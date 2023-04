Mitä kuuluu iki-ihanan Serranon perhe -sarjan tähdille? Tuore kuva sai fanit täysin sekaisin

Serranon perhe villitsi suomalaisia tv-katsojia 2000-luvun alussa.

Hulvattomia väärinkäsityksiä ja ihmissuhdedraamaa tarjonneesta espanjalaissarjasta Serranon perheestä tuli Suomessa ilmiö 2000-luvun alussa.

Sarjassa seurattiin leskimies Diego Serranoa, kolmen pojan yksinhuoltajaisää, joka meni naimisiin nuoruudenrakkautensa Lucían kanssa. Lucía ja hänen kaksi tytärtään muuttivat Serranojen kanssa saman katon alle, eikä uusperheen arjesta kommelluksia puuttunut.

Serranon perheen -sarjan fanit riehaantuivat, kun sarjassa Marcosia esittänyt Fran Perea julkaisi lauantaina videon yhdessä muiden sarjan tähtien kanssa.

Videolla nähdään Serranon perheen isää Diegoa esittänyt Antonio Resines, Diegon uutta vaimoa Lucíaa esittänyt Belen Rueda, Serranon perheen nuorinta poikaa Curroa esittänyt Jorge Juradon, keppostelevaa Guillea esittänyt Víctor Elías, Lucían kapinoivana Teté-tyttärenä nähty Natalia Sánchez, sekä Lucían vanhinta Eva-tytärtä esittänyt Verónica Sánchez.

– Rakastamme tätä perhettä hyvin paljon ja olemme aina kiitollisia, että elämä on tuonut meidät yhteen, Fran Perea kirjoittaa.

Myös Víctor Elías ja Natalia Sánchez ovat julkaissut Instagramissaan tunteikkaasta jälleennäkemistä kuvia:

Jälleennäkeminen liittyy Fran Perean Uno más uno son siete -jättihitin uuteen versioon, nyt 20 vuotta Serranon perheen alkamisen jälkeen. Perean esittämä kappale kuultiin sarjan tunnusbiisinä.

Perean ja Despistaos -yhtyeen esittämän kappaleen musiikkivideolla nähdään tietenkin itse Serranon perhe.

Tuore musiikkivideo on saanut Perean ja Serranon perheen fanit hurmioon. Some on täyttynyt kommenteista, joissa vaaditaan, että rakastettu sarja saisi jatkoa.

Monet ovat myös innostuneet jakamaan omia muistojaan sarjan parissa viettämistään hetkistä.

– Kiitos teille kaikille, että saitte meidät muistamaan erään lapsuutemme parhaimman asian, somessa herkistellään.

– Tämä on lahja Serranon perhe -faneille. Kiitos, että saamme olla osa jälleennäkemistä. On ihanaa on nähdä, kuinka paljon rakastatte toisianne! fanit kiittelevät.

Perea on aiemmin kertonut sosiaalisessa mediassa, että hän ja Víctor Elías ovat puuhailleet uutta levyä, jossa kuultaisi monia Serranon perhe -sarjasta tuttuja kappaleita. Näyttelijät Natalia Sánchez, Víctor Elías, Adrián Rodríguez ja Andrés de la Cruz muodostivat sarjassa Santa Justa Klan -nimisen yhtyeen, joka villitsi myös meillä Suomessa 2000-luvun alussa.

Espanjalainen tv-sarja Serranon perhe oli huippusuosittu Suomessa.

Suomessa sarja sai aikaan todellisen ilmiön kun kansalaisopistojen espanjan kurssit täyttyivät Serranoista villiintyneistä tv-katsojista.

Sarjan suosiota pohdittiin Ilta-Sanomissa Serrano-huuman ollessa kuumimmillaan 2009. Tuolloin Yleltä kerrottiin, että lukijapalautteen mukaan suomalaisia katsojia on erityisesti kiehtonut eläväisen etelämaalaisen elämänmenon tarkkailu kotisohvalta – kuin osana perhettä. Toisenlainen kulttuuri ja ihmisten temperamentit tempaisivat kaikenikäiset mukaansa. Sarjan ihmisiä kehuttiin uskottaviksi ja juonta sujuvaksi.

Ylen katsojaäänestyksessä suomalaisten suosikkihahmoiksi äänestettiin Marcos Serrano, kakkoseksi Santiago Serrano ja kolmoseksi Guille Serrano. Ensimmäinen naissuosikki, Eva löytyi vasta sijalta kahdeksan.

Fran Pereasta tuli Serranon perheen ansiosta Espanjassa supertähti. Perea valittiin kotimaassaan useissa äänestyksissä sarjan suosituimmaksi näyttelijäksi.

Nappisilmäinen näyttelijähurmuri käväisi myös Suomessa vuonna 2007 ja 2008 villitsemässä fanejaan.

Fran Perea jakoi nimmareita Itäkeskuksen Anttilassa 2008. Väkeä oli paikalla tuhottomasti.

Perea yhtyeineen konsertoi Suomessa Helsingissä ja Tampereella, ja käväisi myös Stockmannin tavaratalossa jakamassa nimikirjoituksia. Sadat fanit jonottivat nähdäkseen Perean.

Viime vuosina Perea on tähdittänyt Riitta Havukaisen kanssa Paratiisi-rikossarjaa. Perea kertoi Ilta-Sanomille 2020, että Serranon perheen suosio Suomessa tuli hänelle aikanaan täytenä yllätyksenä.

– Tuntui hullulta, koska ei sellaista menestystä voi edes ajatella. Samalla se oli mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin eri maista, Perea sanoi.

Riitta Havukainen ja Fran Perea kuvattuna Paratiisi-sarjan kakkoskauden kuvauksissa Oulussa 2021.

Suomesta näyttelijällä on lämpimät muistot ja hänellä oli jo selkeät suunnitelmat seuraavaa vierailua varten.

– Viimeksi en mennyt saunaan, joten sinne pitää ehdottomasti päästä. Ja haluan uida avannossa. Vaikka saatan kuolla siihen hetkeen, haluan kokea avantouinnin. Tahtoisin myös käydä Lapissa, jossa haluan nähdä revontulet ja porot, Perea luetteli sanoen porot selvällä suomen kielellä.