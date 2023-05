”Ekalla kuuntelulla kylmikset!” Kaksi Käärijän haastajaa nousee ylitse muiden illan semifinaalissa

IS:n viisuasiantuntija Tatu Onkalo, Sanna-Leena Santapakka ja Anna-Maija Naakka rankkasivat tiistaina nähtävän euroviisujen ensimmäisen semifinaalin esitykset. Sen huipentaa Suomen Käärijä.

1. Norja: Alessandra – Queen of Kings

Tatu: Alessandralla oli Norjan viisufinaalissa räjähtävää energiaa. Kun näin hänet livenä viisujen esikatselutapahtumassa Amsterdamissa, biisi tuntuikin yllättävän vaisulta. Jos ja kun hän saa Liverpoolissa esityksensä tuntumaan taas luissa ja ytimissä, tämä on varmasti yksi yleisön suosikeista.

Sanna-Leena: Kappale nousi nopeasti trendaavaksi ääneksi TikTokissa, ja jyskyttävä tanssiraita varmasti nytkyttelee tiensä finaaliin. Ongelmakohdaksi voi nousta sama, kuin Norjan viime vuoden viraalibiisillä: loppujen lopuksi kappaleessa ei ole syvyyttä, joka kantaisi usean kuuntelukerran verran.

Anna-Maija: Feministinen viikinkitekno sai ekalla kuuntelulla kylmikset aikaan. Jos liveshow ja korkea kiekaisu osuvat kohdilleen, tämä tappelee kärkisijoista naapuriensa Suomen ja Ruotsin kanssa.

2. Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

Tatu: Tämä kappale on minulle nimestään huolimatta niitä, jotka eivät tunnu tanssilattialla päättyvän ikinä. Kauhea esiintymispaikka Alessandran jälkeen tällaiselle lungille, junnaavalle biisille!

Sanna-Leena: Valitettavasti tämä Maltan kaunis poika jää viisujen tämän vuoden kauniiden poikien armadan jalkoihin eikä tunnu oikein erottuvan mitenkään. Teknisesti oikein ansiokas ralli, mutta junnaa samassa kohdassa alusta loppuun.

Anna-Maija: Tästä ei jää muuta käteen kuin riimipari better sweater. Vaikka ihan mukiinmenevä biisi, unohtuu saman tien.

3. Serbia: Luke Black – Samo mi se spava

Tatu: Onnistuu kertomaan tyylikkäästi ja sopivan oudosti maailmantuskasta. Tuo kaivattua dramatiikkaa tämän vuoden vähän unettaviin viisuihin. Tähän kunnon show pystyyn, ja käsissä on kisan yllättäjä. Serbia on kyllä aliarvostettu viisujen uudistaja!

Sanna-Leena: Häkellyttävän korvaan kiemurteleva ralli. Aluksi naurattaa robottihahmot lavalla ja Luke Blackin hönkäily, mutta kohta huomaatkin nytkyväsi mukana. Tämä jää mieleen ja voi olla kisan musta hevonen.

Anna-Maija: Hypnoottinen ja vangitseva kappale, joka on pakko kuunnella kokonaan. Jäin kaipaamaan ainoastaan vielä viimeistä isoa vaihdetta biisin loppuun.

4. Latvia: Sudden Lights – Aijā

Tatu: Onkohan tämä kirjoitettu lapselle tuutulauluksi? No, eihän siinä mitään pahaa ole, mutta minua vähän häiritsee tämä teema, että nukutaan vain kaikkien maailman kamaluuksien ohi.

Sanna-Leena: Tavallaan todella kaunis biisi, joka suomeksi laulettuna voisi kaikua jossain Kallion trendikuppiloissa. Valitettavasti viisuissa varsin "jaaha haetaanpas nyt lisää pina coladaa jääkaapista" -hetki. En mitenkään erota näitä tämän vuoden poikabändejä toisistaan.

Anna-Maija: Kiva rytmikikkailu alussa, mutta siihen mielenkiinto sitten tyssääkin. Peruskiva rallattelu, mutta se ei tänä vuonna riitä.

5. Portugali: Mimicat – Ai coração

Tatu: Rakkaudesta seonnut nainen tarjoaa kolmen minuutin kabareepiipahduksen. Renkuttelu on ihan hauska piristysruiske tähän väliin.

Sanna-Leena: Mimicatilla on vangitseva lavapersoona ja biisi tempaa mukaansa takomaan jalkaa ja heiluttamaan kuviteltuja tai todellisia helmoja. Ilman biisien kääntämistäkin selviää, että nyt lauletaan rakkaudesta.

Anna-Maija: Hassua kyllä, tämä toimii paremmin kuunneltuna kuin katseltuna. Olisiko syynä laulajan makea soundi ja kieli? Jää positiivisesti mieleen, mutta ei varsinaisesti räjäytä pankkia.

6. Irlanti: Wild Youth – We Are One

Tatu: Niin erilaisia, niin samanlaisia... hohhoijaa.

Sanna-Leena: Tämä stadionille tarkoitettu huudatus erottuu poikabändikimaran yläpäässä, ehkä siksi että Suomessa on hetken paistanut aurinko ja kesäfestarit voi jo haistaa. Irlannille toivoisi menestystä pitkästä aikaa.

