Sinkut paljaana -tähti jättää treffikumppaninsa kuin nallin kalliolle – lausuu kameralle mystisen selityksen

Sinkut paljaana -sarjassa nähdään hämmentävä tilanne, kun Melissa tekee oharit treffikumppanilleen.

Ylen Sinkut paljaana -ohjelman kolmannessa jaksossa tutustutaan seksityötä tekevään Melissa Sténiin. Stén, 23, etsii kumppania polyamoriseen suhteeseen.

Sténillä on entuudestaan jo yksi miesystävä, Lassi. Lassilla puolestaan on Sténin lisäksi toinen tyttöystävä. Nyt Stén unelmoi löytävänsä itselleen ”daddyn”.

– Etsin vähän vanhempaa setää. Haen ihanaa karvaista metsämiestä, Stén kuvailee.

Sténille kelpaisi myös nainen, joka tietää, mitä elämältään haluaa.

– Naisissa en kuitenkaan etsi mitään mamia.

Hän valikoi treffikumppaneista finaaliin Esan ja Emmin, joille hän paljastaa tekevänsä seksityötä.

Kumpikaan ei hätkähdä Sténin paljastuksesta.

– Ei tuu järkytystä, tulee vaan sellainen, että kerro lisää! Emmi sanoo.

Stén päättää valita toisille treffeille Emmin, jonka kanssa hän on tullut hyvin juttuun.

– Mä valitsen Emmin. Meillä juttu sujui tosi hyvin ja hän on polyamorinen, niin kuin minäkin. Hänkin asuu pääkaupunkiseudulla ja uskon, että meidän jutusta voi tulla jotakin, hän kertoo kameroille.

Molemmat vaikuttavat olevan innoissaan toisista treffeistä ja siitä, että he pääsevät tutustumaan paremmin.

– Musta on kiva näyttää Emmille, millainen oon full glam, kun laittaudun. Hän on nähnyt nyt henkisesti millainen olen, nyt hän näkee myös sen ulkoisen kuoren, millainen Melissa oikeesti on, Melissa suunnittelee.

Melissa Stén etsii Sinkut paljaana -ohjelmasta itselleen uutta seurustelukumppania.

Jaksossa nähdään, kuinka Emmi odottaa Sténiä baarissa. Naista ei kuitenkaan näy. Emmi vilkuilee puhelintaan siinä toivossa, että tämä ilmoittaisi jotain itsestään.

Treffien kulkua videon välityksellä seuraavat muut Sinkut paljaana -osallistujat seuraavat epäuskoisena tilannetta.

– Missä on Melissa! Roosaliina Sunnikka huudahtaa.

Baarissa odottava Emmi tutkii puhelintaan ja toteaa, että treffit loppuivat, ennen kuin olivat ehtineet alkaakaan.

– Mä odotin ja Melissaa ei näkynyt, eli hän ei tullut treffeille paikalle, Emmi sanoo kameroille.

– Kyllä mulla oli odotuksia näille treffeille, olisi ollut tosi ihana jatkaa Melissan kanssa keskustelua, mutta nyt kävi näin.

Melissa Stén ei ole ilmoittanut Emmille treffien peruuntumisesta ja Emmi sanookin kameroille toivovansa, että tämä on kunnossa.

– Kaikesta huolimatta mä vilpittömästi toivon, että Melissalla on kaikki hyvin ja ettei ole tapahtunut mitään vakavampaa ja sen pahempaa. Toivon hänelle kaikkea hyvää, Emmi lausuu.

Jaksossa nähdään, kuinka Stén kertoo kameroille ohareiden syystä.

– Mulle kävi tosi epäonninen tapahtuma mun elämässä, jonka takia estyin pääsemästä treffeille Emmin kanssa. Mä tosi mielelläni tapaisin hänet uudelleen, jos hän vaan antaa mulle mahdollisuuden, hän sanoo.

Jakson lopussa selviää, etteivät naiset ole tavanneet toisten treffien merkeissä.

Sinkut paljaana Sinkut paljaana Yle Areenassa ja Yle TV 2-kanavalla keskiviikkoisin klo 21.50.