Ylen suosikkijuontaja riisuuntuu alasti keskellä lapsiperheitä – hämmentävä tilanne tallentuu kameraan

Heittäytymiskykyiset juontajat Viki ja Köpi hauskuuttavat uudessa matkaohjelmassa. He laittavat kaikkensa peliin erilaisissa tehtävissä ympäri Eurooppaa.

Lähes uimataidoton Ville ”Viki” Eerikkilä päättää kokeilla kaupunkisurffausta.

Uudessa ja hauskassa matkaohjelmassa juontajat Ville ”Viki” Eerikkilä ja Juuso ”Köpi” Kallio reissaavat kuuteen Euroopan kaupunkiin. Jokaisessa kohteessa parivaljakko suorittaa kahden vuorokauden aikana tavallisen kuuloisia tehtäviä erillään toisistaan.

Tavallisuus on kuitenkin kaukana, kun YleX-radiokanavalta tutuksi tulleet herrat pääsevät vauhtiin. Tehtävissä kilpaillaan siitä, kumpi suorittaa sen ikimuistoisemmin. Voittajan ratkaisee studioyleisö, jonka kanssa Viki ja Putouksessakin nähty Köpi katsovat ja kommentoivat jaksoa.

Oman mausteensa matkaan tuo se, että toinen saa kohteessa huomattavasti suuremman budjetin tehtävien suorittamiseen.

Vikin ja Köpin matkaohjelman ensimmäinen kohde on München.

Kaverukset aloittavat hyvähenkisen sanailunsa heti koneen laskeuduttua ensimmäiseen kohteeseen Müncheniin.

Nopean kilpailun avulla selvitetään, kumpi saa paremman reissukassan. Voittaja on budjetin suhteen Köpi, joka hyppää iloisena taksiin. Hän suunnittelee hyvään hotelliin kirjautumista ja oluen nauttimista.

Viki jää liftaamaan tien varteen. Lopulta punainen henkilöauto noukkii Vikin ja kuvaajan kyytiin.

Ilta on jo hämärtynyt, kun Viki pääsee alueelle, josta on löytänyt halvimman mahdollisen majapaikan: kadun varrella odottaa epämääräisen näköinen pakettiauto.

– Tuo ei kyllä asuntoautolta näytä, Viki naurahtaa.

Autosta löytyy kaasuhella ja ohuehko patja, jolla tulisi nukkua kuvaajan kanssa.

Seuraavana päivänä on vuorossa tehtävä, jossa hankitaan vaikuttava lomakuva. Nyt ei suinkaan mennä mihinkään saksalaiseen linnaan, kirkkoon tai pubiin ottamaan selfietä. Sen sijaan mennään virtaavaan veteen sekä erittäin korkealle.

Viki kertoo osaavansa uida vain auttavasti. Niinpä hän menee koittamaan kaupunkisurffausta joelle, jossa on valtaisa virta.

– Tämä oli tyhmin idea, mitä on ikinä tullut.

Eikä aikaakaan, kun pelastusliivinen juontaja makaa mahallaan surffilaudan päällä. Ja pian hän jo molskahtaa veteen. Virta on vienyt miestä eteenpäin, ja lopulta Viki pitää kaksin käsin kiinni roikkuvasta oksasta samalla, kun surffiopettaja yrittää puntata miestä vedestä pois.

Yhtään sen paremmin ei näytä sujuvan Köpillä, joka on isomman budjetin siivittämänä innostunut varaamaan itselleen liitovarjolennon. Miehen hymy hyytyy nopeasti, kun hän lähtöpaikalla huomaa, kuinka korkealla hän oikeasti on.

– Ei me nyt vi*tu voida hypätä tonne. Sen mä sanon, että Viki olisi kuollut tähän. Tämä oli huono idea.

Kun Köpi pääsee ohjaajansa ja liitovarjonsa kanssa ilmaan, on hän vielä enemmän kauhuissaan.

– Oh my god! Oh my god!

