Ilona Chevakova ja Pekka Strang nähdään Netflixin uutuuselokuvassa.

Netflixin lakkauttama historiallinen toimintasarja The Last Kingdom sai perjantaina jatkoa elokuvan muodossa. The Last Kingdom: Seven Kings Must Die -elokuva jatkaa siitä, mihin The Last Kingdom -televisiosarja jäi.

Brittisarja sijoittuu kauas menneisyyteen 800- ja 900-lukujen Englantiin, ja siinä seurataan viikinkien ja saksien valtataistelua ja saksilaista syntyperää olevan Uhtredin (Alexander Dreymon) matkaa soturiksi.

Suomalaisittain The Last Kingdom: Seven Kings Must Die -elokuvasta mielenkiintoisen tekee se, että Netflixin elokuvassa ovat mukana näyttelijät Pekka Strang ja Ilona Chevakova.

Chevakova nähtiin Ingrithin roolissa jo sarjan viidennellä tuotantokaudella, joka oli myös sarjan viimeinen tuotantokausi.

Chevakova on aiemmin kertonut sarjan kuvausten olleen hieno kokemus. Hänet valittiin Ingrithin rooliin 200 hakijan joukosta.

– Kokemus The Last Kingdomissa oli silmiä avaava. Yksi vastanäyttelijöistäni oli ollut supersuositussa sarjassa Musta kuningatar. Olin juuri katsonut sarjan, ja yhtäkkiä näyttelin tämän näyttelijän kanssa. Ennen ajattelin, että kansainväliset roolit olisivat tavoittamattomissa, mutta eipä se olekaan niin mahdotonta. Kilpailu on kuitenkin sairaan kovaa ja jalkani ovat tukevasti maassa, Chevakova sanoi Me Naisille viime vuonna.

Ilona Chevakova kuvattuna Mark Rowleyn kanssa elokuvassa The Last Kingdom: Seven Kings Must Die.

Pekka Strang puolestaan tekee The Last Kingdom -debyyttinsä Seven Kings Must Die -elokuvassa. Hän esittää leffassa tanskalaista soturikuningasta Anlafia.

Elokuva on saanut kriitikoilta positiivisen vastaanoton. Esimerkiksi Variety-lehti nostaa arviossaan esille Pekka Strangin roolisuorituksen Anlafina ja ylistää Strangin roolisuoritusta.

– Pakanallista tanskalaista soturikuningasta Anlafia esittävä Pekka Strang on kenties näyttelijäkaartin paras, Variety kirjoittaa ja harmittelee, ettei Strang ei pääse irrottelemaan kunnolla elokuvassa.

Pekka Strang.

The Last Kingdomissa on aiemminkin nähty mukana suomalaisnäyttelijöitä, sillä myös Jaakko Ohtonen nähtiin sarjan viidennellä tuotantokaudella.

The Last Kingdom -sarjaa tehtiin Netflixiin viisi tuotantokautta vuosina 2015-2022. Sarja perustuu Bernard Cornwellin The Saxon Stories -kirjoihin.