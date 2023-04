Tänään tv:ssä ällistyttävän lumoava romanssi – älä jätä tätä väliin!

Teinilempi leiskahtaa upeassa fantasiaseikkailussa.

Tv-lehti arvioi: Makoto Shinkain animaatioelokuva kahdesta Tokion kaduilla tapaavasta teinistä on ällistyttävän hienosti toteutettu.

Animaatio on niin realistinen, että Tokio on monin paikoin täysin tunnistettavissa ja liki valokuvamainen.

Elokuva kertoo Hodokasta, joka on karannut kotoaan ja etsii kuumeisesti töitä. Hänellä on mukanaan vain lempikirjansa Sieppari ruispellossa. Suurkaupungissa ei ole helppo tulla toimeen, ja Hokoda päätyy kadulle. Haasteita lisää se, että sataa taukoamatta. Tokiossa on ennennäkemätön sadekausi.

Hodoka on karannut kotoaan ja on päätynyt kadulle sateisessa suurkaupungissa.

Silloin Hodoka tapaa Hinan, aurinkotytön, jolla on salaisia voimia. Yhdessä kehitellään uusi bisnes: Hina loihtii tilauksesta aurinkoisen hetken vaikkapa perhejuhliin.

Sään muokkaamisella on kuitenkin rankka hintansa.

Japanilaiseen tapaan tunteet ovat ylimitoitettuja, mutta nuortenelokuvassa se kuuluu asiaan. Elokuva oli vuoden 2019 katsotuin animaatio Japanissa.

Ääninäyttelijöinä ovat suosikki-idolit Kotaro Daigo ja Nana Mori. Ohjaaja Shinkai tunnetaan myös suurhitistään Your Name.

Katukuvassa esillä olevat brändit tuovat lisää todenmukaisuutta, mutta samalla elokuva on ensimmäinen japanilaisanime, jossa on näin runsaasti tuotesijoittelua.

Aurinkotyttö Hinalla on salaisia voimia.

Animaatiossa yhdistyvät kasvukertomus ihastumisineen, urbaani ahdistus ja fantasiapiirteet, jotka eivät silti etäännytä liikaa itse tarinasta. Tarumaiset hetket vain lisäävät kauneutta ja syvyyttä.

Elokuva Ilmojen lapset **** (2019) esitetään maanantaina 10.4. Teema & Fem -kanavalla klo 12.00.