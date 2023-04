Hollywoodin supertähdeltä hulvaton reaktio Suomesta – ylistää monelle tuttua tuotetta

Näyttelijä Priyanka Chopra Jonas valmistautui puolitoista vuotta fyysisesti haastavaan rooliinsa.

Kun Priyanka Chopra Jonas, 40, oli nuori, hän ei ajatellut näyttelemisen olevan oikea työ.

– Tulen akateemisesta perheestä. Molemmat vanhempani ovat lääkäreitä. Luulin näyttelijöiden olevan jotenkin eri maailmasta kuin me, Chopra Jonas kertoo Tv-lehden haastattelussa.

18-vuotiaana hänet kruunattiin Miss Maailma -kilpailun voittajaksi. Sen jälkeen roolitarjouksia elokuviin alkoi sadella Intiassa, josta näyttelijä on kotoisin.

– Olin nuori, turhamainen ja erittäin innoissani saamistani työtarjouksista. En ymmärtänyt, miten paljon taitoa ja työtä näytteleminen vaatisi.

Bollywood-elokuvista tuli Chopra Jonaksen omien sanojen mukaan hänen oppikoulunsa alalle. Niitä hän ehti tehdä yli viisikymmentä kappaletta, ennen kuin ovet Hollywoodin hiljalleen alkoivat avautua. Nyt näyttelijällä on uraa takana jo kahden vuosikymmenen verran.

Seuraavaksi Chopra Jonas nähdään Hollywood-uransa suurimmassa roolissa, kun hän tähdittää massiivisella budjetilla tehtyä Prime Videon uutta Citadel-toimintatrilleriä. Hänen vastanäyttelijänsä on Game of Thrones -sarjassa Robb Starkia näytellyt Richard Madden. Toimintasarjassa nähdään myös legendaarinen Stanley Tucci, jota Chopra Jonas kertoo pitävänsä yhtenä aikansa parhaista näyttelijöistä.

– Stanley Tuccin kanssa työskenteleminen on kuin pääsisi näyttelemisen mestarikurssille. Hänen tarvitsee vain sanoa vuorosanansa ja hän on loistava. Lisäksi hän on todella mukava ja ammattimainen. Hän tulee töihin, hoitaa hommansa ja saa kaikki nauramaan.

Richard Madden ja Priyanka Chopra Jonas näyttelevät uudessa jännärisarjassa muistinsa menettäneitä vakoojia.

Chopra Jonaksen ja Maddenin hahmot Nadia ja Mason ovat entisiä vakoojia, joiden muistit pyyhittiin kansainvälisen vakoilutoimisto Citadelin kaatumisen myötä. Nyt heidän palveluksiaan kuitenkin tarvitaan taas.

– Nadia on hyvin monimutkainen tyyppi, koska hän salailee paljon asioita – jopa itseltään. Hän on hyvin herkullinen hahmo näytellä, Chopra Jonas kertoo.

Rooli on myös fyysisesti haastava tehdä. Chopra Jonas kertoo treenanneensa sarjaa varten puolitoista vuotta ja tehneensä 80 prosenttia stunteistaan itse.

– Näyttelemme supervakoojia, mutta he ovat kuitenkin ihmisiä. Hahmojemme pitää olla stuntteja tehdessä inhimillisiä, minkä takia työ vaativat paljon harjoittelua.

Chopra Jonas kertoo muistavansa sarjan tekemisen ikuisesti, mutta jäikö näyttelijälle jokin erityinen hetki mieleen ensimmäisen kauden kuvauksista?

– Viimeinen päivä oli sellainen. Tunsin saavuttaneeni jotain ja ajattelin, että vau, me teimme sen. Olin myös helpottunut, koska sain taas syödä pitsaa!

Kun tuotantotiimi ja näyttelijät onnittelivat, hyvästelivät ja halailivat toisiaan, Chopra Jonas ihmetteli missä hänen vastanäyttelijänsä Madden on.

– Muut sanoivat Richardin olevan yläkerrassa ajelemassa hiuksiaan pois, ennen kuin hänet kutsuttaisiin taas kuvauksiin. Kunpa minäkin olisin voinut tehdä niin, Chopra Jonas sanoo nauraen.

Vuonna 2008 näyttelijä aloitti pitkään kestäneen yhteistyön Nokian kanssa ja toimi mainoskasvona brändille. Kun kerron olevani Suomesta ja kysyn, mitä muistoja hänellä on yhteistyöstä, näyttelijä huudahtaa:

– Oh my god!

– Se oli ensimmäinen puhelimeni! En koskaan unohda sitä. Olin varmaan 17-vuotias. Tein yhteistyötä brändin kanssa pitkään ja minulla on siitä hienoja muistoja. Hauska, että toit sen esiin – paras kysymys viimeisenä.

Vaikka haastatteluaika on jo loppunut, näyttelijä intoutuu muistelemaan Nokian vanhoja puhelinmalleja.

– Vai että Suomesta... Muistatko sen kommunikaattoripuhelimen? Se oli todella iso. Rakastin kävellä kaduilla sen kanssa. Tunsin olevani kuin mafiapomo.

Citadel-sarja alkaa perjantaina 28.4. Prime Videossa.

