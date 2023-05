Main ContentPlaceholder

Hilpeä puhelu hammaslääkäristä paljastaa uuden puolen kuningas Charlesista

Kuningas Charles lll on suorapuheinen mies, joka on joutunut mielipiteidensä takia vaikeuksiin. Kaikesta huolimatta hänen sydämensä on kuulunut oikeasti vain yhdelle naiselle.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla ovat aina kuuluneet toisilleen, mutta tie yhteiseen onneen on ollut kivikkoinen.

Monella on kuningas Charles III:sta mielikuva mietiskelijänä, joka kulkee kädet selän takana hartain askelin. MTV3:n kaksiosainen dokumentti Charles: Uusi kuningas tutustuttaa kuninkaaseen, joka yrittää nähdä asioiden humoristiset puolet. Charles rakastaa muun muassa edesmenneen Barry Humphriesin hahmon Dame Ednan ja Monty Pythonin komiikkaa. – Muistan, kuinka Charles soitti minulle, eikä kertonut olleensa hammaslääkärissä. Kun utelin, missä hän on ollut, tuli pitkä tauko. Sitten Charles tokaisi olleensa sovittamassa (hammas)kruunua. Kysyin, onnistuiko se. Charles tuumasi ei, se putosi, ystävä ja BBC:n juontaja Ian Skelly kertoo. Charles syntyi marraskuussa 1948. Isoisänsä Yrjö VI:n kuoltua ja äitinsä kuningatar Elisabetin noustua valtaan pojasta tuli kruununperijä vain 3-vuotiaana. Charlesin ensimmäisinä vuosina vanhemmat olivat paljon poissa kotoa prinssi Philipin Maltan-töiden takia, mikä jätti jälkensä Charlesiin. Historioitsija Wesley Kerr kertoo Philipin halunneen pojastaan yhtä urheilullisen ja kovapintaisen kuin hän itse oli. Hän ei oikein osannut tulla toimeen poikansa kanssa. Philip päätti lähettää Charlesin entiseen kouluunsa, skotlantilaiseen Gordonstounin sisäoppilaitokseen, jossa korostettiin fyysisyyttä. – Philip uskoi siihen, että se mikä ei tapa, tekee vahvemman. Charlesia kiusattiin koulussa, mutta Philip käski vain kovettamaan itsensä, elämäkertakirjan Charles: The Heart of a King tehnyt Catherine Mayer sanoo. Vasta Cambridgen yliopistossa Charles löysi itsensä. Hän opiskeli arkeologiaa, antropologiaa ja historiaa. Pohdiskeleva siniverinen sai yksityisyyttä, ja häntä kohdeltiin hyvin. Cambridgen vuodet antoivat hänelle sivistyksellistä itseluottamusta. Yliopistossa Charles liittyi teatterikerhoon. – Ihmiset eivät odota sitä, mutta Charles on oikeastaan luonnonlahjakkuus esiintyjänä, Mayer paljastaa. Charles tapasi tulevan kuningattarensa Camilla Shandin (myöh. Parker Bowles) 1970-luvun alkupuolella yhteisen yliopistokaverin kautta. Molempia yhdisti samanlainen sarkastinen huumorintaju. Ystävistä tuli rakastavaisia, mutta matkasta yhteiseen onneen tulisi pitkä ja kivinen. Hovissa ei suhtauduttu myönteisesti Charlesin valittuun. Charles ei jäänyt vuosikausiksi odottamaan rooliaan, vaan omistautui muiden ja ilmaston auttamiseen jo nuorena. – Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö he aina olleet täydellinen pari. Mutta Camilla ei näyttänyt ihannenaiselta. Hänet tuomittiin hovissa, jossa oltiin yhä vereslihalla Wallis Simpson -skandaalista. Charlesin haluttiin naivan neitsyen, hoviasiantuntijat kertovat. Prinssi lähti merivoimiin