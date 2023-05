Tänään tv:ssä pakollinen katsottava kaikille romantiikkaa rakastaville

Tom Jones hylätään vastasyntyneenä rikkaan herran luo. Minisarjassa seurataan, kuinka hän yrittää löytää paikkansa 1700-luvun Englannissa. Miten käy kielletyn rakkauden naapurin Sophian kanssa?

Kun hyväsydäminen ja rikas herra (James Fleet) saapuu matkalta takaisin kartanoonsa, odottaa siellä melkoinen yllätys: vieras vauva!

Palvelusväki ja hänen siskonsa ovat sitä mieltä, että vauva annetaan pois. Kartanonherralle on kuitenkin selvää, että vauva pidetään. Vauvan nimeksi tulee Tom Jones.

Selviää nopeasti, että pienokaisen äiti on palvelusväkeen kuuluva kirjaviisas pyhäkoulutyttö, mutta isää hän ei suostu paljastamaan.

Lapsena Tom Jonesia kohdellaan kamalasti. Hänestä puhutaan äpäränä, oma serkku kiusaa, ja opettaja lyö karttakepillä takapuolelle.

Isoisänsä luokse naapurikartanoon muuttaa orvoksi jäänyt Sophia. Hänen äitinsä oli jamaikalainen, sokeriplantaasin orja, joka kuoli synnytyksessä. Isästään hän muistaa vain sen, että tämä tykkäsi polttaa tupakkaa ja juoda brandya. Isä kuoli trooppiseen kuumetautiin.

Tom ja Sophia ystävystyvät, mutta pian tyttö lähetetään tätinsä luokse kaupunkiin kasvamaan hienoksi ladyksi.

Tomin ollessa parikymppinen naiset viihtyvät hänen seurassaan. Nuori mies ei pistä tilannetta ollenkaan pahakseen, mutta eniten hän yrittää löytää paikkansa maailmassa.

Tilannetta ei auta vastenmielinen serkku, joka yrittää piilottaa kateutensa ilkeiden sanojen taakse.

Sophian isoisä (Alun Armstrong) ja täti (Shirley Henderson) sekä Tomin ilkeä serkku (James Wilbraham).

Tomista kasvaa herrasmies, vaikka häntä murehduttaakin, voiko isätön henkilö olla herrasmies.

Kun Sophia palaa isoisänsä luokse, hän ja Tom rakastuvat. Yhteinen polku on vaikea saavuttaa 1700-luvun luokkaerojen Englannissa. Tiellä on useita esteitä, kuten Sophialle kaavailtu pakkoavioliitto Tomin serkun kanssa.

Tom Jones -sarjan (2023) myöhemmissä jaksoissa seurataan, kuinka miehen rakkauden etsintä etenee. Vastaan tulee ainakin Emmy-voittaja Hannah Waddinghamin (Ted Lasso) näyttelemä kostonhimoinen ja viettelevä Lady Bellaston.

Neliosainen minisarja perustuu Henry Fieldingin yhteiskuntasatiiriin, The History of Tom Jones, a Foundling (1749). Kirjaa pidetään laajalti brittiläisenä klassikkona.

Kirja on aiemmin sovitettu muun muassa elokuvaksi vuonna 1963. Oscar-palkitussa filmissä nimihenkilöä näytteli Albert Finney ja Susannah York Sophiaa.

Vuoden 1963 Tom Jones – hulivilihurmuri -elokuvan Tom (Albert Finney) ja Molly (Diane Cilento). Teos esitetään heinäkuussa Teema & Fem -kanavalla.

Pohjois-Irlannissa kuvatun sarjan on kirjoittanut Gwyneth Hughes, jonka käsikirjoittamia sarjoja on nähty aiemminkin Suomessa, kuten Turhuuden turuilla, Dark Angel ja Honour – perheen kunnia.

– Tom Jones on kaikkien romanttisten komedioiden äiti, Hughes on sanonut lausunnossaan.

– Henry Fieldingin romaani on seksikäs ja hauska. Se on myös dramaattinen vuoristorata, jossa käsitellään useita nykyajan huolenaiheita, kuten seksuaalista tasa-arvoa ja onnellisuuden tavoittelua.

Tom Jonesin roolissa nähdään Solly McLeod, ja Sophiaa näyttelee Sophie Wilde (You Don’t Know Me).

Tom Jones hylättiin vauvana. Hänestä kasvoi hyväsydäminen herrasmies. Tom Jonesia näyttelee Solly McLeod.

Solly McLeod on vielä melko tuore tekijä. Skotlannissa syntynyt McLeod työskenteli kahviloissa ja baareissa ennen kuin liittyi Lontoon The Unseen -näyttelijäkouluun juuri ennen koronapandemiaa.

Ura lähti nousuun nopeasti. Hän on näytellyt esimerkiksi tv-sarjoissa The Rising sekä House of the Dragon.

– Opin Tomia näytellessä olemaan avoimempi ja nauttimaan pienistä asioista, kuten kukkien poimimisesta tien varresta. Hän on viaton, joten yritin kaivaa sen esiin nuoremmasta versiosta itsestäni, McLeod kertoo Screendailylle.

Tom Jones -sarja maanantaina 8.5. alkaen TV1 klo 19.00 sekä Yle Areenassa.