Martin, 15, teki ovelan tempun hänet tapaamiseen pyytäneelle miehelle – henkilöllisyys oli melkoinen yllätys

Norjalainen true crime -sarja Operaatio Lost Boy kertoo 2006 alkaneista tutkimuksista, kun nokkelan bergeniläisen teinipojan puhelinsoitto poliisille johdatti kansainvälisen pedofiiliringin jäljille.

Tv-lehti arvioi: Uusi norjalainen dokumenttisarja Operaatio Lost Boy (2023) kertoo netin pimeästä puolesta, sadistista lapsipornoa levittävistä pedofiileistä. 5-osaisessa true crime -sarjassa palataan vuoteen 2006, jolloin yksittäistapaus Norjan Bergenissä paisui valtavaksi rikosvyyhdiksi.

Kansainvälisen pedofiiliringin lonkerot ulottuivat ympäri maailmaa.

Tapahtumien aikaan 15-vuotias Martin Krossness luuli chattailevansa samanikäisen pojan kanssa. Nettituttu olikin nelikymppinen mies, joka pyysi poikaa tapaamaan hänet hotellihuoneessa. Nokkela nuorimies soitti poliiseille.

Oletettu pedofiili paljastui paikalliseksi poliisimieheksi.

Jännitystarinan tapaan rakennettu dokumentti palaa aidoille tapahtumapaikoille, ja sekä Martin että silloiset rikostutkijat kertovat tapauksen etenemisestä.

Dokumenttisarja alkaa kuitenkin Yhdysvalloista, jossa Franklinin pikkukaupungissa Missourissa päästiin ”Mutajalka”-nimisen miehen jäljille. Sikäläiset syyttäjät kertovat pedofiilien vaihtaneen kuva- ja videomateriaalia tietyistä lapsista kuin baseball-kortteja.

Yksi tutkija muistuttaa, että pedofiili on usein saalistaja, joka etsii treffipalstoilta yksinhuoltajanaisia, joilla on sopivan ikäisiä lapsia. Pitkää päivää tekevien naisten suosioon on helppo luikerrella teeskentelemällä ystävällistä lastenhoitajaa.

Norjan ja Yhdysvaltojen lisäksi pedofiiliringin jäljillä vieraillaan Afganistanissa, Brasiliassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Romaniassa.

Norjalaissarja nähdään 150 maassa.

Operaatio Lost Boy -dokumenttisarja alkaa lauantaina 6.5. Frii-kanavalla klo 21.00.