ja sai kuulla siellä murskaavan uutisen: Camilla oli nainut toisen miehen Andrew Parker Bowlesin. Nuori morsian halutulle poikamiehelle löytyi Diana Spenceristä. Nopea tapailu johti pikakihloihin ja satuhäihin heinäkuussa 1981. Pari sai kaksi poikaa: prinssi Williamin 1982 ja prinssi Harryn 1984. Katkera ero astui voimaan 1996. Charlesin elämäntavoitteena ei ole ollut kuninkaan rooli. Siihen hän vain syntyi. Charlesilla on kovemmat kunnianhimot, sillä hän haluaa pelastaa maailman. – Hän ei vain leikkaa nauhoja ja kättele ihmisiä, vaan käy paikoissa, joissa on paljon vakavia ongelmia ja yrittää tehdä jotakin asioiden eteen, Skelly muistuttaa. Charlesin vuonna 1976 perustama säätiö on auttanut satojatuhansia työttömiä tai muuten ongelmaisia nuoria parempaan tulevaisuuteen. Charles on profiloitunut ilmastoaktiivina, joka puhuu ekologisemman elämän puolesta. Hän yritti jopa saada Dianaa lopettamaan hiuslakan käytön otsonikadon takia, mistä tuli riitaa aviovuosina. Suorapuheinen Charles vertasi jo vuosia sitten Putinia Hitleriin ja kuvaili kiinalaisia viranomaisia kauhistuttaviksi vahanukeiksi. Charlesin suorasanaisuus on ollut vaikea pala monille. Häntä on pidetty kiukuttelevana ukkona ja myös höperönä sen jälkeen, kun Charles totesi, että on tärkeää puhua puutarhassa kasveille ja ne voivat vastata. Media tarttui tähän ja julisti Charlesin mieheksi, jota ei voi ottaa tosissaan. Charles vastasi puheella, jossa hän kertoi kohtaamistaan ruusuista, jotka oli pakotettu kuuntelemaan hänen jorinaansa maailmankaikkeuden tarkoituksesta. Charlesin suosio oli vuosia pohjamudissa prinsessa Dianan paljastusten jälkeen ja intiimin Camilla-puhelun vuodettua julkisuuteen. Vihattu Camilla ei uskaltanut liikkua ulos asunnostaan pitkään toviin. Pikku hiljaa pari uskaltautui jälleen edustamaan, ja britit tottuivat heihin. Pari sai vihdoin toisensa kuningattaren siunauksella huhtikuussa 2005. Dokumentin asiantuntijat kuvailevat Camillan tekevän Charlesista paremman ja iloisemman miehen. Iskuja on silti riittänyt. Yksi suurimmista oli Megxit, jossa prinssi Harry ja herttuatar Meghan hylkäsivät hovin. Se on ollut vaikeaa Charlesille, joka oli suunnitellut rakentavansa supistetumman monarkian hänen ja Camillan sekä lapsiensa varaan. Kuningas Charles ja kuningatar Camilla kruunataan näyttävin menoin 6. toukokuuta Westminster Abbeyssa Lontoossa. Ei kuitenkaan ole epäilystä, etteikö Charlesista tule hyvä ja rakastettu kuningas. Osoitus siitä nähtiin kuningatar Elisabetin suru-uutisen jälkeen 9. syyskuuta, kun Charles ja Camilla tulivat autostaan tervehtimään surevia kansalaisia Buckinghamin palatsin eteen. Se oli rooli, johon Charles oli syntynyt. Ja rooli, jota hän oli pelännyt. Ihmiset ottivat nöyrältä vaikuttaneen – vuosia kritisoidun – uuden kuninkaansa hurraten vastaan. Ihmiset ottivat uuden kuninkaansa hurraten vastaan ja osoittivat tälle osanottonsa. – Kun Charles meni yleisön eteen, nähtiin ihmisten ylitsepursuava reaktio häneen ja se, kuinka hän siitä itsekin yllättyi, kirjailija Catherine Mayer kuvailee. Charles: Uusi kuningas tulee sunnuntaina 7.5. MTV3-kanavalta klo 17.00. 