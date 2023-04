Jonna, 31, joutui treffeille miehen kanssa, josta oli tehnyt rikosilmoituksen – menikö Ylen ohjelma jo liian pitkälle?

Voiko trauman jakamisesta tv:ssä olla jotain haittaa? Traumapsykoterapeutti vastaa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 14.4.2023.

Ylen Sinkut paljaana -ohjelman perusideana kuusi naista riisuu meikkinsä ja lähtee treffeille. Samalla he kaikki kertovat elämäänsä liittyvistä kipukohdista tai haasteista kameroille. Osalla osallistujista on taustalla traumoja tai mielenterveyshäiriöitä.

Juuri julkaistulla uudella kaudella käsitellään muun muassa lähisuhdeväkivaltaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, lasista lapsuutta ja syömishäiriötä.

Yksi ohjelman osallistujista on malli ja graafinen suunnittelija Lola Pähkinämäki, 30, joka paljasti IS:n jutussa ohjelman nostaneen pintaan traumaattisia muistoja.

– Sain kuvausten keskellä dissosiaatiokohtauksen, johon tuottajamme osasi reagoida ja ymmärsi keskeyttää kuvaukset. Tilanne ei kuitenkaan mennyt ohi, joten tuottaja soitti hätäkeskukseen avun saamiseksi. Niinpä kuvauksiin tuli ambulanssi, Pähkinämäki on kertonut IS:lle.

Lola Pähkinämäki on saanut ohjelman tuotantoyhtiön kautta apua psykologilta.

Ohjelman tuotantoyhtiön kautta Pähkinämäki on kertonut saaneensa apua psykologi Laura Stenroosilta, joka on ollut mukana monessa eri tosi-tv-tuotannossa. Stenroos ei halunnut antaa ohjelmaan liittyen kommenttia Ilta-Sanomille.

Toinen osallistuja Jonna Merta sai treffeillä vastaansa yllättäen entisen tapailukumppaninsa. Merta, 31, keskeytti treffit heti miehen nähdessään ja kertoi, ettei vuosien takainen tapailu päättynyt hyvin.

Merta on kertonut Iltalehdelle miehen levittäneen hänestä aikoinaan puolialastomia kuvia nettiin, minkä vuoksi Merta teki miehestä rikosilmoituksen. Rikosilmoitus ei mennyt aikamääreiden virheiden takia läpi.

Psykologi ja traumapsykoterapeutti Soili Poijulan mukaan ohjelmien tekijöillä on vastuu siitä, millaisia vaikutuksia ohjelman tekemisellä voi olla sen osallistujille.

Poijula ei ole itse katsonut Sinkut paljaana -ohjelmaa ja hän kommentoi aihetta yleisellä tasolla.

– Tietenkin aikuiset ihmiset voivat antaa suostumuksensa monenlaiseen, mutta ohjelman tekijätiimissä pitäisi olla mielenterveyden asiantuntija arvioimassa ohjelmaan tulijoita. Sekään ei varmista sitä, että tiedettäisiin etukäteen, mitä kaikkea osallistuminen voi herättää tai mitä voi tapahtua.

Ylen nuorten ohjelmahankinnoista vastaava tilaaja Elsa Tolonen on aiemmin kertonut IS:lle kuvauksissa olleen yhteys terveydenhuoltoon ja osallistujien turvallisuuden olleen ensisijaisen tärkeää.

– Asiat käydään läpi osallistujien kanssa. Kenellekään ei esitetä sarjassa sellaista kysymystä, jota hän ei etukäteen tietäisi, Tolonen on kommentoinut.

Poijulan mukaan psyykkisistä häiriöistä kärsivä ihminen ei välttämättä osaa arvioida, millaisia pitkäaikaisia seurauksia ohjelmaan osallistumisella voi olla.

