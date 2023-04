Kiira Korpi sai erikoisen yhteydenoton

Kiira Korven murska-arvostelut saaneesta runokirjasta tuli menestys. Hän kertoo uudesta arjestaan, johon kuuluu muun muassa painonnosto.

Pika-koira on tuonut Kiira Korven elämään rutiinia ja ulkoilua säällä kuin säällä. – Sen uteliaisuus ja innostuneisuus on tosi tarttuvaa.

Entinen kilpataitoluistelija Kiira Korpi joutui myrskyn keskelle maaliskuussa, kun Helsingin Sanomat julkaisi murska-arvostelun hänen runokirjastaan Hyppää vaan! (Otava). Mitä tapahtuikaan? Ihmiset ryntäsivät kauppoihin ja sähköisiin palveluihin, joissa Korven teoksesta tuli maaliskuun toiseksi luetuin.

– Olen tosi kiitollinen, onnellinen ja ylpeä siitä ja itsestäni, että uskalsin sellaisen kirjoittaa ja lukijoista, että he haluavat kehittää itseään ja saavat kirjasta oivalluksia ja voimaa.

Hänelle on tullut kiitosviestejä ihmisiltä, jotka ovat eron tai muun vaikean elämäntilanteen jälkeen löytäneet rohkaisua teoksesta.

– On ollut sellaisia erikoisempiakin yhteydenottoja. Yksi on ilmoittanut, että tahtoisi tehdä teatteriesityksen näistä, ja toinen porukka haluaisi tehdä punkrockbiisin.

HS:n kritiikistä hän on kiitollinen, sillä hän on kuullut kirjallisuuspiireistä sen aktivoineen keskustelun runoudesta, kirjallisuudesta ja kustantamisesta.

Kiira Korpi kertoo koostaneensa runokirjansa samalla tavoin kuin luistelukoreografiansa.

MTV3:n Studio Pääskysaari -ohjelman jaksossa Korpi kertoo elämänsä eri vaiheista valokuvien avulla.

– Kilpaluistelu-ura tuntuu entiseltä elämältä. Muistan lopettamistilaisuuden, joka tuntui kuin hautajaisilta.

Korpi syntyi syyskuussa 1988. Hänen tavaramerkkinsä olivat vauvana suuret silmät ja hiukseton pää.

– Mä olin poikatyttö, Kalju-Kiira ja Kiukku-Kiira, joka tuli siitä, että mulla oli erittäin voimakas tahto jo pienenä. Raivokohtaukset tulivat perheelle tutuiksi, Korpi kertoo Jenni Pääskysaarelle.

Korpi selittää Tv-lehdelle olleensa lapsena rämäpäinen ja luova poikatyttö, mutta se jäi taustalle, kun luistelusta tuli niin aikaisin menestystä. Hän oli 17-vuotias luistellessaan ensimmäisissä olympialaisissaan Torinossa 2006. Korvesta tuli Suomen kansalle elovenamainen hymytyttö, kaunis jääprinsessa.

Kiira Korpi käy Jenni Pääskysaaren kanssa elämäänsä läpi valokuvin.

– Jäin osittain sen ulkoisen kuvan vangiksi. Prinsessakuva on yksi tärkeä osa mua, mutta ehkä sille poikatyttömäisyydelle ei ollut enää tilaa. Teini-ikäisenä ei ole muutenkaan niin varma itsetuntemuksessa, ja se muuttuu haitalliseksi, kun ulkopuolelta kerrotaan vahvasti, kuka sä olet. Myöhemmin se onneksi muuttui.

Yksi ohjelmassa käsiteltävistä elämänvaiheista on Korven avioliitto Arthur Borgesin kanssa. He olivat yhdessä vuodesta 2010 ja menivät naimisiin 2018. Avioliitto päättyi 2021. Ohjelmassa nähdään heidän hääkuvansa Italiasta, jossa he alun perin tapasivat.

– Avioliitto oli tosi tärkeä kokemus. En osaa nähdä epäonnistumisena, vaikka joku ihmissuhde kestää lyhyen ajan, kun enemmän pitää miettiä, mitä kaikkea siinä on oppinut. Lyhytkin aika voi olla intensiivinen, Korpi kertoo Tv-lehdelle.

Pari muutti miehen töiden takia New Yorkiin, jossa uransa lopettanut Korpi aloitti opiskelun yliopistossa.

– New Yorkissa sain rakentaa omaa. Kaupunki on niin inspiroiva ja ihana. Oli vapauttavaa, kun sai opiskella, keskittyä psykologiaan ja henkiseen kehittymiseen.

Amerikkalaisilta suomalaiset voisivat Korven mukaan oppia ennakkoluulotonta asennetta, uskallusta puhua ja ottaa tilaa sekä tavoitella isoja asioita. Hän oli yliopistolla ensin se, joka ei viitannut, ellei hänen vastauksensa ollut superhyvä. Opiskelukaveriensa innoittamana ja esiintymiskoulutuksen jälkeen Korpi alkoi käyttää rohkeammin omaa ääntään.

– Sosiaalisuudessa, rohkeudessa ja esiintymiskyvyssä amerikkalaiset ovat tosi hyviä, vaikka suomalaisten ideat ovat enemmän mietitympiä ja hiotumpia. Amerikkalaiset taas voisivat oppia suomalaisilta maanläheisyyttä ja hyvänlaista vaatimattomuutta.

Viime syksynä Korpi otti elämänsä ensimmäisen lemmikin, ellei kaloja lasketa mukaan. Lemmikki on Pika, joka on monirotuinen rescuekoira viipurilaisesta koiratarhasta. Pika on innostanut energiallaan Korven uusiin fyysisiin harrastuksiin, kuten kiipeilyyn ja painonnostoon.

– Pika on mahtava tapaus ja aktiivinen. Urheilija sai urheilijakoiran. Pika on tuonut elämään rutiinia ja ulkoilua säällä kuin säällä. Sen uteliaisuus ja innostuneisuus on tosi tarttuvaa.

Tällä hetkellä Korpi voi henkisesti ja fyysisesti hyvin. Hän on tehnyt vuosia töitä oman sisäisen maailmansa ja tunteidensa käsittelyn kanssa. Me Naisten haastattelussa Korpi kertoi voivansa rakastua ihmiseen sukupuolesta riippumatta. Kevät on tavallisesti rakastumisen aikaa.

– Mulle tärkeintä on nyt itsensä rakastaminen. Siltä pohjalta aletaan rakentamaan muitakin juttuja, hän sanoo Tv-lehdelle.

Studio Pääskysaari tulee MTV3-kanavalta sunnuntaina 30.4. klo 21.00.