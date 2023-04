Maria Lund vetää pvc-asun päälleen ja muuntautuu tv:ssä Britney Spearsiksi

Maria Lund heittäytyy Tähdet, tähdet -kisassa tavalla, jota häneltä ei ole ennen nähty.

Ne järjettömän korkeat korot! Maria Lund mietti monta kertaa, miten hän pysyy esityksessään pystyssä ja kykenee vielä tanssimaan tuplatolppakorkoisilla saappailla. Tv-katsojalle kaikki näytti moitteettomalta.

Tahdonvoimalla se todennäköisesti onnistui, hän kertoo.

Pitkän linjan laulaja-näyttelijä Lund muuntautuu poptähti Britney Spearsiksi Tähdet, tähdet -ohjelmassa ja esittää ykkösjaksossa Britneyn läpimurtohitin …Baby One More Timen (1998). Lundin päällä nähtävä punainen pvc-asu kampauksineen ja maskeerauksineen on kuin Britneyn Oops!...I Did It Again (2000) -musiikkivideolta.

– Siinä on sellaista sopivaa kombinaatiota viattomuuden ja seksikkyyden välillä, mitä Britneykin harrasti esityksissään, Maria Lund kertoo Tähdet, tähdet -esityksestään.

Neloselle MTV3:lta loikanneessa seitsemänosaisessa sarjassa parhaan viihdyttäjän tittelistä kisaavat Lundin ohella Sami Hedberg, Mikael Forsby, Meiju Suvas, Konsta Hietanen, Lauri Mikkola, Jarkko Tamminen ja Sara Siipola.

Ensimmäisen jakson teemana on 1990-luvulta tuttu eurodance. Lundin suhde ysärimusiikkiin on ristiriitainen. Toisaalta se tuo mieleen lapsuuden ja nuoruuden. Toisaalta häntä ärsytti eurodancen konemaisuus, jonka vastakohtana hän löysi vanhan jazzin ja lähti musiikkialalle.

Uusi kausi starttaa ysäritunnelmin.

– En ole fanittanut Britneyä, mutta hän on mielenkiintoinen hahmo. Hänet opetettiin laulamaan tietyllä tavalla – niin kuin baby voicella (vauvaääni), vaikka on hänellä ihan erilainen materiaali olemassa. Britneyllä on tumma sävy ja aika voimakas ääni. Levy-yhtiöissä oltiin sitä mieltä, että sillä ei myydä.

Kisaa käydään eri genreissä. Kaikkein vaikeinta Lundille oli hiphop, jota hän treenasi bändin kanssa ja pitkillä koiralenkeillä.

Kisaajat tulivat mainiosti toimeen keskenään.

– Mä en tiennyt, että Jarkko laulaa niin hienosti. Meiju on taas ihan mahtava tyyppi. Olin ihan innoissani, että pääsee legendan kanssa samoille lavoille.

Lauri Mikkolalla ja Lundilla on vahva musikaalitausta. He esiintyvät parhaillaan yhdessä Helsingin kaupunginteatterin Priscilla-musikaalissa.

– Laurin tiesin työn kautta, joten ei tarvinnut jännittää niin paljon. Tiedän, miten hän esiintyy ja laulaa, joten ajattelin, että tämä peli jo menetetty, mutta mennään kokeilemaan. Hän on äärimmäisen mukava ja taitava ihminen.

25-vuotiaalle Sara Siipolalle Lund povaa loistavaa tulevaisuutta.

– Sara on tosi kiva uusi tuttavuus. En tiennyt hänestä mitään. Todella taitava suloinen nuori nainen, joka tekee hyvä musiikkia.

Sami Hedberg jännitti Lundia.

– Samia fanitan itse niin paljon, että olen aina vähän lukossa hänen kanssaan. Tulee paine, että pitää sanoa jotakin hauskaa, mutta sitten suusta tulee vain pläts. Minulla on kunnioittava jännitys häntä kohtaan. Onneksi hän on hirveän mukava, Lund sanoo.

Tämä porukka kisaa parhaan viihdyttäjän tittelistä. Taitonsa näyttävät Maria Lund, Sara Siipola, Mikael Forsby, Konsta Hietanen, Lauri Mikkola, Jarkko Tamminen, Meiju Suvas ja Sami Hedberg.

UMK:ssakin kilpailleen Portion Boysin kosketinsoittajaa Mikael Forsbya tuki kuvauksissa vaimo Tiina Forsby.

– Mikaelin kautta tutustuin hänen vaimoonsa Tiinaan, ja he ovat hirveän mukavaa seuraa. Sitä ei ole tajunnut, miten paljon Mikael touhuaa musiikin parissa, ja miten järjettömän tuottelias ihminen hän on.

Konsta Hietanen puolustaa edellistä Tähdet, tähdet -voittoaan vuodelta 2020.

– Konsta on niin monipuolinen. Aavistuksen kovan kuoren alla on iso sydän.

