Kontulassa asuvan Jahjen suurin aarre maksoi 6 000 euroa – nuoret esittelevät kallista tyyliään

Viivi Huuskan ohjaamassa dokumenttisarjassa selviää, että nuoret hakevat vaatteiden avulla esimerkiksi hyväksyntää.

Kuusiosaisessa Tyyli on fresh -dokumenttisarjassa neljä itsevarmaa nuorta esittelevät omaa tyyliään.

– Mä oon ollut aina silleen, että haluun erottua. Mutta ei kuitenkaan liikaa, ettei jengi kato ihan vinoon, kertoo Kotkasta kotoisin oleva Matias.

Vaatteet ovat olleet osa omaa identiteettiä jo pienestä pitäen.

– Kun menin ala-asteelle, mä olin ainut erilainen siellä. Mulle tuli aina paine, että mulla pitää olla jotain siistii. Mulle on jäänyt se skidistä asti takaraivoon, että pitää olla jotain, että olen siinä ryhmässä mukana, paljastaa turkulainen Salar.

– Se on mulle keino ilmasta itteeni ihan pienestä asti. High end ja kalliit vaatteet on tullu parin vuoden sisään vasta, Järvenpäässä asuva Ella, 25, toteaa.

Kaikki neljä kertovat olevansa itsevarmoja.

– En mä muuten uskaltais pukeutuu, miten mä haluun, Matias tietää.

Jokainen esittelee mittavaa kenkäkokoelmaansa. Kengät ovat kotona siistissä järjestyksessä, ja parhaita niistä säilytetään niiden myyntilaatikoissa.

Vaate tai asuste voi olla myös sijoituskohde. Helsingin Kontulassa asuvan Jahjen kallein asuste on Rolex.

– Maksoin siitä 6 000, mutta sen nykyinen hinta on 14 000, hän tietää.

Jahje, Matias, Ella ja Salar esittelevät ohjelmassa myös kalleimman vaatteensa.

Ohjelman nuoret ostelevat monesti vaatteensa internetistä. Shoppailu saattaa aiheuttaa myös stressiä.

– Jos on joku juttu, minkä sä haluut, ja et saakaan sitä, kyl se stressaa. Sit kun sä tiiät, et jos joudut ostaa sen jostain muualta, joutuu maksamaan vielä enemmän. Se on ihan hirveetä, Ella sanoo.

– Vaatteet on mun mielestä tällä hetkellä tapa nousta sosiaalisella asteikolla, tuumaa Ella.

Dokumentissa käy ilmi, että vaatteiden avulla esimerkiksi haetaan hyväksyntää ja rakennetaan identiteettiä. Vaatteet saattavat olla merkittävässä asemassa yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamisessa.

Kuusiosaisen sarjan on ohjannut räväköistä musiikkivideoistaan tunnettu Viivi Huuska, 34. Kyseessä on hänen ensimmäinen dokumenttiohjauksensa.

Viivi Huuska nähtiin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa 2021.

Aiemmin Kullannuput-komediasarjan ohjannut Huuska on kertonut, että hän oppi nuorilta jotain sarjaa tehdessään.

– Me eletään kertakäyttökulttuurissa, mutta nämä nuoret näkevät, että vaate voi olla sijoitus siinä missä design-huonekalu.

Sarjan tekijätiimiin kuuluu myös vuoden nuorena suunnittelijana 2020 palkittu muotisuunnittelija Ervin Latimer.

Tyyli on fresh -sarja alkaa maanantaina 24.4. Yle Areenassa.