiin väleihin. Tanssi sekä yhdistää veljeksiä että koettelee heidän lojaaliuttaan toisiaan kohtaan. Trailerin perusteella tanssikohtaukset ovat näyttäviä ja nostavat laajasti esiin myös suomalaista nykytanssia.

Sarjan trailerin voi katsoa tästä:

Millaisia päähenkilöt ovat?

Veljeksistä nuorempi, Sakari, on leikkisä optimisti, jonka tanssissa näkyy ilo ja improvisaatio. Hänelle klubin pitäminen on intohimo, koska se mahdollistaa hauskanpidon.

– Mä olen tanssin jumala, Kujalan esittämä Sakari sanoo sarjan trailerissa.

Sakarin veli Roni taas on sisukas ja kunnianhimoinen ahkeroija, joka näkee tanssin enemmän taiteena kuin viihteenä. Menestyksestä paineita ottava Roni hakee muiden ammattilaisten huomiota ja hyväksyntää ja näkee klubin yhtenä keinona edetä tanssiuralla.

– Sori, sieluton perseenketkuttelu tommoiseen geneeriseen mainstream-paskaan ei ole meidän juttu, Kabangan esittämä Roni lataa trailerin päätteeksi.

Sarjan muita keskeisiä hahmoja ovat menestynyt klubiartisti Angelo (Cristal Snow), ammattitanssija Karo (Jeanine Muyima), herkkä muunsukupuolinen tanssija Viima (Lauri Lohi), veljesten lapsuudenystävä ja dj Doris (Fanni Noroila) sekä veljesten yhtiökumppaniksi lähtevä yrittäjä Aida Bosch-Azizi (Eeva Eloranta).

Ammattitanssija Karoa näyttelee balettia ja nykytanssia itsekin opiskellut Jeanine Muyima.

Mistä näyttelijät ovat tuttuja?

Sakaria esittävä Samuel Kujala oli pääosassa Ylen nuortensarjassa Nörtti: Dragonslayer666. Miljoonayleisön keränneen sarjan rooli toi Kujalalle myös Kultainen Venla -ehdokkuuden. Hänet nähtiin toisessa pääroolissa myös somejulkisuutta satirisoivassa elokuvassa Fucking with Nobody (2020).

Roderick Kabanga on nähty teatterin lavalla Savoy-teatterissa West Side Story -musikaalissa ja Helsingin kaupunginteatterin Priscilla, aavikon kuningatar -musikaalissa. Ylelle hän kertoi joutuneensa ottamaan äitinsä kuoleman jälkeen vastuuta pikkuveljestään jo 13-vuotiaana.

– Jouduin aikuistumaan todella nuorena, pitämään itsestäni ja pikkuveljestäni huolta, mutta sain samalla katsoa vierestä, kun veli kasvoi. Se antoi avaimia omaan aikuisuuteeni, Kabanga kertoi Ylelle.

Muista nuorista näyttelijöistä Jeanine Muyima on opiskellut balettia ja nykytanssia, ja Lauri Lohi on ammattitanssija. Fanni Noroila on näytellyt Suomen kansallisteatterissa sekä Elisa Viihde Viaplayn tv-sarjoissa Kalifornian kommando ja Jälkeläiset, ja hän on osa rap-duo Sofaa.

Cristal Snow näyttelee sarjassa menestynyttä klubiartistia Angeloa.

Ketkä sarjan ovat tehneet?

Sarjan luojan Max Malkan aiempia tuotantoja ovat muun muassa lastenseikkailu Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! (2016) ja Jussi-palkittu draama Aurora (2019). Kujalan kanssa hän teki yhteistyötä jo nuortensarjassa Nörtti: Dragonslayer666.

– Huomasimme, että markkinoilta puuttuu sellainen tanssidraamasarja, joka ei kerro tyypillisestä Romeo ja Julia -romanssista tai sijoitu kouluun tai tanssiopistoon. Niiden sijaan loimme sarjan, joka sivuaa iloisen tanssidraaman lajityyppiä ja kertoo nykyaikaisen tarinan veljeksistä, Malka kuvaili Nordisk film og tv fondin uutissivustolle.

Sarjan ohjaaja on espoolainen Taito Kawata, joka on aiemmin ohjannut JVG-yhtyeestä kertovan dokumentin Vuodet ollu tuulisii. Videoiden tekemisen hän aloitti 2000-luvun alussa breakdance-dokumenteilla.

– Ajauduin katutanssiporukoihin, ja me kuvailtiin katutanssitapahtumia, Kawata kuvaili uransa alun vaiheita Helsingin Sanomille.

– Niitä näytettiin lähinnä tanssitapahtumissa, ja sitä kautta ihmiset alkoivat kiinnostua.

Dance Brothers -sarjan on Malkan kanssa käsikirjoittanut Reeta Ruotsalainen, joka oli tekemässä myös Kupla-elokuvaa (2022). Tanssikohtausten koreografiat Suomen tanssialan tähtien Sanaz Hassanin ja Ima Iduozeen käsialaa.

Roni (Roderick Kabanga) näkee tanssin taiteen kautta, Sakari (Samuel Kujala) taas kokee sen enemmän hauskanpitona.

Miten niin Netflixin ensimmäinen suomalaissarja?

Dance Brothers on ensimmäinen suomalainen tv-sarja, joka on Netflixin tuottama ja saa ensi-iltansa Netflixin suoratoistopalvelussa samana päivänä ympäri maailmaa. Tuotannossa oli mukana myös Yle, joten sarja nähdään myöhemmin myös Ylen kanavilla.

Netflixissä on aiemminkin esitetty suomalaista tuotantoa olevia sarjoja, mutta ne ovat saaneet ensi-iltansa alun perin kotimaisilla tv-kanavilla. Näitä ovat muun muassa Sorjonen, Karppi, Donna, Pirunpelto, Paratiisi ja Harjunpää.

Sorjosesta tehty elokuvaversio Sorjonen: Muraalimurhat oli puolestaan osittain Netflixin tuottama, minkä ansiosta elokuva sai Suomessa ensi-iltansa elokuvateattereissa ja muualla maailmassa suoraan Netflixissä.

Dance Brothers -sarjassa tanssi on keskeinen osa tarinaa.

Dance Brothers -sarja saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa keskiviikkona 10.5. suoratoistopalvelu Netflixissä.