Maailma järkyttyi Kim Kardashianin seksivideosta, mutta perhe käytti sen hyväkseen – näin tosi-tv-tähti rakensi miljoonabisneksen

Dokumenttisarjassa media-alan ammattilaiset pohtivat, miten Kardashianien miljardibrändi syntyi.

Kris Jenner. Nimi tulee toistuvasti esiin dokumentissa, joka syventyy siihen, miten Kardashianit ovat luoneet itsestään maailman kuuluisimman perheen.

– Kris on yksi parhaista neuvottelijoista, joita olen ikinä tavannut. En olisi osannut odottaa, että monen lapsen äiti ilman minkäänlaista lakikoulutusta olisi niin voimakas neuvottelija, media-alan ammattilainen sanoo The Kardashians: Billion Dollar Dynasty -ohjelmassa.

Tavallaan kaikki alkoi vuonna 2007, kun Kim Kardashianin, Kris Jennerin toiseksi vanhimman lapsen, seksivideo vuoti internetiin. Se oli kuvattu neljä vuotta aiemmin silloisen poikaystävän, muusikko Ray J:n kanssa.

Kim vaikutti olevan järkyttynyt ja haastoi oikeuteen seksinauhan jakelijan.

– Mielipiteeni on, että se tehtiin kasvojen pelastamiseksi. Ei ole ensimmäinen kerta, että haastetaan oikeuteen – ja osapuolet tietävät, että se hyödyttää kaikkia, TMZ:n toimittaja Dax Holt sanoo.

Kim Kardashian on osannut käyttää julkisuuden hyödykseen.

Matriarkka Kris Jenner näki tilaisuuden tulleen: kohusta otetaan kaikki irti. Pian kuvattiinkin tosi-tv-ohjelmaa Kardashianit, jossa seurattiin Kimin lisäksi myös hänen sisaruksiaan ja vanhempiaan.

Kaksiosaisen dokumenttisarjan ensimmäinen osa alkaa vuoden 1994 kotivideolla, kun nuori Kim toivoo olevansa kuuluisa.

Hän onkin edennyt määrätietoisesti kohti unelmaansa. 2000-luvun alkupuolella hän oli ystävänsä Paris Hiltonin assistentti.

Paparazzit seurasivat hotelliperijätärtä jatkuvasti – monesti kuviin päätyi myös tuntematon Kim, joka osasi käyttää tilaisuuden hyväkseen.

Kim Kardashian oli vuonna 2006 ystävänsä Paris Hiltonin assistentti.

Vaikka Kim on aina vakuuttanut, ettei hän vuotanut seksivideotaan nettiin, dokumentissa väläytetään, että on melkoinen sattuma, että myös Paris Hilton nousi tähdeksi samasta syystä muutamaa vuotta aiemmin.

Kim halusi tähdeksi, mutta hän ei halunnut olla elokuvatähti, laulaja tai malli.

– Minä haluan tulla maailman kuuluisimmaksi ihmiseksi. Se oli Kimin toive, kertoo Kimin mediastrategistina työskennellyt Sheeraz Hasan. Mies tekee omien sanojensa mukaan ihmisistä kuuluisia.

Kardashianit-ohjelma muutti Kimin ja koko perheen elämän. Talo, joka show’ssa nähtiin oli näyttävä.

– Mutta se ei ollut se, missä he asuivat. He loivat persoonallisuuden, että heillä on enemmän rahaa kuin oikeastaan onkaan. Koko Kim Kardashianin ”fake it ’til you make it” (suom. teeskentele, kunnes onnistut) onnistui heidän kohdallaan, Dax Holt lausuu.

Tähteyden alkutaipaleella ei ollut sosiaalista mediaa, joten Kim näyttäytyi ahkerasti muulle medialle, koska oli tärkeää pysyä näkyvissä.

Kim ja hänen perheensä suostuivatkin kaikkeen. Kimiä on nähty muun muassa New Yorkin yleisten vessojen avajaistilaisuudessa.

Kim Kardashian ja Kanye West olivat naimisissa 2014–2022. Parilla on neljä lasta.

Kun Kim lanseerasi hajuveden 2012, mediastrategina työskennellyt Hasan tiesi, ettei se yksistään riittäisi kiinnostamaan lehdistöä, joka janoaa uutisia.

– Olet kunnossa ja turvassa, mutta luomme mediahetken. Sitten kaikki puhuvat hajuvedestä, Hasan kertaa suunnitelmaa.

Ja kun Kim oli punaisella matolla, hänen päälleen heitettiin jauhoja. Tapaus ylitti uutiskynnyksen.

Nykyisin Kim on miljardööri.

– Syy, miksi Kim Kardashian on yksi maailman kuuluisimmista ihmisistä on se, että hänellä oli vierellään nainen, joka tekisi mitä tahansa. Kris Jenner on peto. Todellinen mediapeto, Sheeraz Hasan tietää.

Kris Janner on osannut hoitaa bisnekset oikein.

Lastensa managerina toimiva Kris Jenner, 67, oli maistanut kuuluisuutta jo ennen vuotta 2007. Hänen entinen aviomiehensä, asianajaja Robert Kardashian oli O. J. Simpsonin ystävä ja osa kuuluisan murhaoikeudenkäynnin lakimiestiimiä.

Kun avioliitto päättyi 1991, Krisistä tuli bisnesnainen. Hän meni naimisiin urheilusankari Bruce Jennerin kanssa (nyk. Caitlyn Jenner). Krisistä tuli puolisonsa manageri, joka sai entisen huippu-urheilijan takaisin parrasvaloihin.

Vuosia myöhemmin Kris käytti kaiken kokemansa hyödyksi, kun oli aika luoda omista tyttäristään kuuluisia. Perheestä tuli miljardiluokan brändi.

