Harry Potterista tehdään tv-sarja – yksi paljastus aiheutti heti kohun

HBO:n tilaama sarja sovittaa ensi kertaa Potter-kirjat televisioruudulle. Mukana nähdään täysin uusi näyttelijäkaarti, yksi paljastus sarjan taustatiimistä on aiheuttanut närää.

Supersuositusta Harry Potter -kirjasarjasta tehdään televisiosarja, vahvistaa Warner Bros Discovery tiedotteessa.

Tarkkaan ottaen Potter-sarjan on tilannut suoratoistopalvelu HBO Max, eli taho esimerkiksi sellaisten hittisarjojen kuin Game of Thrones, The Last of Us ja Succession takana. Tiedotteen mukaan tekeillä on ”vuosikymmenen” mittainen sarja, jossa kaikki kirjat sovitetaan televisioruutuun.

Sarjassa nähdään uusi näyttelijäkaarti, eli esimerkiksi sarjan alkuperäiset Harry, Ron ja Hermione (Daniel Radcliffe, Rupert Grint ja Emma Watson) tuskin ovat mukana. Yksi mukana oleva taho on kuitenkin vahvistettu: Potter-kirjat kirjoittanut J.K. Rowling on sarjan tuottaja.

Kuten arvata saattaa, julkistuksesta nousi heti sosiaalisessa mediassa kohu.

Tikunnokkaan on odotetusti nostettu Rowlingin mukana olo. Kirjailija on viime vuosina ollut kiistelty henkilö, sillä hän on antanut kohua aiheuttaneita kommentteja ja lausuntoja liittyen esimerkiksi transsukupuolisiin ihmisiin.

Samalla kommentoijat ovat ihmetelleet sitä, miksi juuri alkuperäiset Potter-kirjat on pakko sovittaa televisioruutuun. Niistä on jo tehty uskomattoman suosittu elokuvasarja, joka pelkästään lipputuloillaan tuotti miljardeja dollareita.

– En aio katsoa, elokuvat olivat mahtavia ja näyttelijäkaartia ei voi voittaa, eräs käyttäjä tiivistää mietteensä.

– Miksi? Eivätkö elokuvat ole sovituksia kirjoista? Kertokaa uusia tarinoita eikä aina vain samoja vanhoja, toinen harmittelee.

– Tehkää spin-off sarja tämän sijaan. Teillä on kokonainen maailma käytettävissänne, olen takuuvarma, että tarinoita olisi enemmänkin kerrottavana, kolmas ehdottaa.

Potter-kirjailija J.K. Rowling on ollut useamman vuoden ajan kiistanalainen hahmo.

Kommentoijien joukossa on myös niitä, jotka ilmoittivat heti aikovansa boikotoida sarjaa. Syynä tälle ovat juurikin Rowlingin lausunnot transihmisistä.

Samanlaiset kehotukset boikotista täyttivät somen myös hiljattain, kun Potter-maailman menneisyyteen perustuva Hogwarts Legacy -videopeli julkaistiin helmikuussa. Peli oli kuitenkin massiivinen hitti – sitä myytiin kahdessa viikossa 12 miljoonaa kappaletta ja se tuotti yli 850 miljoonaa dollaria, eli hyvin todennäköisesti se on jo tuottanut yli miljardin. Videopelille nämä numerot ovat huikea suoritus.

Potter-maailmalle on siis selvästi edelleen kysyntää. HBO:lla on kuitenkin edessään tiukka paikka, sillä hiljattain sen suuren kilpailijan vastaava panostus floppasi todella rumasti.

Amazonin Taru Sormusten Herrasta -kirjasarjaan perustuva The Rings of Power draamasarja oli väitetysti kallein televisiotuotanto ikinä. Forbesin mukaan ensimmäisen kauden loppuun mennessä se oli menettänyt 63 prosenttia katsojistaan. Vertailun vuoksi aiemmin mainittu Game of Thrones sekä vastaavat hitteinä pidetyt sarjat lähtökohtaisesti kasvattavat tai vähintään säilyttävät katsojamääränsä edetessään.