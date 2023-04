Farmilla väheni jälleen väki – pudonnut kilpailija paljastaa, mitä aikoo tehdä heti kotiin päästyään

Farmi Suomessa kaksintaistelu johti jälleen yhteen putoamiseen.

Farmi Suomi jatkuu jälleen yhtä kilpailijaa köyhempänä.

Kaksintaistelussa kohtasivat nimetyksi tullut ex-mäkikotka Janne Ahonen ja hänet haastanut tubettaja Joona Puhakka. Tiedosta käyty kilpailu päättyi Jannen voittoon ja Puhakka lähti kotia kohti.

– Se, mitä tästä jää käteen, tulee mahdollisesti pysymään koko loppuelämän! Tää oli hyvä reissu. Ja on se tyylikäs lähteä mäkikotkan kädenannosta. Kyllähän tässä tehtiin historiaa, Puhakka kuvailee tunteitaan.

Puhakka jäi kaksintaistelussa toiseksi.

Vaikka Puhakka ei selvinnytkään kisassa loppuun saakka, hän kertoo saaneensa farmilta paljon. Tubettaja kertoo kasvattaneensa ymmärrystään ja kunnioitustaan arkisina pitäminään asioita kohtaan.

– Siviilimaailmassa melkein kaikkea saa nappia painamalla. Täällä joutui tekemään kaikkensa, että sai jotain, eikä sekään ollut luksusta, Puhakka tiivistää.

– Kun on lapioinut sontaa, odotellut kanan munivan, kaikki lypsyt aamulla, niin kyllä sitä on aika helppoa kävellä lähikauppaan ja ostaa niin monta kananmunaa tai just niin monta litraa maitoa, mitä haluaa ja tarvitsee.

Joona Puhakan itsensä mukaan se, että hänet pudotti juuri Janne Ahonen oli jopa tyylikäs tapa lähteä.

Puhakka tunnustaa kokemuksen muuttaneen häntä ihmisenä paljon. Hänellä on myös selvä suunnitelma siitä, mitä hän tekee päästessään kuvauksista pois.

– Kun saan kännykän käteen, soitan tyttöystävälle välittömästi. Sitä olen ajatellut ja ikävöinyt kaikista eniten, Puhakka avaa.

– Kun se on hoidettu, käyn kaupasta hakemassa yhden oluen ja sisäfileepihvin. Jotain aion kattoa olohuoneessa, kulta kainalossa, tuoppi kädessä ja lautanen edessä! Ja käyn suihkussa, puoli tuntia! Täällä ei ole peseydytty.

