IL: Jasmin Voutilainen saatettiin haudan lepoon

Voutilainen siunattiin Kallion kirkossa.

Maaliskuussa 27-vuotiaana edesmennyt näyttelijä Jasmin Voutilainen saatettiin haudan lepoon tänään perjantaina 21. huhtikuuta Kallion kirkossa, kertoo Iltalehti.

Lehden tietojen mukaan Voutilaisen siunasi tämän rippipappi, Tikkurilan seurakunnan Johanna Jakonen. Pienimuotoisessa tilaisuudessa esiintyi muusikko Reino Nordin.

Voutilainen muistetaan roolistaan Salatuissa elämissä, jossa hän näytteli vuosina 2018–2022. Hän esitti sarjassa Aino Kaukovaaraa. Hänet nähtiin myös Salattuihin elämiin liittyvässä elokuvassa nimeltä Nightmare – Painajainen jatkuu.

Voutilaisen äkillinen poismeno järkytti syvästi hänen työtovereitaan ja läheisiään.

Salattujen elämien näyttelijät muistelivat kollegaansa Ilta-Sanomille maaliskuun lopulla.

– Suru on ollut koko työyhteisössä tosi iso, sarjassa Miki Kajanderia vuodesta 2020 näytellyt Konsta Hietanen sanoi.

Hietasen mukaan Voutilainen oli työyhteisössään hyvin pidetty henkilö, jonka kanssa oli ilo tehdä töitä.

– Hän oli niin valovoimainen, aito ja huumorintajuinen tyyppi. Hän oli aivan ihastuttava ja mahtava persoona.

Työtoverit muistavat Jasmin Voutilaisen ”valovoimaisena” ja ”rempseänä” ihmisenä.

Nuoren näyttelijän traaginen kohtalo järkytti myös Jarkko Miettistä, jonka roolihahmolla oli seurustelusuhde Voutilaisen roolihahmon kanssa Salatuissa elämissä. Noel Axelssonin roolissa nähtävä Miettinen kertoi IS:lle, että Voutilaisen kuolema oli koko työyhteisölle valtava shokki, johon on saatu ammattiapua ja jota on käsitelty yhdessä.

– Hiljainen hetki on pidetty työpaikalla Jasminin muistoksi, ja työterveyden puolesta asia on ammattimaisesti käsitelty. Raskastahan tämä on koko työyhteisölle, Miettinen sanoi.

Myös Miettinen muisti Voutilaisen lämpimänä ihmisenä.

– Jasmin oli tunnetusti rempseä ja hauska persoona työpaikalla. Vaikka oli kinkkisempiäkin kohtauksia ja jouduimme näyttelemään hyvinkin tiukkasävyistä keskustelua, kun esittämämme pariskunta oli sarjassa eronnut, niin kyllä meillä aina hauskaa oli.

VOUTILAINEN aloitti näyttelijänuransa vuonna 2014 Salkkareihin liittyneestä spin-off-elokuvasta Nightmare 2. Vuonna 2015 hän tähditti niin ikään saippuasarjan rinnalle perustettua sarjaa Satula.

Samana vuonna Voutilainen nähtiin kilpailijana Martina ja Hengenpelastajat -ohjelmassa. Kaksi vuotta myöhemmin hän osallistui Miss Helsinki -kilpailuun. Hänet kruunattiin kisan ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

Voutilainen aloitti Salkkareissa vuonna 2018 ja näytteli sarjassa viime vuoteen saakka. Hän kuitenkin lupaili somessa palaavansa suosikkisaippuaan.

Voutilainen oli mukana eri Salatut elämät -tuotannoissa vuodesta 2014 lähtien.

Voutilainen puhui avoimesti julkisuudessa myös vaikeuksistaan. Hän kertoi sairastuneensa masennukseen ja kärsineensä some­kiusaamisesta.

Hän avautui kymmenille tuhansille some­seuraajilleen vartaloonsa kohdistuvasta arvostelusta ja pohti meikittömyyden ja luonnollisuuden määritelmää.

Vuonna 2018 näyttelijä avautui blogissaan huonosta itsetunnostaan. Hän otti kantaa erityisesti median luomiin kauneusihanteisiin.

– Pala palalta omat kauneusihanteet ja oma kehonkuva vääristyy aivan päälaelleen. Kaikki, mistä on aiemmin itsessään pitänyt, tuntuukin yhtäkkiä mitättömältä ja rumalta, Voutilainen kirjoitti.

Oikaisu 21.4. kello 15.35: Johanna Jakonen toimii Rekolan seurakunnan sijasta Tikkurilan seurakunnassa.