Anna-Maija: Tästä tulee alussa pieni U2-viba, mikä herättää odotukset, mutta lopulta typistyy helppo unohtaa -kategoriaan. Tämäntyyppinen sanoma löytyy joka vuosi ainakin yhdestä viisubiisistä, eikä tämä ole niistä huonoin muttei paraskaan.

7. Kroatia: Let 3 – Mama ŠČ!

Tatu: Pilkan kohde ei jääne kenellekään epäselväksi, mutta onko tästä oikeasti mitään hyötyä? Itselleni tämä on lopulta vain mölyä ja ruusuja takapuolessa. Jääkaapille!

Sanna-Leena: Vaikka kroatiankielinen hoilotus jää soimaan päähän, liveversio tästä biisistä on sen verran karu kokemus, että ei. Menee hupinumerona, kerran. Tässä poliittisessa tilanteessa voi olla, että biisistä joutuu kärsimään vielä finaalissakin.

Anna-Maija: Ei viihdytä vaan aiheuttaa lähinnä myötähäpeää. Kaikin puolin melkoinen sekametelisoppa. Ei jatkoon.

8. Sveitsi: Remo Forrer – Watergun

Tatu: Sveitsi näyttää erikoistuneen näihin nuoriin, suloisiin kultakurkkuihin. Tämän voi kuulla kauniina rauhanviestinä tai ihmissuhdedraamailuna, omaan makuuni jää lällyksi.

Sanna-Leena: Kaunis lauluääni ja surullista poikaa voi lohduttaa sillä, että Sveitsi tuskin joutuu sotaan ihan heti. Teknisesti biisi etenee kuin juna, mutta loppuun kaipailisi vielä jotain parempaa koukkua. Vähän tussahdukseksi tämä SuperSoaker jää.

Anna-Maija: Yksisarvisen jälkeen hämmentävin kappaleen nimi. Komea lauluääni on pojalla, joten siitä olisi voinut repiä biisissä enemmänkin irti.

9. Israel: Noa Kirel – Unicorn

Tatu: Tykittelee menemään mukavasti, mutta loppua kohden biisi alkaa vähän harhailemaan sinne tänne. Enkä ihan tajua, miksi hän on yksisarvinen. Bailubiisejä ei ole tänä vuonna kuitenkaan tarjolla yhtäkään liikaa.

Sanna-Leena: Biisiä tehdessä on katsottu ensiksi kolme tuntia TikTokia putkeen ja yritetty änkeä mukaan kaikki mahdollinen, mikä voisi mennä viraaliksi, naurettavasta sarvikäsimerkistä lähtien. Hyvä jytkytys, mutta lopussa biisi levähtää niin käsiin, että ihan ei ole edes varma siitä, että mikä on lopulta kertsi.

Anna-Maija: Ymmärrän, miksi tästä tykätään, mutta sanoitus kuulostaa vähän koomiselta: minulle yksisarvinen on pehmoeläin tai hupiturnauksessa käytetty furry-haalari. Ihan hyvä biisin aihio pilattu lopun omituisella sekoilulla.

10. Moldova: Pasha Parfeni – Soarele și luna

Tatu: Mistä lie mielikuvitusmaailmasta ammentava etnojynkky, kelpaa minulle aina! Tätä kelpaa tanssia viisubileissä. Jos kuuntelee tarkasti, niin tässä pääsee jo vähän treenailemaan Cha Cha Cha -huutoa.

Sanna-Leena: Tämä tuo vahvasti mieleen parin vuoden takaisen Go-A:n ja jos Pasha vain vetää tarpeeksi hapokkaan lavashow’n, voi tässä olla yllätysrynnistäjä. Moldova kun tunnetusti pääsee yleisöäänillä yllättävänkin korkealle! Kaikki tamppaamaan!

Anna-Maija: Toivon tälle hyvää lavashow’ta, sillä pelkästään kuunneltuna alkoi korva harhailla puolivälissä. Hypnoottiset etnorytmit kyllä ajavat asiansa.

11. Ruotsi: Loreen – Tattoo

Tatu: Olen varmaan huono suomalainen, mutta minusta biisi on upea ja olen kuunnellut sitä paljon. Esitystä Melodifestivalenissa katsoin pelonsekaisin tuntein, taasko viisut menevät Ruotsiin, eikö edes Käärijä riitä! Nyt kun Liverpoolista on tullut ensimmäisiä harjoituskuvia, jopa minun kyynisyyteni alkaa karista. Käärijän hype vain kasvaa, Loreenin jättisarkofagi on kutistunut karkkirasiaksi. Alan sittenkin uskoa Liverpoolin ihmeeseen!

Sanna-Leena: Hieman sama fiilis kuin Tatulla, saako edes sanoa että tykkää tästä? Ei sitä parasta Ruotsia, ja vaikka tunnettuus on Loreenin vahvuus, on se myös hänen heikkoutensa: biisiä verrataan Euphoriaan ja kalpeneehan se. Kuitenkin upeat vokaalit ja vaikuttavasti rakennettu kappale. Ihmiset, näin saatte tunnetta pop-biiseihin, ottakaa opiksi.

