Queen-kitaristi Brian Maysta paljastuu tv:ssä aivan uusi puoli – teki maatilastaan siilien paratiisin

Queen-kitaristi Brian May pelastaa siilejä.

Rocklegenda Brian May (vas.) kutsuu luonnontieteilijä Steve Backshallin maatilalleen, josta on tullut apua tarvitsevien siilien paratiisi.

Siilin kantamuotoja on arvioiden mukaan ollut olemassa jopa 70 miljoonaa vuotta. Viime vuosikymmenet ovat olleet sille tuhoisia. Luonnontieteilijä Steve Backshall kertoo, että siili voi hävitä Britanniasta jo vuoteen 2025 mennessä.

Onneksi on Queen-kitaristi Brian Mayn kaltaisia ihmisiä, joka on omistautunut siilien auttamiseen. Hän on perustanut Amazing Grace -hankkeen maatilalleen Windleshamiin. Kuvausten aikaan keskuksessa on toistasataa siiliä ja uusia tulee joka päivä.

– On palkitsevaa auttaa eläimiä konkreettisesti. Se on innostavaa ja tuo iloa, josta en osannut edes haaveilla.

Siilit kärsivät vammoista, myrkytyksestä tai nestehukasta, mutta Mayn tilalla ne saavat uuden mahdollisuuden. Mayn tiimi on vapauttanut luontoon tuhansia hoitamiaan siilejä. Ennen vapautustaan siilit päästetään ulkoaitaukseen väliaikaiseen kotiin, jossa ne oppivat hankkimaan ravintoa.

Siimaleikkurit ja ruohonleikkurit ovat siilille tuhoisia, joten kannattaa tutkia piha ennen kuin aloittaa ruohonleikkuun. Kuivia kesiä varten kannattaa pihalle laittaa matalia vesikippoja, joissa on kiviä. Kivet estävät veden haihtumisen ja poikasten hukkumisen. Ruuaksi siilille voi laittaa koiran- tai kissanruokaa.

Phil-nimiselle siilille ulkoaitaus jää loppuelämän kodiksi, koska se on menettänyt takajalkansa. May odottaa hoitajan kanssa eläinlääkärillä, kun Philin jalantynkä amputoidaan. Leikkauksessa tulee komplikaatioita, ja Phil on kuolla.

– Emme tajunneet, miten stressaavaa tällainen on. Jos sitä ei olisi saatu hengittämään, lopputulos olisi ollut kaamea, mutta siili voi hyvin. Luojan kiitos. Vanhemmuus on rankkaa, May huokaa.

