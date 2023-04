Toinen kilpailija joutui jättämään Tähdet, tähdet -kisan

Tähdet, tähdet -kisan kolmannessa jaksossa virittäydyttiin euroviisutunnelmiin.

Jälleen yksi kilpailija joutui jättämään sunnuntaina Tähdet, tähdet -estradin.

Euroviisu-teemaisessa jaksossa kuultiin niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin viisuhittejä tähtikilpailijoiden esittämänä. Juontaja Susanna Laine kutsui kolme tähtikaartista äänien perusteella lavan eteen. Joku heistä kolmesta joutuisi jättämään kisan.

– Meiju Suvas, Konsta Hietanen, Mikael Forsby. Ja te loput olette jatkossa, Susanna Laine ilmoitti.

Forsby, Hietanen ja Suvas kuuntelivat jännittyneenä äänestystulosta.

– Konsta Hietanen... Sinä olet jakson paras viisuvetäjä! Onneksi olkoon, olet jatkossa ensi viikkoon! Laine ilmoitti.

Konsta Hietasen esitys viisuvoittaja Måneskinin Zitti E Buoni -kappaleesta valittiin illan parhaaksi.

Tähdet, tähdet -kisan jo kertaalleen voittanut näyttelijä-laulaja Konsta Hietanen pääsi siis turvaan pudotukselta ja jatkaa kisassa.

Mikael Forsby ja Meiju Suvas jäivät odottamaan kohtaloaan. Pian Laine ilmoitti, että Portion Boys -yhtyeestä tuttu Mikael Forsby joutuu jättämään kisan.

– Kiitos että olit tuomassa meille niin paljon iloa. Ihan mahtavaa, että olet ollut mukana, Susanna Laine sanoi Forsbylle.

Forsby esitti viisujaksossa Will Ferrelin tähdittämän Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga -elokuvan Jaja Ding Dong -hittibiisin. Forsby lähettikin kisan päätteeksi terveisiä Hollywood-tähdelle.

– Terveisiä kotiin ja ulkomaille ja Islantiin. Will Ferrell, hyväksy mun kaveripyyntö Facebookissa ja lähetä mulle DM, Forsby vitsaili.

– Te ootte huippuyleisö, mulla oli huippuhauskaa. Te ootte ollut huippujengi ja ootte tukeneet ja tsempanneet mua, Forsby kiitti yleisöä ja kilpakumppaneitaan.

Portion Boys -yhtyeen Mikael Forsby joutui jättämään Tähdet, tähdet -kilpailun.

Kisassa jatkavat iskelmätähti Meiju Suvas, imitaattori Jarkko Tamminen, laulaja Sara Siipola, laulaja ja musikaalitähti Lauri Mikkola, iskelmälaulaja Maria Lund ja laulaja-näyttelijä Konsta Hietanen.

Tähdet, tähdet Nelosella sunnuntaisin klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.