Kaikkien aikojen roisein ilmestys? Saksalaisparit harrastavat estottomasti seksiä kameroiden edessä

Uutuusrealityssa toteutetaan parien seksifantasioita.

Saksassa puuhaillaan tv-sarjaa, joka lupaa jättää varjoonsa kaikki parisuhderealityt Temptation Islandista Love Islandiin ja Ex On The Beachiin.

Bild-lehden tietojen mukaan saksalainen mediayhtiö RTL on puuhaillut kaikessa hiljaisuudessa Stranger Sins -nimeä kantavaa ”villiä seksiseikkailusarjaa”, jossa ihmiset toteuttavat seksifantasioitaan.

Bildin tietojen mukaan kahdeksan paria lennätettiin tammikuussa Meksikoon, jossa he heittäytyivät luksushuvilalla eroottisiin leikkeihin ja aistiensa vietäväksi. Seuranaan heillä oli seikkailunhaluisia sinkkuja, joiden tehtävä oli ”auttaa” pareja fantasioiden toteuttamisessa.

Tv-kamerat taltioivat heidän edesottamuksia ympäri vuorokauden, eikä mitään jätetä näyttämättä. Huvilalle piilotetut salaiset kamerat varmistivat, ettei mikään heidän puuhasteluistaan jäänyt huomaamatta.

Saksalaislehden mukaan parit ja sinkut ovat tutustuneet toisiinsa huvilalla erilaisissa eroottisissa bileissä, joissa he ovat kartoittaneet potentiaalisia seksikumppaneita. Halutessaan pari on voinut kutsua jonkun tai jotkut sinkuista mukaan huoneeseensa toteuttamaan seksifantasian.

Bild-lehti kertoo kuulleensa tuotannon syväkurkuilta, että sarjassa tullaan näkemään estotonta seksiä. Luvassa on muun muassa BDSM-seksiä, ryhmäseksiä ja roolileikkejä.

RTL-kanava on vahvistanut Bildille, että Stranger Sins -sarja on todellakin kuvattu ja lisää yksityiskohtia eroottisesta sarjasta tiedotetaan myöhemmin.

Osallistujilla on ollut kuvauksissa tukenaan asiantuntija, joka on auttanut heitä puhumaan avoimesti fantasioistaan ja mahdollisista peloista tai toiveista, joita heillä on ollut.

Koettelemuksen jälkeen pareilta kysytään, onko ”eroottinen kokeilu” lähentänyt heitä, toteutuiko heidän fantasiansa ja täyttikö kokemus heidän odotuksensa.