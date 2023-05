Suosikkisarjan tähti kärsi kaikessa hiljaisuudessa rajuista vaikeuksista – pysyttelee tiukasti poissa julkisuudesta

Brittisarjasta Happy Valley tuttu Sarah Lancashire on supersuosittu näyttelijä, joka inhoaa julkisuutta.

Happy Valley, varjojen laakso -sarjan palkittu brittitähti Sarah Lancashire, 58, ei ole koskaan halunnut paistatella valokeiloissa, vaikka tv-maailman loiste tuli hänelle tutuksi jo lapsena.

Lancashiren isä Geoffrey ja äiti Hilda työskentelivät Granada Televisionilla käsikirjoittajana ja sihteerinä. Myös Sarah ajatteli sopivansa ennemmin kulissien taakse kuin kameran eteen.

Vasta 18-vuotiaana hän kiinnostui näyttelemisestä ja pääsi onnenkantamoisen seurauksena opiskelemaan alaa. Uransa alkupuolella Lancashire teki teatterirooleja ja opetti näyttelemistä.

22-vuotiaana Sarah tuli raskaaksi ja avioitui itseään 11 vuotta vanhemman Gary Hargreavesin kanssa.

Lancashire on myöhemmin sanonut menneensä naimisiin vain siksi, ettei halunnut leimautua synnyttämällä poikansa avioliiton ulkopuolella. Parin toinen poika syntyi kaksi vuotta myöhemmin 1989.

Sarahin isä käsikirjoitti suosittua Coronation Street -saippuasarjaa, jossa 23-vuotias Sarah esiintyi pienessä roolissa vuonna 1987.

Myöhempi rooli sarjan Raquelina 1990-luvulla teki Lancashiresta suositun tv-kasvon, minkä myötä hänet alettiin tunnistaa kadulla.

– Kuulin jonkun huutavan nimeäni. Se oli kamalaa, aivan kamalaa. Se tuntui rajojeni loukkaamiselta, hän kuvaili vuonna 2018 The Telegraphille.

Sarah Lancashiren tuoreimpiin töihin kuuluu HBO Maxin Julia-sarja (2022–), jossa hän esittää ruoanlaitto-ohjelmien pioneeria Julia Childia.

Yksityisyydestään hyvin tarkka Lancashire onkin enimmäkseen pitäytynyt poissa julkisuudesta.

– Olen oppinut, että on mahdollista olla niin tuntematon kuin haluaa. Se on valinta, ja minusta on tullut erittäin, erittäin hyvä pysymään tuntemattomana.

Pari vuotta Coronation Street -sarjassa esiinnyttyään Lancashire sai masennukseen liittyvän hermoromahduksen. Hän ei kertonut tilastaan töissä, vaan jatkoi näyttelemistä.

Osasyy Lancashiren tilanteeseen oli epäonnistunut avioliitto. Pari erosi vuonna 1995, sillä ”10-vuotinen avioliitto oli kestänyt jo 10 vuotta liian kauan”.

Viisi seuraavaa vuotta Sarah keskittyi paranemiseen.

Hän eleli sinkkuna, kävi terapiassa ja söi masennuslääkkeitä. Henkilökohtaisen elämän haasteista huolimatta ura jatkoi nousukiitoaan. Hänen asemaansa supersuosittuna tv-kasvona vahvisti rooli Sydän paikallaan -sarjan hoitajana 1997–2006.

Vuonna 2000 Lancashire solmi poikkeuksellisen sopimuksen. ITV-kanava halusi näyttelijän sitoutuvan kahdeksi vuodeksi vain heidän tuotantoihinsa. 1,3 miljoonan punnan sopimus teki Sarahista brittitelevision parhaiten palkatun naisnäyttelijän.

Elokuussa 2001 Lancashire meni naimisiin tv-pomo Peter Salmonin kanssa. Hän synnytti kolmannen poikansa vuonna 2003.

Vuonna 2004 Lancashire debytoi ohjaajana The Afternoon Play -antologiasarjassa ja sai siitä parhaan uuden ohjaajan Bafta-ehdokkuuden.

Viimeinen tango Halifaxissa -sarjan näyttelijänelikko Sarah Lancashire, Anne Reid, Derek Jacobi ja Nicola Walker.

Sarjassa Viimeinen tango Halifaxissa (2012–2020) Lancashire näytteli naisen kanssa seurustelevaa rehtori Carolinea, mikä poiki poikkeuksellisen paljon hyvää katsojapalautetta.

Sarjan tekijä Sally Wainwright oli niin äimistynyt Lancashiren suorituksesta, että kirjoitti tälle pääroolin ylikonstaapeli Catherine Cawoodina juuri TV1:llä päättyneessä, tummasävyisessä hittisarjassa Happy Valley, varjojen laakso (2014–2023).

Lancashire on palkittu vaikuttavasta roolistaan Baftalla.

Happy Valley, varjojen laakso -sarja (kolme kautta) on katsottavissa Yle Areenassa.