Mega-Marika katosi julkisuudesta 30 vuotta sitten – nyt hän palaa televisioon yllättävässä roolissa

Marika Holländer muistetaan Megavisan Mega-Marikana. Hän palaa vuosikymmenten jälkeen ruutuun kiinteistönvälittäjän roolissa ja etsii suomalaisille koteja uutuusohjelmassa, jota juontaa Ile Uusivuori.

Moni muistaa Marika Holländerin (o.s. Saukkonen) lempinimellä Mega-Marika, sillä hän tuli tunnetuksi 1990-luvun alun suositusta Megavisa-ohjelmasta. Hän juonsi ohjelmaa vain yhden kauden verran ohjelman vakiojuontaja Jukka-Pekka Palon kanssa, mutta ilmiö oli jo syntynyt.

Pirteästä ja hymykuoppaisesta mallikaunottaresta tuli yksi 1990-luvun tunnetuimmista tv-kasvoista.

– Olin vasta 19-vuotias, kun Megavisaan etsittiin toista juontajaa. Äitini sanoi, että sun pitää hakea tuota paikkaa. Hän tiesi, että tykkään esiintyä, sillä olin ollut harrastajateatterissa ja esiintynyt balettitanssijana, Holländer muistelee uransa alkutaipaletta.

Pian pesti olikin hänen, ja sitä seurannut valtava julkisuus tuli Holländerille jopa hieman sokkina.

Vuosituhannen vaihteessa hän katosi julkisuudesta kokonaan ja muutti ulkomaille. Nyt hän palaa televisioon Samalla rahalla -ohjelman toisena kasvona. Aisaparikseen hän saa juontaja Ile Uusivuoren.

Marika Holländer palaa vuosikymmenten jälkeen ruutuun kiinteistönvälittäjän roolissa ja etsii suomalaisille koteja uutuusohjelmassa, jota juontaa Ile Uusivuori.

Ohjelmassa Holländer tulee esiin uuden ammattinsa kautta, sillä hän opiskeli pari vuotta sitten kiinteistönvälittäjäksi erottuaan kolmen lapsensa isästä ja muutettuaan ulkomailta takaisin Espooseen vuonna 2018.

Lisäksi hän on viime vuosina opiskellut markkinointiviestintää ja matkailualaa.

– Olen joskus miettinyt, että voisin palata tv-töihin, jos se liittyy jotenkin ammattiini. Minulle on tarjottu vuosien aikana monia ohjelmia, mutta tämä sopii hyvin itselleni. Kyseessä on positiivinen ohjelma, jossa saan tuoda kiinteistönvälittäjän työn parhaat puolet esiin.

Yksityiselämästään nykyään vaitonainen Holländer keskustelee mieluusti työstään.

– Olin aikoinaan aika paljonkin julkisuudessa, ja se ei palvellut minua. Siksi olen päättänyt, että puhun nykyään vain työasioista, Holländer sanoo.

Pari vuotta sitten hän kertoi IS:lle, että ulkomaille muutto oli irtiotto myös julkisuudesta.

– Muutto ulkomaille oli jonkinlainen pakopaikka. Koin, että julkinen elämä oli nähty. Turhauduin etenkin siihen, että aina kysyttiin vain miessuhteista, hän sanoi.

–Koin leimaavaksi, että minut muistettiin suhteistani, vaikkeivät ne edes olleet niin vakavia. Toisaalta parisuhdehaastattelut antavat näkyvyyttä, jota moni julkisessa työssä tarvitsee.

Pitkään kotiäitinä ulkomailla ollut Holländer päätyi uuteen ammattiinsa kiinteistönvälittäjäksi ystävänsä suosituksesta.

Menneisyydestään tv-alalla Holländer puhuu mielellään, sillä televisio on ollut välineenä hänelle aina mieluinen.

– Tv-työ oli 1990-luvulla todella erilaista. Digitalisoituminen on muuttanut alaa valtavasti, Holländer pohtii nyt.

–Silloin kaikki ohjelmat tehtiin studiossa, eikä ollut mitään realityja – nykyään melkein puolet ovat niitä.

Megavisaa kuvattiin laivalla, ja sitä seurannutta Ylen Hugo-peliohjelman vuoden mittaista juontopestiä kuvattiin suorana lähetyksenä studiosta – samoin makasiiniohjelma Visiittiä.

Megavisaa kuvattiin laivalla.

Holländer muistelee myös, miten hän juonsi Kesätyttö-kilpailua MTV3-kanavalle ja teki Spede-Yhtiöissä arvontashow’ta.

– Se oli hirveän hauska työyhteisö, ja Spede Pasanen maksoi juontajille hyvää palkkaa, koska halusi pitää heistä kiinni, Holländer on kertonut IS:lle aiemmin.

Mallintöitäkin tehnyt Holländer lähti mukaan myös vuonna 1993 Miss Suomi -kilpailuun, jossa hänet valittiin yleisön suosikiksi.

