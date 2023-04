Master Chefistä tuttu Diili-kilpailija myöntää totaalisen epäonnistumisen – yksi unohdus aiheutti kaaoksen

Entinen Master Chef -kilpailija Aki johtaa Diili-joukkuetta ravintolatehtävässä.

Diili-kilpailijoiden tehtävänä tällä viikolla on suunnitella ja valmistaa Super Bowl -ravintolan listalle oma annoksensa, ja myydä sitä määräajassa mahdollisimman paljon.

Kiila-joukkueen projektinjohtajana toimii Nico ja Valjakkoa johtaa entinen Master Chef -kilpailija Aki. Molemmat joukkueet kompastuvat tehtävässä perusasioihin.

Molemmat joukkueet valitsevat salaattikulhojensa pohjaraaka-aineeksi mustan riisin, jonka valmistusaikaa he eivät olleet muistaneet tarkistaa. Mustan riisin lähes tunnin mittainen valmistusaika aiheuttaa kaaosta tehtävään annetun määräajan kanssa. Kiilan joukkue kokeilee luovaa ratkaisua.

– Mikko keksi kysyä naapuriravintolasta, että voidaanko lainata keitintä, että saadaan enemmän riisiä tulille. Ja sitten Janne kysyi, olisiko siellä valmista riisiä ja siellä oli. Me muutettiin sitten lennosta suunnitelmaa, että otetaan sieltä valmiit (valkoiset) riisit, Nico kertaa tapahtumia johtoryhmälle.

– Pohjavaihtoehdot olivat musta riisi plus salaatti, kvinoa plus salaatti tai pelkkä salaatti. Ne oli annettu sen takia, että ne oli ne vaihtoehdot. Siellä ei ollut valkoista riisiä vaihtoehtona. Ja silloin jos on joku konsepti, ette te voi mennä sen ohi, neuvonantajana toimiva Noora Fagerström hermostuu.

– Kuinka moni teistä tiesi mikä on musta riisi? Ei kukaan. Mutta te päätitte ottaa sen siihen yhdeksi elementiksi. Kukaan ei käynyt katsomassa, että mitä se on ja miten se valmistetaan, Jaajokin yhtyy ihmettelyyn.

– Kun ollaan vieraiden raaka-aineiden kanssa tekemisissä, niin kyllähän se pitää selvittää. Sehän voi olla vaikka tosi allergisoiva, jos te ette oikeasti tiedä mitä se on, Noora perustelee näkökulmaansa.

Lopuksi käy vielä ilmi, että kummastakaan joukkueesta kukaan ei maistanut ensimmäistäkään annosta.

– Ihan käsittämätöntä! Jos te olette ravintolassa ja te teette annoksen, niin kyllähän teidän pitää maistaa sitä. Ihan oikeasti! Noora ihmettelee.

– Totaalinen epäonnistuminen, toteaa Aki.

– Oli totaalinen epäonnistuminen. Vihdoinkin me löydettiin joku asia, mistä me ollaan kaikki samaa mieltä, Jaajo kommentoi ja siirtyy joukkueiden tuloksiin.