Kilpailua tuomaroivat Lilli Paasikivi, Sami Yaffa ja Juuso Mäkilähde. Koko kausi on jo kuvattu. Kun edellisinä vuosina jatkoon menevistä ja voittajasta päätti tv-yleisö, nyt sen tekee studioyleisö.

Pitkästä urastaan huolimatta Lundia ei ole tv-kilpailuissa juurikaan nähty. Edellisestä on 15 vuotta aikaa. Lund voitti tuolloin Mikko Ahdin kanssa Tanssii tähtien kanssa -kisan 2008.

– Jos tätä yhtään voi verrata Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan, niin sama ajatus siinä on, että omilla taidoilla pyritään eteenpäin ja omalla tekemisellään pääsee eteenpäin.

TTK:ta hän muistelee lämmöllä.

Mikko Ahti ja Maria Lund tanssivat TTK-voittoon 2008.

– Sitä oli ihanaa tehdä. Perusaskeleet on edelleen hallussa. Terveisiä vaan Mikolle!

Porvoossa perheensä kanssa asuva Lund meni naimisiin miehensä Jussin kanssa vuonna 2021. Poika Jyri on viidennellä luokalla ja tytär Lara ensimmäisellä. Perheeseen kuuluu myös Jussin 15-vuotias poika Kalle. Lund on perheen ainoa laulaja, mutta pojat ovat innostuneet musiikista.

– He soittavat todella hyvin kitaraa. Ja he soittavat sitä koko ajan, mutta valitettavasti eivät yhdessä.

Oli suuri ero, kun poika ja tytär aloittivat koulutaipaleensa.

– Tyttö on hirveän muotitietoinen. Oli tärkeää, mitä laitetaan päälle kouluun. Piti saada permanenttikin, jota ensin vastustin ankarasti, mutta Jussi ja Lara olivat ehtineet varata ajan kampaajalle. Nuorille tehdään kevytpermiksiä, ja lopulta minäkin sulin ajatukselle.

Aamuisin Lara soittelee kavereidensa kanssa videopuheluita vertaillakseen, mitä he laittavat päälle kouluun.

Maria Lund antaa palaa toisena tulevassa rock-jaksossa.

Lund teki vaikean päätöksen ja päätti töiden sijaan pyhittää kesän perheelleen.

– Olen koko urani aikana ollut kesäteattereissa kesäisin, mutta lapset ovat nyt sen ikäisiä, että he haluavat vielä hetken olla meidän kanssamme mökillä. Voidaan myös ex tempore -lähteä vaikka viikoksi sinne tai tuonne. Teen keikkoja kesällä, mutta en ole sidottu mihinkään.

– Meillä on veneharrastus, ja huomasin viime kesänä, etten pääse mihinkään. Pyörähdän vain mukana. Haluan olla heidän kanssaan ja tehdä yhdessä juttuja. Se on vielä mahdollista.

Toukokuussa päättyy Priscilla-musikaali 102 esityksen jälkeen. Lund esittää Jennie Storbackan ja Johanna Förstin kanssa Australian takamaille sijoittuvassa bilemusikaalissa Diivojen kuoroa. Naisilla ei ole yhtään repliikkiä, vaan he ovat ikään kuin pääkolmikon henkilökohtaiset taustalaulajat.

102 esitystä on paljon. Monesti teatterin yleisössä miettii, mitä tapahtuisi, jos joku tai jotkut näyttelijöistä sairastuisivat ennen esitystä.

– Meillä on hirveän hyvä understudy-systeemi. Yhtäkään esitystä ei ole tarvinnut perua, hän sanoo viitaten siihen, että näyttelijät opettelevat toistensa rooleja hätätilanteita varten.

– Jos koronasta voisi napata jotakin mukaan, niin sen, että jos ollaan kipeitä, jäädään kotiin, eikä tulla tartuttamaan työporukkaa. On se sitten flunssa, mahatauti tai mikä tahansa, on kunnioitusta muita kohtaan, että nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että nyt en tule. Ennenhän tultiin pää kainalossa. Sitten yhtäkkiä kaatui yksi toisensa perään. Mukavampaa se on näin.

Ensi kesän Lund pyhittää perheelleen ja jättää kesäteatterit väliin.

Lund ei muista kokeneensa ikinä vastaavaa kuin Priscillaa tehdessä.

– En ole koskaan ollut musikaalissa, jossa yleisö alkaa taputtaa jo siinä vaiheessa, kun alkuintro lähtee. Ennen kuin kukaan on edes tullut lavalle! Joka ikisen esityksen jälkeen yleisö nousee seisomaan taputtamaan. Se on hämmentävää ja kauhean ihanaa, että tehdään sellaista, josta yleisö todellakin nauttii.

Tähdet, tähdet -ohjelman uusi kausi alkaa Nelosella sunnuntaina 9.4. klo 20.00.

