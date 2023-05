Tänään tv:ssä viiden tähden pakahduttava mestariteos – älä jätä tätä rakkauselokuvaa väliin!

Tämä mestariteos saattaa olla 2000-luvun alun kaunein elokuva, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Naapurukset (Maggie Cheung ja Tony Leung) kaipaavat läheisyyttä ja toisiaan mestariteoksessa In the Mood for Love.

Tv-lehti arvioi: Hongkongilaisen elokuvaohjaajan Wong Kar-Wain filmit ovat kuvauksia rakkaudesta, jonka nautinto piilee siihen pyrkimisessä, ei välttämättä itse suhteessa. Hänen töissään kaiho on aina varmempaa kuin varsinainen rakkaus, kaiho kun on pysyvää.

Tämän ajatuksen kirkkain ilmentymä on vuonna 2000 valmistunut In the Mood for Love, järisyttävän vangitseva melodraama vahvoista tunteista, joita samassa talossa asuvat naapurukset eivät uskalla tunnustaa toisilleen.

Vuoteen 1962 sijoittuvassa tarinassa Maggie Cheung ja Tony Leung näyttelevät tahoillaan naimisissa olevia yksinäisiä, joita yhdistää omien puolisoiden alituinen poissaolo. Läheisyyden tarve ajaa heidät hakemaan toisistaan varovaisesti seuraa ja myöhemmin myös tukea, kun selviää, että heidän rakkaillaan onkin suhde keskenään.

Vähitellen alakuloisuuden tilan täyttävät pakahduttavat tunteet, mutta kohteliaisuussäännöt ja hämmennys estävät paria viemästä intohimoaan pitkiä katseita pidemmälle.

Naapureita (Tony Leung ja Maggie Cheung) yhdistää omien puolisoidensa poissaolo.

In the Mood for Love on täynnä odotusta, rakastumisen mystisintä vaihetta, jossa kaikki tunteiden merkit ovat nähtävillä, ja silti niille saatetaan olla sokeita. Hongkongin suurten tähtien Cheungin ja Leungin kasvot kertovat kuitenkin kaiken, ja ohjaajan luottokuvaaja Christopher Doyle on taltioinut tämän taiten.

Wong Kar-Wain mestariteos saattaa olla 2000-luvun alun kaunein elokuva. Rakastavaisten vaatetusta ja huoneiden lavastusta myöten se kätkee yhtä paljon kuin paljastaa. Piilotetut vivahteet ovat kaikki kaikessa.

Nat King Colen taustalla tulkitsemat iskelmät huokuvat kaihoa, jossa täyttymys tuntuu aina karkaavan ulottumattomiin.

In the Mood for Love sai 14 vuotta myöhemmin jatko-osan 2046, jonka Teema & Fem esittää keskiviikkona 10.5.

In the Mood for Love (2000), tv-esitys keskiviikkona 3.5. Teema & Fem -kanavalla klo 21.55. Melodraama ★★★★★