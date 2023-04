Sudanilaisen Maria-puolison käytös keittiössä pöyristytti Teemu-sulhasen

Unelmahäiden toisessa jaksossa tutustutaan Maria Boliin ja Teemu Isoahoon. Sulhaselle ensitreffit jäivät mieleen muun muassa siitä, kun Maria nappasi kiinni lihaksiin.

Sudanilaissyntyinen Maria Bol, 36, ja Teemu Isoaho, 45, kohtasivat keväällä 2020. Netistä toisensa löytäneen Unelmahäät-parin ensimmäisillä treffeillä tapahtui jotakin sellaista, mitä Teemu ei meinannut uskoa todeksi. He kiertelivät pitkin Kalasatamaa, koska kahvilat olivat kiinni.

– Maria tarttui mun käsistä kiinni ja kokeili, ”että sinulla on lihakset”. Ei ollut varmaan edes kymmentä minuuttia juteltu, lastenkodissa ja personal trainerina työskentelevä Teemu muistelee.

– Oli se tosi kiva, että ainakin hän on aika vapautunut ihminen.

Lähihoitaja Mariaa muisto naurattaa.

– Ensimmäisenä kokeilin lihaksia. Hänen mielestään se oli hauskaa, mulle normaalia.

Ensimmäisistä treffeistä jäi molemmille leppoisa fiilis. Maria odotti, että Teemu kirjoittaisi hänelle, ettei hän vaikuttaisi itse liian aloitteelliselta. Niin Teemu tekikin.

Suhteen etenemistä varjostivat kulttuurierot. Kun Maria kertoi Facebookissa seurustelevansa, hänen äitinsä soitti saman tien. Maria kuvailee, että siitä tuli haloota. Perhettä järkytti myös se, että pariskunta muutti yhteen. Teemu onnistui voittamaan äidin sydämen puolelleen.

Hääpari kunnioittaa morsiamen synnyinmaata Sudania asuvalinnallaan.

Jos Teemu olisi kosinut Mariaa Sudanissa, hänen olisi pitänyt tuoda perheelle lehmiä ja lampaita.

– Olen sitä mieltä, etten ole ostettava. Mun äiti on kunnioittanut sitä ja veljeni. Se on mun päätös ja se on näin. Meillä on tällainen elämäntilanne, ja me mennään naimisiin, Maria tuumaa.

” Mä olen tottunut siihen, että olet keittiössä, mutta jos joku sudanilainen tulee, leimaudun heti huonoksi vaimoksi, kun annan sinun tehdä kotitöitä. Ne eivät sano suoraan mutta sana leviää.

Iät ja ajat itselleen kokannut Teemu koki keittiössä kulttuurishokin, kun Maria halusi laittaa ruokaa.

– Siitä tuli meidän ensimmäiset riidat, kun en ollutkaan enää keittiön kuningas.

Maria päästää nykyisin Teemun tekemään ruokaa.

– Mä olen tottunut siihen, että olet keittiössä, mutta jos joku sudanilainen tulee, leimaudun heti huonoksi vaimoksi, kun annan sinun tehdä kotitöitä. Ne eivät sano suoraan, mutta sana leviää.

Pohjalais-sudanilaisia häitä juhlitaan elokuussa 2022 Vantaalla. Hääjärjestelyt stressaavat Teemua, koska heillä ei ole tietoa siitä, kuinka moni sukulainen saapuu Sudanista paikalle. Vieraat eivät ole ilmoittaneet tulostaan. Tilanne kiristyy istumajärjestystä laatiessa.

– Voitko katsoa, paljonko sieltä tulee vieraita? Ei voi olla näin, ettet tiedä vieläkään. Olen pyytänyt sitä jo viikon, Teemu tuumaa.

– Rauhoitu, älä hermostu. En minä itsekään tiedä, Maria vastaa.

Keskustelu käydään rauhallisin äänensävyin.

Lopulta juhlatila Vantaalla on täynnä iloitsevia vieraita.

Unelmahäät-sarjan toinen osa tulee maanantaina 10.4. TV5-kanavalla klo 21.00.