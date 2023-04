Konnarooleista tunnettu supertähti katosi julkisuudesta 20 vuotta sitten – tällaista elämää hän elää nyt

Gene Hackman, 93, jätti elokuvat lääkärin käskystä 2004. Ennen uraansa Hackman palveli vuosia armeijassa.

Muhkeat viikset ja viekas virne.

On kulunut lähes 20 vuotta siitä, kun sukupolvensa parhaimpiin näyttelijöihin nostettu Gene Hackman lopetti elokuvien teon. Jännityselokuvien tähden viimeiseksi jäi komedia Villi valtataistelu (Welcome to Mooseport, 2004).

Päätökseen uran lopettamisesta vaikutti lääkärin neuvo.

– Kamelin selän katkaisi New Yorkissa tekemäni stressitesti. Lääkäri sanoi, ettei sydämeni kestä enää stressiä, Hackman kertoi Empire-lehdelle 2009.

Eläköitymisen jälkeen Hackmanin arjen täyttivät vaimon vuokraamat pienen budjetin leffat, komediakanavan perjantaimaraton, kalastus, maalaus sekä kirjoittaminen.

Julkisuudesta 93-vuotias Hackman on pysynyt poissa. Paparazzit kuvasivat hauraaksi käyneen mutta silti elinvoimaisen Hackmanin huoltoasemalla kotikaupungissa New Mexicon Santa Fessa maaliskuussa.

Kaksi Oscaria voittanut Hackman muistetaan erityisesti pahiksen rooleistaan . Ura on ollut pitkä ja komea, vaikka hän teki läpimurtonsa vasta 37-vuotiaana elokuvassa Bonnie & Clyde (1967). Opiskellessaan parikymppisenä Pasadena Playhousessa näyttelemistä Hackman ei vakuuttanut muita. Hänet ja kurssikaveri Dustin Hoffman valittiin koulunsa kaikkein epätodennäköisimmiksi menestyjiksi.

Tie tähtiin oli mutkikas. Hackmanin elämää muovasivat tragediat, sillä isä otti hatkat perheensä luota Hackmanin ollessa 13-vuotias. Äiti Lydia menehtyi tulipalossa 1962. Lydia oli se, joka ohjasi Hackmanin alalle. He olivat kerran istuneet elokuvissa, ja äiti totesi haluavansa nähdä poikansa jonakin päivänä valkokankaalla. Sitä päivää hän ei ehtinyt nähdä.

Hackman oli vaikeuksissa koulussa niskoittelusta ja pikkurikoksista. Vain 16-vuotiaana Hackman jätti koulunsa kesken riitauduttuaan koripallovalmentajansa kanssa ja valehteli ikänsä, jotta voisi liittyä armeijaan. Hän vietti lopulta yli neljä vuotta laivaston leivissä. Asenneongelma auktoriteetteja kohtaan ei laantunut edes armeijan leivissä ja Hackman joutui usein vaikeuksiin niskoittelusta. Juuri ennen Korean sotaa Hackman joutui rajuun moottoripyöräonnettomuuteen, joka lopetti uran armeijassa.

William Friedkinin ylistetty rikoselokuva Kovaotteiset miehet sisältää yhden elokuvahistorian jännittävimmistä takaa-ajoista. Suhteellisen tuore kasvo Gene Hackman näyttelee karskia huumepoliisia Jimmy Doylea Oscarin arvoisesti.

Toimintatrilleri Kovaotteiset miehet (1971) on yksi Hackmanin uran arvostetuimpia teoksia. Roolistaan hänet palkittiin 41-vuotiaana miespääosa-Oscarilla. Toisen Oscarinsa hän sai Armottomasta 1992. Kaksi vuotta sitten Hackman kertoi New York Postille Kovaotteiset miehet -elokuvan olleen käänteentekevä hänen uralleen. Minuuttien mittaista takaa-ajokohtausta pidetään yhtenä parhaimmista, muttei näyttelijä ole samaa mieltä.

Armoton-lännenelokuvasta Hackman palkittiin Oscarilla parhaasta miessivuosasta. Hänen roolihahmonsa sheriffi ”Little” Bill Daggett yrittää pysäyttää Clint Eastwoodin roolihahmon William Munnyn.

– Parempi takaa-ajo kuvattiin muutamaa vuotta aiemmin Steve McQueenin kanssa, hän viittasi Bullittiin (1968).

2009 Hackman selitti nauttivansa yhä kuvauksista, muttei hänen terveytensä kestänyt enää hyppelyä elokuvista toiseen ja bisnestapaamisia. Sydänleikkauksessa ollut Hackman joutui 11 vuotta sitten liikenneonnettomuuteen, kun auto törmäsi polkupyörällä liikkeellä olleeseen näyttelijään. Hackman selvisi ruhjeilla.

Kolmen lapsen isä on ollut naimisissa kahdesti. Vuonna 1956 solmittu avioliitto Faye Maltesen kanssa päättyi 1986. Kahta vuotta aiemmin Hackman oli tavannut Betsy Arakawan. Pari on yhä naimisissa ja asuu Santa Fessä.

