Eevi Teittinen murtuu kyyneliin tv:ssä – avautuu monelle äidille tutusta tilanteesta

Eevi Teittinen herkistyy puhuessaan äitiyteen liittyvästä kipukohdasta Fitnesspäiväkirja 2023 -ohjelmassa.

Tosi-tv-ohjelma Fitnesspäiväkirja 2023 alkaa keskiviikkona uusin jaksoin. Jaksossa fitnesstähti Eevi Teittinen herkistyy puhuessaan kumppaninsa ex-vapaaottelija Teemu Packalénin kanssa imettämisvaikeuksiin liittyvistä asioista.

– Ja varmaan osasyy siihen, miksi on ollut niin vaikeaa sen kanssa on, kun se syntyi keskosena ja sai heti sitä pulloa siellä sairaalassa ja se saa helpommin siitä, Teittinen sanoo viitaten parin marraskuussa 2021 syntyneeseen vauvaan.

– Ja ne piti sitä tärkeänä siellä sairaalassa, että se rupee syömään sitä pulloa, Packalén toteaa myös.

Aihe harmittaa Teittistä, vaikka hän ymmärtää, miksi imettäminen on ollut vaikeaa.

– Kun mua vaan itseäni harmittaa se. Se olisi joka tavalla helpompaa, että se söisi tissiä ja se on mulle tärkeätä.

Packalén myötäilee ymmärtäväisesti, pidellen samalla pariskunnan vauvaa sylissään.

– Sitä on vaikea selittää, mutta mulla tulee ihan superhuono fiilis siitä, että muut imettää ja tiedätkö sä, kun et sä saa tota syömään, Teittinen murtuu kyyneliin.

Packalén yrittää lohdutella Teittistä ja sanoo, ettei kannata verrata muihin. Hän myös muistuttaa kaikkien vauvojen ja ihmisten olevan erilaisia. Kyynelehtivä Teittinenkin naurahtaa, kun pieni vauva kuolaa tyytyväisenä isänsä sylissä.

– Ja sai hän sitten korviketta tai tissimaitoa, niin hänellä on kaikki hyvin. Ja se on pääasia, Packalén sanoo.

Fitnesspäiväkirja 2023 -sarjan tähtiä ovat tällä kaudella Pernilla Böckerman, Martina Aitolehti, Erna Husko ja Eevi Teittinen.

Teittinen ja Packalen ovat seurustelleet vuodesta 2017. Heidän esikoisensa syntyi marraskuussa 2021 keskosena.

Pari on aiemminkin kertonut ensimmäisen vuoden vauvan kanssa olleen haastava, sillä lapsi sairasti paljon ja se aiheutti suurta huolta vanhemmille. Teittinen on halunnut puhua aiheista avoimesti.

– Minusta on tärkeää, että asioista puhutaan niin kuin ne ovat. Vaikenemista on jo ihan liikaa, eikä kukaan hyödy siitä, Teittinen on kertonut IS:lle.

– Haluan tuoda muille äideille realismia ja vertaistukea edes jollain tasolla.

Fitnesspäiväkirja 2023 keskiviikkoisin TV5:llä ja discovery+-palvelussa.