Uuteen tv-pestiin hyppäämisen Holländer kokee melko luontevaksi, sillä nyt hänen ei edes tarvitse katsoa kuvauksissa kohti kameraa. Tv-pesti on erilainen kuin aiemmin: hän voi jutella asiakkaiden kanssa kameroista välittämättä.

– Onhan siitä hyötyä, että olen ollut ennekin kameran edessä, mutta tällä kertaa oloni oli myös luontevampi kuin aiemmin, Holländer sanoo.

– Kun minua kysyttiin tähän, suostuin heti, koska tykkään tehdä tv-töitä.

Kiinteistönvälittäjäksi Holländer puolestaan sanoo soveltuvansa siksi, että hänellä on monia ammattiin sopivia ominaisuuksia.

– Olen ihmisläheinen, tarkka ja huolellinen, ja niitä piirteitä tarvitaan, koska tässä työssä ollaan isojen rahojen kanssa tekemisissä. Täytyy tietää, mitä tekee, Holländer pohtii.

– Parasta työssä on se, että tämä on ihmiskontaktilaji. Saan kohdata paljon erilaisia ihmisiä, ja usein asiakkaista tulee hetkeksi kuin ystäviä, sillä luottamuksen luominen on työssä tärkeää ja kohtaamiset ovat mieleenpainuvia – ollaanhan tässä suurien päätösten äärellä.

Holländer muistuttaakin, että sekä uutta tv-ohjelmaa kuvatessa että yleisestikin kiinteistönvälitysbisneksessä on tärkeää tunnistaa ihmisten elämäntilanteet ja toimia tilanteen mukaan.

– Koko ajan pitää olla herkillä, sillä joku saattaa olla vastikään eronnut tai menettänyt vaikkapa vanhempansa.

Pitkään kotiäitinä ulkomailla ollut Holländer päätyi uuteen ammattiinsa ystävänsä suosituksesta.

– Työssäni yhdistyvät tietty vapaus ja yrittäjähenkisyys. Se on minulle täydellinen yhdistelmä.

Samalla rahalla -ohjelmassa mukana olevilla osallistujilla on ensisijaisesti toive päästä muuttamaan uuteen ympäristöön.

Joka jaksossa tavataan uudet asukaskokelaat, jotka pääsevät viikon verran kokeilemaan asumista itselleen mieluisassa kodissa, mutta tuntemattomalla paikkakunnalla.

Kodinetsijät tutustuvat sokkoina kolmeen eri asuntoon tietämättä, missä ne sijaitsevat. Viikon päätyttyä asukaskokelaat päättävät, haluavatko he jäädä koekotiin pysyvästi.

Holländer esittelee kohteet asukkaille, ja kokelaat valitsevat kolmesta mieluisimman, johon he muuttavat viikoksi asumaan.

– Ohjelmassa on mukana aivan ihania ihmisiä, jotka olivat aidosti halukkaita muuttamaan uuteen kohteeseen. Toki he antoivat toiveen siitä, kuinka kaukana koti saa olla edellisestä asuinpaikasta. Raja saattoi olla esimerkiksi tunnin ajomatkan päässä, Holländer kertoo.

Ile Uusivuori kuljettaa asukaskokelaita ympäri eteläistä Suomea niin, että heillä ei ole lainkaan tietoa siitä, mihin he saapuvat.

– Matkan aikana juttelemme siitä, mitä kukin kodiltaan haluaa, ja viikon päästä menen paikalle uudestaan. Tenttaan matkalla tarkkaan sitä, ovatko ihmiset oikeasti miettineet, millaista asuminen eri paikkakunnalla olisi, Uusivuori sanoo.

– Kyllähän minä itsekin haluaisin asua Espanjassa vuorenrinteellä, mutta tykkäisinkö siitä ihan oikeasti, kun eläisin paikallista arkea? Sitä pitäisi pohtia tarkoin.

Ideana on myös selvittää, mitä kaikkea oman nykyisen asunnon hinnalla voisi saada, jos on hieman valmis joustamaan kodin sijainnista.

Nykyisen pienen kerrostaloasunnon hinnalla kun saattaisi pystyä hankkimaan valtavan omakotitalon omalla pihalla jostain hieman kauempaa.

Sarjan ensimmäisellä kaudella kotia etsivät muun muassa kahdeksanhenkinen suurperhe, joka haluaa muuttaa saman katon alle.

Mukana ovat myös lapsiperhe, jonka isää pelottaa jo pelkkä ajatuskin Helsingistä pois muuttamisesta sekä eläköitymistä karttava opettaja, joka haluaa vielä kerran kääntää elämänsä ylösalaisin.

Samalla rahalla alkaa tänään keskiviikkona 19.4. alkaen MTV3-kanavalla klo 20.00.

Uusi Tv-lehti on kaupoissa! Lue koko artikkeli uudesta IS Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä 19.4.–26.4. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti suoraan kotiisi täältä!