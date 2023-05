”Tyylipoliisien erikoisjoukko” – tällaisia ovat Suomeen rantautuneet sapeurit

Sapeur-kulttuurin kolme sääntöä ovat pukeutuminen, hiukset ja tuoksu.

Fleksaajat-sarjan kolmannessa jaksossa Seksikäs-Suklaa eli Luyeye ”Viki” Konssi tutustuu kongolaiseen sapeur-kulttuuriin.

Harrastajiin, joita Konssi luonnehtii näin:

– Tyylipoliisien erikoisjoukko, armeija, king-kongit… Äijät, jotka pukeutuu niin hyvin, että kun olet niiden vieressä, sä et haluu olla siellä samassa huoneessa!

Mistä on kyse?

Termi tarkoittaa ”ilmapiirin luojaa, eleganttien ihmisten seuraa”, Konssi esittelee. Se on johdettu ranskankielisestä slangisanasta sape. Se taasen on lyhenne ranskankielisistä sanoista, jotka kääntyvät suunnilleen muotoon ”tunnelmanluojien ja eleganttien ihmisten kerho”.

Alakulttuuri on syntynyt Brazzavillessa ja Kinshasassa, eli päittäin Kongon tasavallan ja Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupungeissa, ja sen juuret ulottuvat jopa 1920-luvulle. Perinteisesti sapeureja ovat olleet miehet, mutta myös naiset ovat enenevissä määrin tulleet harrastuksen pariin.

– [Sape] tarkoittaa vaatteita ja pukeutumisen tyyliä sekä pukeutumisen eleganssia, Konssi täsmentää.

Jo lapsena Suomeen muuttanut Jelotelli Ange Yuma on entinen ammattijalkapalloilija ja nykyinen sapeur-asiantuntija.

Suomen virallisena sapeur-asiantuntijana jaksossa esiintyy suomenkongolainen Jelotelli Ange Yuma, lyhyemmin Jelotelli.

– Kaikki mitä mä teen, mä teen aina tyylillä, Jelotelli kehaisee.

Sapeur-tyylissä olennaista on paitsi pukeutua viimeisen päälle tyylikkäästi esimerkiksi pikkutakkiin, suoriin housuihin ja komeisiin nahkakenkiin, myös kantaa tämä tyylikkyys – noh, tyylillä.

Jelotelli listaa kolme olennaista sapeur-sääntöä:

– Ensin on pukeutuminen. Mutta hienosti pukeutumiseen ei tarvitse laittaa fyrkkaa. Kevyelläkin budjetilla voi näyttää siistiltä. Toinen on: hiukset aina minttiin! Kolmas on, että hyvältä pitää tuoksua.

– Jos sä mokaat näistä yhdessä, sä mokaat kaikissa, hän toteaa kuin varoittaen.

Jelotellille tyyli on tullut verenperintönä.

– Oon kasvanut siinä ympäristössä, kun on nähnyt enoja, setiä ja pappoja... Se on rakkautta sitä kangasta kohtaan!

Sapeur-tyylissä tärkeää on myös kävelytyyli.

Jelotelli esittelee Konssille satsin toinen toistaan prameampia sapeur-tyylejä. Laatumerkkejä vilisee Louis Vuittonista Gantiin ja Balmainiin.

Sitten hän esittelee myös tavan kantaa näitä arvokkaita vaatteita – sapeur-kävelyn.

Sitäkin löytyy montaa sorttia: kevyttä laahausta, kasuaalia etukenoa, ”sivulaidia”, leveää ryhtiä sekä koreilevia potkuja.

Yhtä kaikki, vaikka asut ovat komeita ja meno pöyhkeää, toteavat tyyliniekat yhteen ääneen, ettei kyse ole ylimielisyydestä, vaan ”se on lifestyle”.

– Fleksaamisessa ei aina ole kyse rahasta. Sen sijaan siisteys ja oman tyylin löytäminen ovat asioita, joilla pääsee jo pitkälle. Mutta ehkäpä kaikista tärkeintä on elämänilo, rohkeus ja turhan kiristelyn unohtaminen, Seksikäs-Suklaa linjaa.

Fleksaajat MTV:llä tiistaisin ja MTV Subilla sunnuntaisin kello 18.30. Ohjelma on katsottavissa myös Katsomossa ja C Moressa.