– Eikä oikeasti pysty ymmärtämään pitkäkestoisia seurauksia, mitä voi seurata tämmöisistä, mistä jää dokumentti. Ohjelmat ovat tallenteena mahdollisesti ikuisesti olemassa. Se on eri asia kuin, että jossain hetkessä ihmisen kanssa keskustelee (aiheesta).

Poijula ei voi kommentoida yksittäisiä tilanteita ohjelmasta ilman taustatietoja tai tarkempaa tietoa tilanteesta. Henkilön reagoiminen tilanteeseen dissosioimalla ei kuitenkaan ole kevyt asia tai viihdettä.

– Voi olla kysymys jopa persoonallisuushäiriöstä, joka on kehittynyt siitä, että on traumatisoitunut lapsena tai jossakin vaiheessa hyvin vakavasti. Vakavimmillaan dissosiaatiohäiriö on rinnastettavissa skitsofreniatasoiseen häiriöön.

Ylen esittämässä jaksossa Pähkinämäen kertomaa dissosiaatiokohtausta ei näy.

Miten tällaiseen ohjelmaan osallistuminen voi vaikuttaa ihmiseen, jolla on taustalla traumoja tai mielenterveyshäiriöitä?

– Ihmisen pitäisi tulla esille ja puhua traumoistaan siinä vaiheessa, kun on oikeasti selvinnyt niistä – että on oikeasti hallinta siihen, mitä itselle on tapahtunut ja mitä se herättää, jos kohtaa näitä asioita tai niihin liittyviä tekijöitä uudelleen. Silloin hän voisi oikeasti antaa tietoisen suostumuksen siihen, mille itsensä altistaa ja oltaisiin moraalisesti ja eettisesti vahvalla pohjalla.

Poijulan mukaan tie traumoista selviytymiseen on pitkä, oli trauma syntynyt lapsuudessa tai myöhemmin esimerkiksi väkivallan myötä aikuisiässä.

– Jos on toistuvia traumoja lapsuudessa, traumatisoitumiseen voi kuulua se, ettei itsesuojelu ja hallinta kehity niin, että pystyisi oikeasti harkitusti käyttäytymään ja suojelemaan itseään. Epävakaus ja ristiriitaisuus käyttäytymisessä on tyypillistäkin ja sellainen, että uhriutuu uudelleen ja tiedostamattaan hakeutuu tilanteisiin, missä ikään kuin toistuu se aikaisemmin tapahtunut.

Mitä tuotantoyhtiön pitäisi ottaa huomioon, kun ohjelmaan valitaan osallistujia?

– Minkälaisia ohjelmia kannattaa tehdä? Lähtisin ihan siitä, mutta bisnes on bisnestä.

Poijula toteaa, että sellaisia ohjelmia tuotetaan, mitä ostetaan.

– Pitäisi olla sellaista ihan normaalin ihmisen harkintaan ja moraaliin kuuluvaa vastuuta siitä, ettei aiheuteta vahinkoa niille ihmisille, joista ikään kuin hyödytään sillä, että he tulevat ohjelmaan antamaan kasvonsa ja kehonsa käyttöön.

Suomessa ollaan Poijulan mukaan mediassa kiinnostuttu traumoista ja ihmisten traumakertomuksista lähes trendikkäänä ilmiönä. Samaan aikaan vakavasti traumatisoituneille ei ole hänen mukaansa tarjolla asianmukaista hoitoa.

– Sitten kuitenkaan käytännössä ei ole sellaista traumatietoisuutta tai sensitiivisyyttä, että osattaisiin riittävästi ottaa huomioon, minkälaisten ilmiöiden kanssa ollaan tekemisissä.

– On hirveän paljon juttuja ihmisistä, jotka kertovat omista traumoistaan. On kokemusasiantuntijat, uhrit ja eri tasoiset ammattilaiset esittämässä tietoa ja näkemyksiä, mutta ei vakavan tason tietoa siitä, mistä on kysymys ja mitä voi seurata erilaisista traumaattisista tapahtumista.

