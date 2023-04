Main ContentPlaceholder

Seloste: Vuonna 1992 suoritettu Suomen historian ensimmäinen palkkamurha johti 55 tuntia kestäneeseen panttivankitilanteeseen, jota koko maa seurasi. Piiritys on näihin tositapahtumiin perustuva rikossarja, jossa avataan ainutlaatuista rikosvyyhtiä sekä rikollisten että poliisin näkökulmasta. Hengenvaarallisen palkkamurhaaja, vankikarkuri ja pankkiryöstäjä Larhan roolissa nähdään Aikuiset-sarjasta tuttu Elias Salonen. Piiritystilanteessa neuvottelijana toiminutta rikoskomisario Heinosta näyttelee Jussi Vatanen. Sarjan on ohjannut Jussi-palkittu Petri Kotwica. Nelosella 4.4. kello 21 esitettävän jakson voi katsoa ennakkoon ilmaiseksi IS TV:ssä jo nyt.

