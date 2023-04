Saippuasarjojen tähti Lorenzo Lamas, 65, lennättää rikkaita turisteja luksuskohteisiin – hämmästyneet reaktiot kertovat kaiken

Saippuaooppera Viinitila Falcon Crest oli menestys 1980-luvulla. Huuman häivyttyä sarjan tähtien oli etsittävä elantonsa muualta.

Hetkinen, oletko sinä näyttelijä Lorenzo Lamas?

Helikopteripilotti Lorenzo Lamas on tottunut turisteihin, jotka tavaavat hämmentyneenä hänen nimikylttiään. Kyllä, hän on se 1980-luvun hurmuri, joka näytteli playboy Lancea Viinitila Falcon Crestissa (1981–1990).

Se aika on jäänyt taakse, ja nykyisin 65-vuotias Lamas lennättää rikkaita turisteja Kalifornian luksuskohteisiin tai Grand Canyonille.

Näyttelijä hankki ensimmäisen lentolupakirjansa 1997.

– Tein sen käytännön syistä, sillä lapseni asuivat Arizonassa äitinsä kanssa ja minä itse Los Angelesissa. Oli helpompaa hakea heidät itse kuin laittaa heidät reittilentokoneeseen, hän kertoi New York Timesille.

Vuosia myöhemmin hän huomasi, ettei näyttelijäntyöllä elättänyt itseään tarpeeksi, meni kouluun sisarensa lainaamilla rahoilla ja opiskeli itselleen ammatin helikopterilentäjänä.

Lorenzo Lamasin hahmo sarjassa oli salskea Lance.

– Tämä on ollut hieno toinen ura minulle.

Lamas muistetaan myös Kauniista ja rohkeista sekä toimintaelokuvista.

– Oli päiviä, jolloin sain kuvauksia edeltävänä iltana 15–30-sivuisen käsikirjoituksen roolisanoistani. Piti tehdä järjettömän paljon työtä, jotta pystyi saavuttamaan itsevarmuuden näyttelijänä.

Lorenzo Lamas, 65, löysi uuden uran helikopteri- ja turistibisneksestä. Kuva viime marraskuulta.

Viime aikoina Lamas on ollut julkisuudessa myös tyttärensä Victoria Lamasin ja Leonardo DiCaprion huhutun romanssin vuoksi. Lamas ehti kertoa New York Postille Victorian olevan ihastunut DiCaprioon, mutta soitti toimitukseen vartin päästä uudestaan kertoakseen tyttärensä ja tähtinäyttelijän olevan vain ystäviä. DiCapriolla on tiettävästi uusia heiloja jo kierroksessaan.

Viinitila Falcon Crest kertoi Kalifornian kuvitteellisessa Tuscanyn laaksossa viinibisnestä pyörittäneistä Channingin ja Giobertin perheistä. Pääosassa määräilevää matriarkkaa Angela Channingia näytteli presidentti Ronald Reaganin ensimmäinen vaimo Jane Wyman (1917–2007).

Lamasin esittämä Lance oli hänen huikenteleva lapsenlapsensa. Wyman kärsi jatkuvista terveyshuolista sarjan ajan, ja hänet lopulta kirjoitettiin koomapotilaaksi lähes koko viimeisen kauden ajaksi.

Sarjassa Angela pakotti Lancen avioon Ana Alician, 66, esittämän Melissa Agrettin kanssa saadakseen haltuunsa suvun maat. Meksikolais-amerikkalaisesta Ana Aliciasta roolihahmoineen tuli sarjan suosikkeja. Sarjan tekijät päättivät kuitenkin listiä Melissan hahmon seitsemän kauden jälkeen.

Ana Alician esittämä Lancen vaimo Melissa oli sarjan rakastetuimpia hahmoja.

Se koitui myös sarjan kohtaloksi, sillä fanit lopettivat sarjan katsomisen. Tuotanto yritti paikata tapahtunutta antamalla Ana Alicialla uuden roolin Samanthana.

Vuonna 2015 Ana Alicia kertoi TellyTalk.net-podcastissa toivoneensa mieluummin Melissan valekuolemaa ja palaamista takaisin sarjaan kuin uuden hahmon luomista.

– Sarjan ydin särkyi, ja siitä lähti sarjan alamäki.

Hän on viihtynyt vuosikymmenet poissa julkisuudesta omistautuen kotiäitiydelle. Tytär Cathryn Dylan Benz on seurannut äitinsä jalanjälkiä samalle alalle.

Vaalean Susan Sullivanin, 80, hahmo Maggie Gioberti kuului sarjan hyviksiin. Maggie ja hänen miehensä Chase Gioberti (Robert Foxworth) joutuivat jatkuvasti brutaalin Angelan hampaisiin.

Maggien hahmo poistettiin tylyllä tavalla sarjasta.

Sullivan jatkoi Maggiena kahdeksan vuotta, mutta oli tyytymätön hahmolle kirjoitettuihin käänteisiin ja sai lopulta potkut. Sarjan tekijät tappoivat hänen hahmonsa faneja järkyttäneellä tavalla. Maggie hukkui uima-altaaseen, kun hänen timanttisormuksensa jäi kiinni altaan ritilään.

Monista tuotannoista tutun Susan Sullivanin Maggie oli sarjan hyvis. Kuva lokakuulta 2022.

Uraansa jatkanut näyttelijä on tuttu hahmo muistakin yhteyksistä kuin Viinitila Falcon Crestistä. Hänet on nähty muun muassa Kuka sanoo tahdon? (1997) -leffassa ja Netflixin The Kominsky Method -sarjassa.