– Oijjoijjoijjoijoijoijoijoi. Riittää jo, Köpi vaikeroi ja näyttää siltä, että hän saattaa oksentaa kohta.

Sitten kaksikon tulee kokea paikallista historiaa juhliva elämys.

Automiehenä Köpi haluaa päästä kruisailemaan kuuluisalle saksalaiselle autobahnalle hienolla BMW:llä. Yllätys on ilmeinen, kun hänelle toimitetaan koeajettavaksi alkuperäiskunnossa oleva vuoden 1960 BMW Isetta.

Köpi pääsee koeajamaan vuoden 1960 BMW Isettaa.

Johtuuko järkytyksestä vai mistä, mutta Köpin yrittäessä keskustella koslasta umpisaksalaisen automiehen kanssa juontajan suusta tulee ruotsinkielisten sanojen lisäksi suomea. Joskus sekaan osuu joku englanninkielinen sana.

Köpi lähtee ajelulle auton nykiessä melko voimakkaasti.

– Vähän vaikeeta tällaisella vaihteistolla, Köpi koittaa puolustella.

– Oho, miltäs se kuulosti! Se kuulosti siltä, et jotain hajosi, juontaja tuumaa ja näyttää käsimerkein kattoikkunasta, mihin suuntaan hän aikoo risteyksessä kääntyä.

Toisaalla Viki innostuu menemään puistoon, jossa ollaan alasti.

– Ei täällä ole ketään alasti!

– Täällä näyttää olevan perheitä iltapäiväkävelyllä. Onko toi paljas perse? juontaja hoksaa.

Viki ilahtuu huomatessaan, että nudistiosa taitaakin olla pitkässä heinikossa.

Viki ottaa paidan pois ja miettii, onko tämä ihan laillista.

– On, on, kuvaaja vakuuttaa.

Viki ottaa aurinkoa nudistipuistossa.

– Mä erotun tosi paljon joukosta. Älä kovin paljon alemmas mene kameran kanssa, Viki neuvoo kuvaajaa.

Mies hieroo kroppaansa aurinkorasvaa ja huomauttaa, että pitää muistaa rasvata myös intiimialueet.

– On muuten aika vapauttava tunne, kun makaa ilkosillaan pitkässä ruohikossa.

Kun kaksikon tehtävänä on hankkia eläimellinen muisto, Köpi saa hotellin respasta vinkin lähteä Münchenin lähellä olevalle maaseudulle tapaamaan henkilöä, joka tekee arvotaidetta eläimeen liittyen.

Vastassa on taiteilija, joka maalaa lehmänlannalla. Köpi ei meinaa uskoa kuulemaansa.

On saatava tykötarpeita, joten taiteilija, juontaja ja kuvaaja lähtevät navettaan hakemaan tuoretta lantaa taideteosta varten.

Kun lehmän häntä nousee, taiteilija menee kanisterinsa kanssa keräämään lantaa suoraan pyllystä.

– Oi miten paljon sitä… Köpi vaikeroi, alkaa köhiä ja lähes yökkää.

Seuraavissa jaksoissa Viki ja Köpi reissaavat Napolissa, Manchesterissa, Marseillessa, Valenciassa ja Zagrebissa.

Paljain jaloin kävelevä Köpi huomaa, että hänen housuilleen on mennyt lehmän lantaa. Niinpä housut lentää pois jalasta.

Sitten on boksereillaan olevan juontajan vuoro kerätä lantaa. Hänellä tuleekin kiire viimeisen lehmän luokse, nimittäin häntä nousee jo.

Lopulta reissulainenkin saa harvinaislaatuisen kokemuksen. Taiteilija rientää avuksi ravistamaan tuoreen lannan suppilosta kanisteriin. Ja taas Köpi köhii vieressä.

– Helvetin lämmintä! Köpi ihmettelee kakan lämpötilaa.

Vikin ja Köpin matkailuohjelma, perjantaina 21.4. alkaen TV2 klo 21.05 ja Yle Areena.