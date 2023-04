Farmi Suomi -putoaja huojentui häviöstään – harmittelee hänestä muodostunutta kuvaa

Farmista putosi neljän kilpailija.

Illan Farmi Suomi -jaksossa kaksintaisteltiin aiemmilta kausilta tutussa tehtävässä.

Varo juonipaljastuksia.

Kaksintaisteluareenalla kilpailijoita odotti voimatehtävä, joka oli sama koetus, josta Janne Ahonen lensi ulos ensimmäisellä Farmi-kaudellaan.

Jannen sijaan tehtävässä kaksintaistelivat tällä kertaa Katri Utula ja Antonio Flores.

Taistelussa kilpailijat pitivät päidensä yläpuolella sahanpurulla täytettyä laatikkoa. Häviäjäksi muodostui Katri.

– Olin yllättävän huojentunut, että kisa ja koko Farmi-taival on päättynyt. Tiesin laavulla, että tää oli tässä, mä vaan tiesin, Katri sanoo.

Antonio Flores ja Katri Utula pitelivät illan jaksossa sahanpurulla täytettyjä laatikoita päidensä päällä. Sahanpurut putosivat lopulta Katrin päälle.

Katrille tuli yllätyksenä, kuinka kovana kilpailijana häntä pidettiin. Putoamisensa jälkeisessä haastattelussa Katri piikittelee pienesti Meri Aaltoa, joka nimesi hänet kaksintaisteluun kaksi kertaa peräkkäin.

– Toivon, että mitä tein viimeisessä haastossa, kertoi kaikille, etten oo pelannut. Haastoin jonkun miehistä, niin toivon, että Merikin nyt tietää, ettei mulla ole ollut mitään agendaa täällä. Sanoin jo alusta asti, etten osaa pelata tätä Farmi-hommaa, kun en tiedä, miten täällä voi pelata.

Katri ja Antonio kävivät pitkiä keskusteluja siitä, millaiseksi Antonio oli kokenut Katrin käytöksen nimeämisen jälkeen.

– Hän koki mut epäluotettavaksi, kun olin supissut tyttöjen kanssa. Tajusin, että se voi näyttäytyä sellaisena. Kun mut nimettiin, menin supisemaan, että mikä juttu? Mitä on tapahtunut ja tapahtuu.

Katri kertoo olevansa puhelias ja puhuvansa paljon ihmisten kanssa, joten se on voitu nähdä pelaamisena.

– Heti kuvitellaan, että toi on hirveä peluri, sen takia on tullut epäluotettava olo. Antonio sanoi, ehkä siihen vaikutti mun työkin, että toimittajista ajatellaan, että ne on epäluotettavia.

– Sanoin, että toimittajat on hyvin luotettavia, koska me tiedetään paljon asioita, mitä ei voida koskaan kertoa. Harmitti, että tehdään sellainen mielikuva musta, mutta se on varmaan tää mun höpinöiden määrä, Katri analysoi.

Katri toivottaa maatilalle jääneille kilpailijoille hyvää Farmi-taivalta.

– Toivottavasti ei tule mitään kommervenkkejä ja kaikki pysyy hyvissä väleissä. Siellä on muutama vahva nainenkin tällä hetkellä ja paljon puhetta. Antonio just sanoi, että hän ei oikein jaksa sitä, että koko ajan joku vähän höpisee.

