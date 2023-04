Kilpailija ottaa suuren riskin Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa – Antti Holmalta hulvaton reaktio

Torstain Haluatko miljonääriksi? -jaksossa kilpaillaan isoista rahoista.

Torstain Haluatko miljonääriksi? -ohjelman jaksossa raitiovaunukuski Varpu Jorasmaa, 58, jatkaa suuren rahapotin tavoitteluaan.

Varo juonipaljastuksia.

Kun on aika vastata 30 000 euron arvoiseen kysymykseen, Varpulla ei ole nää oljenkorsia jäljellä. Hänen täytyy siis vain arvata, jos hän ei tiedä vastausta.

Juontaja Antti Holma esittää Varpulle kysymyksen siitä, mikä vaihtoehdoista on Kymenlaaksossa sijaitseva UNESCO:n maailmanperintökohde. Kyseiset kohteet edustavat arvokasta luonto- tai kulttuurikohdetta.

Vaihtoehtoina on Friitala, Hvitträsk, Siida tai Verla.

Varpu istuu hiljaa ja puhaltelee.

–Tekisi mieli vastata, mutta mulla ei ole minkäänlaista hajua, hän pyörittää päätään.

Hetken näyttää siltä, että Varpu jättää lopettaa kisan, mutta toisin käy.

– Mä vastaan! Mikähän on toi Siida, ehkä se on just se, mutta mun tekisi mieli vastata d niin mä vastaan d, Verla!

Antti lukitsee vaihtoehdon, mutta pitää hetken aikaa Varpua jännityksessä.

– Se on Siida, Varpu mutisee ja hautaa pään käsiinsä.

Yhtäkkiä Antti nousee penkiltään.

– Tiedätkö, mikä tää on? hän kysyy ja hyppää ilmaan naksauttaen kantapäänsä yhteen.

– Ei se oo oikein? Onks se oikein? Varpu hokee epäuskoisena.

– Se on se, kun heittää vaan lonkalta ja oikein menee! Antti tuulettaa.

Varpu on onnellisen epäuskoinen, sillä hän on edennyt kilpailussa jo todella pitkälle.

Haluatko miljonääriksi? torstaisin kello 21 Nelosella ja heti aamulla Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.