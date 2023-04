Äiti ja tytär näyttelevät samaa roolia – ulkonäkö ällistyttävän yhdenmukainen

Pernilla August ja hänen kaksi tytärtään näyttelevät ruotsalaisessa draamasarjassa, jossa vuosia sitten tapahtunut murha jäytää pientä kyläyhteisöä.

Tv-lehti arvioi: Kaksi nuorta on murhattu raa’asti teltassa joen rannalla. Svartvattnet-kylään Tukholmasta saapuva Annie Raft löytää heidät, ja uskoo tietävänsä, kuka surmaaja on.

Vuonna 1991 karmeasta tapahtumasta on kulunut vuosikausia. Kylässä nyt opettajana työskentelevä Annie herää yöllä siihen, että Mia-tytär tulee kotitalon pihaan miehen kanssa. Miehen kasvot ovat tutut. Voisiko se olla hän – tuo kauan kadoksissa ollut murhaaja?

Tästä alkaa monisyinen kertomus jämtlantilaisen kylän tapahtumista ja toisiinsa kietoutuneista ihmiskohtaloista.

Seuraa aikahyppy 1970-luvulle, jolloin nuori Annie istuu bussissa matkalla kylään. Hän muistuttaa tosiaan huimasti vanhempaa itseään. Taitavaa meikkaustako?

Ohjaaja-näyttelijä Pernilla August on vanhemman Annien roolissa.

Ei, vaan selitys on siinä, että Annien vanhempaa versiota näyttelee tunnettu ohjaaja-näyttelijä Pernilla August, ja nuorempaa hänen tyttärensä Asta Kamma August. Kuvio täydentyy vielä sillä, että Annien aikuista Mia-tytärtä näyttele Pernilla Augustin toinen tytär, Alba August. Naisten yhdennäköisyys hämmentää ja kiehtoo.

Huolellisesti rakennettu miljöö pohjautuu Kerstin Ekmanin palkittuun romaaniin. Tarinassa idealistinen Annie on tavannut upean kollegan Danin (Christian Fandango Sundgren), rakastunut ja matkustaa tyttönsä kanssa tämän perässä pohjoiseen Stjärnberg-kommuuniin asumaan.

Hän ei kuitenkaan löydä heti perille, ja saa tutustua eristäytyneen pikkukylän sulkeutuneisiin tapoihin.

Juhannusaattona 1973 siellä tapahtuu väkivaltainen naapuririita, jonka seurauksena nuori Johan (Liam Gabrielsson Lövbrand, vanhempana Erik Ehn) kokee karmeaa kiusaamista isoveljiensä puolelta ja päättää olla koskaan palaamatta kotiin. Hän tapaa pakomatkallaan salaperäisen Yljan, jota näyttelee Tove-elokuvasta tuttu Alma Pöysti.

Johan (Liam Gabrielsson Lövbrand) tapaa karkumatkallaan salaisuuksia hautovan Yljan (Alma Pöysti).

Taustalla käydään ympäristötaistelua metsän ja joen suojelusta. Tässä on aktiivisesti mukana kylälääkäri Birgerin (Sven Boräng) vaimo (Liv Mjönes). Vanhempaa 1990-luvun Birgeriä näyttelee Rolf Lassgård. Rooleja on paljon, ja niissä on Ruotsin eturivin näyttelijöitä.

Vuonna 1991 Lobberjoen telttamurhat ovat edelleen Svartvattnetin yllä tummana varjona. Sitten tapahtuu uusi murha.

Niin kirjassa kuin tv-sarjassa – ainakin ensimmäisten jaksojen perusteella – on paljon säpinää, mutta kerrontaan jää myös monta kysymysmerkkiä.

Esimerkiksi Johanin perheen dynamiikkaa olisi ollut kiinnostava seurata enemmän. Perheen pää on menettänyt vaimon ja poikiensa äidin, mennyt uusiin naimisiin saamelaisnaisen kanssa ja saanut vielä yhden pojan, Johanin.

Miten kaikki on johtanut tämän kurjaan asemaan omassa kodissaan?

Johan ja julmat veljet.

Joka tapauksessa Mikael Marcimainin ohjaama sarja kasvaa jännittäväksi, psykologiseksi rikostarinaksi, jonka loppu yllättää.

Tapahtui veden äärellä -sarja sunnuntaisin Teema & Fem -kanavalla klo 21.05.