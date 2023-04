Tätä et nähnyt tv:ssä – tällaista tosi-tv-ohjelmaan osallistuminen todella oli

Farmi Suomi yllätti tunteiden kirjolla ja liikunnan määrällä. Päivittäisiä kävelykilometrejä kertyi yli 10, ja ihmisiin tutustui pikavauhtia, koska sama kokemus yhdisti, kirjoittaa toimittaja Katri Utula.

Olen kirjoittanut lukemattomia artikkeleita tosi-tv:stä, mutta aiemmin olen voinut analysoida vain sitä puolta tarinasta, jonka me katsojat näemme tv-ruudun välityksellä.

Nyt haluan kertoa myös siitä puolesta, joka ei näy tv:ssä: millaista realityyn osallistuminen todella on.

Kaikenlaisia tunnetiloja tulee jo ennen kuvausten alkua. Päässä surraa monta ajatusta. Millaisia ihmisiä Farmille mahtaa tulla, ovatko kaikki kivoja tyyppejä vai alkaako joku ärsyttää? Entä jos siellä kokee ulkopuolisuuden tunnetta? Pelaako joku todella kovaa peliä? Entä jos ei saa lainkaan omaa aikaa tai siellä ei saa nukuttua tai ruuasta on pulaa?

Käy ilmi, että tunnen useamman farmilaisista ennakkoon työni kautta – suuren osan olen tavannut vähintään kerran. Mutta Farmilla monista ”tutuista” löytyy aivan uusia puolia, joista en ole tiennyt mitään.

Ja niitä löytyy itsestänikin. Kotiin palatessani totesin ystävälleni, että olen nauranut ja itkenyt enemmän Farmilla ollessani kuin viimeisen vuoden aikana yhteensä.

Tunnetilojen nousut ja laskut ovat todella rajuja. On samanaikaisesti hämmentävää sekä nauttia uusien tyyppien seurasta ja ihanasta maalaiselämästä että olla mukana pelissä, jossa joku voittaa 30 000 euroa. Yhdistelmä on lähes mahdoton, ja se aiheuttaa monissa farmilaisissa tunteita, joita ei osannut ennalta odottaa. Se tekee ohjelmasta hyvää realitya.

Tunteet nousevat pintaan myös nimetyksi tai haastetuksi tullessa, sillä on kova pala joutua kisaamaan läheistä ihmistä vastaan.

Perusedellytys on, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen – eivätkä ole toisiaan vastaan (kuten Selviytyjissä) – koska töitä on paljon.

On raskasta vedenkantoa, eläinten ja kasvimaan hoitoa ja ruuanlaittoa isolle porukalle pääosin perunasta. Tämän lisäksi pehtoori jakelee usein kaikenlaista puusavottaa ja rakennuspuuhia.

Koti-ikävää ei ehdi potea, sillä työt alkavat aamuvarhain ja päättyvät illalla siihen, että kaikki kaatuvat rättiväsyneinä ja kaikkensa antaneina sänkyihinsä. Hyvät yöunet ovat yksi olennaisimpia asioita Farmilla.

Farmilla olo oli tunteiden vuoristorataa.

Ainoa asia, jota Farmilla ikävöi, on sääennuste. Ulkohommissa olisi hienoa, jos voisi varautua esimerkiksi mahdolliseen ukkosrintaman saapumiseen. Mutta siihenkin tottuu yllättävän nopeasti, että mistään ei tiedä mitään – edes kellonajoista.

Vuorokausirytmit alkavat hyvin nopeasti mukailla auringon nousua ja laskua. Me iltavirkutkin nukahdamme Farmilla monesti jo ennen iltayhdeksää ja heräämme aamuviideltä keittämään joukolle kaurapuuroa.

Yksipuolinen ruoka tuottaa eniten haasteita, sillä tällä kaudella farmilaisia ei todellakaan palkita monipuolisilla ruoka-aineilla. Kaikki tarvittava löytyy kasvimaalta: perunat, lantut, sipulit, kaalit ja porkkanat.

Aamupuuron jälkeen syödään kahdesti päivässä. Monilla kisaajilla alkavat housut tippua vyötäröltä, sillä aktiivinen puuhastelu pitkin päivää ilman proteiinia ja rasvaa saa kilot karisemaan.

Pelkästään yhdelle vedenkantoreissulle tulee matkaa 1,5 kilometriä, ja niitä reissuja tehdään useita päivässä kolmenkymmenen asteen helteessä. Päivittäin Farmilla tulee käveltyä helposti yli 10 kilometriä.

En myöskään tiennyt, millaista on puhua omista tuntemuksista kameroille, ja sitä vähän jännitin etukäteen. Huoli on turha, sillä tuotantoporukka on aivan huippu. Kuvaajat, toimittajat ja äänimiehet sulautuvat pihapiiriin. Kamerat unohtuvat melko hyvin.

Omaa aikaakin saa Farmilla aivan riittävästi, sillä pikainen visiitti hiljaisella pellonreunalla tekee tehtävänsä, ja mieli rauhoittuu nopeasti.

Kaikki osallistujat ovat ahkeria ja osaavia, ja jatkuva yhdessäolo hitsaa porukan tiiviiksi. Sitä katsojana on jopa ehkä vaikea ymmärtää.

Me kaikki osallistujat kävimme ennen reissua sekä psykologin että lääkärin juttusilla, ja kumpikin muistutti, että tällaisilla kuvausreissuilla osallistujien ympärille syntyy aina tietynlainen kupla.

Vaikein hetki oli se, kun kupla puhkesi ja piti palata takaisin sivilisaation pariin. Olin jo niin tottunut elämään ilman kännykkää ja turhia mukavuuksia, että niiden palauttaminen arkeen jopa vähän ahdisti.

Elämä entisaikoina ilman kännyköitä ja helppoa ajanvietettä saattoi olla jopa parempaa kuin nyt. Silloin toisille puhuttiin ruokapöydässä, katsottiin silmiin ja keskusteltiin. Ehkä juuri siksi me farmilaiset tutustuimme toisiimme niin hyvin.

Nyt osaan myös arvostaa aivan eri tavalla entisaikojen ihmisten tehokkuutta ja työmoraalia: mikä työmaa maatilan pitäminen onkaan ollut!

Kannattiko siis lähteä kokemaan hurja tosi-tv-seikkailu? Todellakin kannatti! Opin paljon itsestäni, muista ihmisistä ja maaseudun elämästä. Sain sellaista tietoa ja taitoa, jota en olisi saanut mistään muualta. Ja siitä olen todella kiitollinen.