Lauantai-illan keskusteluohjelman viimeinen jakso nähdään 13. toukokuuta. ”Harmittaa, suututtaa ja ihmetyttää”, sanoo ohjelman pitkäaikainen juontaja Anne Flinkkilä.

Ylen suosittu keskusteluohjelma Flinkkilä & Kellomäki lopetetaan.

Ilta-Sanomien tavoittama, ohjelman toinen juontaja Anne Flinkkilä kertoo, että viimeinen jakso esitetään 13. toukokuuta. Flinkkilä ei itsekään tarkalleen tiedä, miksi hyvin katsottu ohjelma lopetetaan. Ohjelman lauantaisin julkaistavalla jaksolla ja sen sunnuntain uusinnalla on yhteensä keskimäärin 300 000–500 000 katsojaa.

– Sen verran voin sanoa, että olen tästä surullinen ja vähän vihainen, koska meillä on kuitenkin pitkä perinne tällaisesta pitkästä keskusteluohjelmasta, ja ne ovat hirveän haluttuja, katsottuja ja tykättyjä, Flinkkilä kertoo.

– Olen miettinyt, pidetäänkö tätä genreä vanhanaikaisena, että pitäisi olla nopeampaa ja reippaampaa ja kilpailua, ja siksi pitää lopettaa, Flinkkilä pohtii Ylen päätöstä.

Anne Flinkkilä on toiminut keskusteluohjelman juontajana jo vuosia. Ennen Ani Kellomäkeä hänen juontoparinsa oli Maarit Tastula.

Keskusteluohjelma on tunnin mittainen ja rauhallinen, mille on Flinkkilän mukaan nykyaikaisessa pirstaloituneessa ja hektisessä tv:ssä ja journalismissa paikkansa.

– Ihmiset haluavat edelleen kuulla tarinoita ja kokea vertaistukea. Yleisömme on todella fiksua ja he ovat kriittisiä, eikä heille mene mikä tahansa läpi, mutta he ovat halukkaita kuulemaan elämän karumpia puolia. Yleisö on toki hieman varttuneempaa, mutta he ovat hyvin Yle-uskollisia, Flinkkilä kuvailee.

Vaikka Flinkkilälle nimikko-ohjelman lopettaminen on myös henkilökohtainen pettymys, eniten häntä harmittaa ohjelmasta pitävän yleisön puolesta. Hän on myös huolissaan, onko hidastempoisten, mutta tärkeiden keskusteluohjelmien genre kuolemassa.

– Harmittaa, suututtaa ja ihmetyttää, että tällaiselle pitkälle ja hitaalle ohjelmalle ei nähdä nyt tällä hetkellä tulevaisuutta. Olen niin kauan aikaa ollut mukana, etten jaksa nöyristellä kenellekään. Mielestäni tämä on väärä päätös ja voin sen sanoa.

Flinkkilästä ohjelman poistuminen jättää yksinkertaisesti aukon Yleisradion tv-ohjelmien tarjontaan.

– Tämän tyyppinen ohjelma jää nyt puuttumaan, missä istutaan alas ja puhutaan ihmisten kanssa rauhassa ja kuunnellaan, mitä heillä on sanottavaa ilman, että tarvitsee kiirehtiä koko ajan, Flinkkilä tiivistää.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Ylen asiaohjelmien vastaavaa tuottajaa Esa Viherää kommentoimaan ohjelman lopettamista.

Flinkkilän juontopari Ani Kellomäki on jakanut Instagram-profiilinsa Tarinat-osionsa ohjelman lopettamiseen liittyvää sisältöä. Hän on tehnyt eläkelaskurin, jonka mukaan hänellä olisi työvuosia jäljellä vielä lähes 20 vuotta.

– Että kyllä tässä vielä joku uus duuni tarttee löytää hetkeksi, Kellomäki kirjoittaa kuvakaappauksen yhteydessä Tarinat-osiossa.

Tarinan lopuksi hänellä on kuvakaappaus Yle Areenasta, jossa näkyy ohjelman uusimman jakson kuvaus.

Ani Kellomäki aloitti keskusteluohjelman toisena juontajana vuonna 2020.

– Ennen ohjelman loppua tulee kuitenkin vielä monta upeaa jaksoa! Tänään nähdään tämä keskustelu, Kellomäki kirjoittaa.

Vain kolme vuotta sitten vuonna 2020 Flinkkilä sai suosittuun ohjelmaan uuden työparin, Ani Kellomäen.

Kellomäki on pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija. Hän on tehnyt taustatoimittajan töitä tv-tuotannoissa, ja oli myös itse ollut kahdesti Flinkkilän vieraana kirjoittamiensa tietokirjojen vuoksi, ensin Inhimillisessä tekijässä ja sitten Flinkkilä & Tastula -ohjelmassa.

Anne Flinkkilä aloitti Ylellä vuonna 1986. Tuttu ruutukasvo hänestä tuli 1980–90-luvun taitteessa, kun hän juonsi Ajankohtaisen kakkosen ohjelmaa, Lauantaisaunaa. Flinkkilä kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2020 jäävänsä muutaman vuoden päästä eläkkeelle. Tuolloin hän toivoi voivansa olla mentori Kellomäelle, ja että voisi jättää juontajaparinsa kautta omaa tekemistään ”taloon” eli Yleisradioon.