Anna-Maija: Biisi on hyvä, mutta ei ihan kaiken hehkutuksen arvoinen. Ei pärjää Euphorialle millään mittarilla, ja sanoitukset ovat Tattoo-kohtaa lukuun ottamatta aika peruspurkkaa. Upealla show’lla ja Loreenin äänellä paikataan silti ne pienet heikkoudet.

12. Azerbaidzan: TuralTuranX– Tell Me More

Tatu: Tämän biisin paras kohta on väliosan loove loooove loo-oo-oo-ve -vedätys. Mutten ei nyt oikein lähde omalla kohtaa, vaan jää "ihan kiva" -osastolle.

Sanna-Leena: Olen kuunnellut biisin useaan kertaan ja en osaa minuutti kuuntelun jälkeen hyräillä nuottiakaan. Ei jää mieleen muuta kuin ”sinä biisinä missä on ne kaksoset”. Hukkuu täysin massaan.

Anna-Maija: Kyllästyin 20 sekunnin jälkeen. Ei oikein mitään sanottavaa, joten toivon esitykseen jotain, josta tämä jäisi mieleen.

13. Tshekki: Vesna – My Sister's Crown

Tatu: Voimaantumisbiisissä vedetään neljää eri kieltä, mutta tällä kertaa se taitaa oikeasti toimia! Minut tämä ainakin saa vietyä mukaan omiin maailmoihinsa.

Sanna-Leena: Slaavinaisten kollektiivi laulamassa siitä, kuinka joku paha yrittää alistaa? Voi kuulostaa laskelmoidulta, mutta minä en ainakaan välitä. Tämä biisi toimii, etenkin kertosäkeensä ansiosta.

Anna-Maija: Olen tykännyt tästä alusta asti ja toimii erinomaisesti pelkästään kuuntelussa. Kolme minuuttia sujahtaa tämän biisin kanssa nopeasti, ja erityisesti kertosäe aiheuttaa kylmikset. Toivon onnistumista myös lavalla.

14. Alankomaat: Mia Nicolai and Dion Cooper – Burning Daylight

Tatu: Nyt kaikki äkkiä vessaan ja piña colada -jonoon ennen Käärijää!

Sanna-Leena: Voi herranjestas, mikä snoozefest tämä on. Tämän vuoden viisujen ainoa duetto ja nukuttaa tehokkaasti kaikki kuuntelijat. Biisi ei etene ei yhtään mihinkään ja musiikkivideon lopussa oleva bändisoittokohta lähinnä naurattaa, ei tämän veivaamiseen mitään energiaa tarvita.

Anna-Maija: Tätä voi kuunnella minuutin ja käydä sitten jääkaapilla ennen illan huippuhetkeä. Odotin biisin kasvavan loppua kohti, ja sitä kenties haettiin, mutta torsoksi jää. Toki upeaäänisiä laulajia molemmat.

15. Suomi: Käärijä – Cha Cha Cha

Tatu: Amsterdamin viisukonsertissa kannustetaan tietenkin kaikkia hyvässä hengessä, mutta Käärijä sai 5000-päisen viisufaniyleisön aivan muista poikkeaviin liekkeihin. Cha Cha Cha -huuma on täyttä totta ja viisuvoitto tällä kertaa ihan oikeasti mahdollista.

Sanna-Leena: Vaikka kannustan joka vuosi sinivalkoiset liput silmillä täysillä Suomen edustajaa, niin Käärijä on pitkästä aikaa sellainen, joka on päätynyt ihan oikeasti soittolistalleni. Cha Cha Cha räjäyttää potin Liverpoolissa ja odotan, kuinka koko areena riehuu. Ihaninta tässä täysin poikkeuksellisessa huumassa on ollut seurata sosiaalisesta mediasta kuinka ihmiset ovat opetelleet suomea, vain päästäkseen laulamaan mukana muutakin kuin Cha Cha Cha.

Anna-Maija: Suomilasit naamalla tai ei, olen liputtanut tämän puolesta ensi kuulemisesta lähtien. Nerokkaasti rakennettu biisi, joka saa hyvälle tuulelle ja tanssijalan tamppaamaan. Puhumattakaan lavashow’sta, joka ei varmasti jätä kylmäksi, vaikkei fani olisikaan. Myös Käärijän persoona hurmaa.

Eurovision Song Contest 2023: Semifinaali 1 nähdään tiistaina 9.5. TV1-kanavalla klo 22.00 alkaen.

Lue lisää: Käärijä nousi fanien ykkösvoittajasuosikiksi

Lue lisää: Hulvaton video julki – Käärijä vinoilee Loreenin lavashow’lle

Lue lisää: Käärijälle uskomaton vastaanotto Liverpoolissa! Asteli valokeilaan upeassa asussa ja viisukansa sekosi täysin

Lue lisää: Käärijä paljasti Cooper- ja penkkituloksensa – Esko Seppänen haukkoi henkeään epäuskoisena: ”Mitä?!”