Lowellin koulussa tähdätään ankaralla opiskelulla yhdysvaltalaiseen eliittiyliopistoon. Miltä se tuntuu nuorista oppilaista?

Hurja dokumentti näyttää, millaista on opiskella vuosia koulussa, jossa kaikki haluavat huippuyliopistopaikan. Sophia Wu iloitsee valmistumispäivänä.

Sanfranciscolaisessa Lowell High Schoolissa stressataan. Koulu tähtää ainoastaan huippuyliopistopaikan saamiseen. Yliopistotasoisia kokeita on vuodessa yli 4000.

– Olen kuullut, että high school -muistoja voi olla kavereista ja juhlista, mutta en ymmärrä sitä. Olen kiinnostunut vain arvosanoista, sanoo yksi Lowellin koulun oppilas.

Debbie Lumin dokumentti on rankkaa katsottavaa koulukilpailun näkökulmasta, mutta mukana on myös keventävää huumoria. Vaikka oppilaat ovat voimiensa äärirajoilla, ovat he myös persoonia.

Heitä tosin luullaan roboteiksi.

– Lowellilaisten on vaikeaa päästä parhaimpiin yliopistoihin, kuten Stanfordiin ja Harvardiin, sillä meitä pidetään ihmiskoneina. Taiwanissa riittävät hyvät arvosanat, mutta täällä asiaa ei voi hallita, miettii Alvan Cai.

Lowellin oppilaista yli 50 prosenttia on aasialaistaustaisia. Yhdysvalloissa aasialaiset nähdään usein laumaopiskelijoina, jotka sylkevät tietonsa paperille ilman omaa ajattelua.

Dokumentti kertoo muuta. Nämä matikka- ja fysiikkanerot soittavat viulua ja pohtivat tulevaisuutta.

– Minua huolettaa ilmastonmuutos ja haluan asemaan, jossa voin vaikuttaa. Huippuyliopistoihin päässeet ovat tulevaisuuden tekijöitä, sanoo Shealand Fairchild.

Hän kertoo myös saaneensa häädön kotitalosta isänsä huumeidenkäytön vuoksi.

Oppilasmassa on joukko uniikkeja hahmoja unelmineen. Silti huippuyliopisto nähdään ainoana päämääränä. Opettajat yrittävät kertoa nuorille siitäkin vaihtoehdosta, etteivät kaikki saa toivomaansa opiskelupaikkaa.

Vahvasti esillä ovat vanhemmat. Alvanin ”tiikeriäiti” määrää niin kaapin kuin koulunkin paikan. Afroamerikkalaistaustaisen Rachael Schmidtin äiti on liikuttavan läsnä jokaisessa käänteessä. Moni miellyttää vanhempiaan kaikin voimin.

Rachael Schmidt (vas.) tuskailee kokeessa.

– Tämä on tasapainoilua sen kanssa, mitä minä haluan ja mitä äiti haluaa, tunnustaa Schmidt.

– Ellei perheeni puskisi minua eteenpäin, olisin tosi erilainen, sanoo Cai.

Koulun kritisoijat toteavat Lowellin murskaavan itsetunnon. Tämä tuntuu riippuvan lopputuloksesta: yliopistoon pääsemisestä. Onnistuminen määrittelee ihmisarvon.

Dokumentin loppupuoli on raadollista katsottavaa. Ensin jännätään yliopistojen ennakkopääsyjä, sitten varsinaisia pääsytietoja. Osa saa paikan, osa ei.

Toisien riemu on kaiken kattavaa, kuten esimerkiksi Fairchildin tapauksessa, kun hän saa tiedon pääsystä Stanfordiin.

Vaikka dokumentti vain tarkkailee oppilaita, se väistämättä ottaa rajauksellaan kantaa koulujärjestelmään, koulushoppailuun ja pääsykoesysteemiin. Ne ovat erilaisia Yhdysvalloissa kuin Suomessa, mutta niissä on osittain samoja piirteitä.

Kenellä on oikeus unelmatulevaisuuteen?

Missä he ovat nyt?

Dokumentissa tavatut Sophia Wu, Alvan Cai, Shetland Fairchild, Ian Wang ja Rachael Schmidt ovat kertoneet jälkeenpäin kuulumisiaan The Cinemaholicille.

Sophia valmistui UCLAn yliopistosta ja työskentelee nyt ilmastonmuutokseen liittyvässä startupissa – sekä tatuoijana. Hän on todennut, ettei vielä Lowellissa tiennyt laisinkaan, mitä elämältään tahtoisi tai millainen ihminen hän edes oli.

Aivokirurgin ammatista unelmoiva Alvan Cai pääsi Berkeleyn yliopistoon, jossa hän suoritti kandidaatin tutkinnon molekyyli- ja solubiologiassa. Hän on nyt lääketieteen opiskelija ja toimii ensiaputeknikkona ambulanssipalvelussa.

Taloudellisia haasteita kokenut Shealand Fairchild uskoi, että hänen on päästävä yhteen maan 20 parhaasta yliopistosta, jotta hän voisi tehdä elämässään mitään merkittävää. Hän sai paikan Stanfordin yksityisessä tutkimuslaitoksessa, joka tunnetaan nimellä Leland Stanford Junior University. Hän tiettävästi opiskelee yhä, sillä dokumentin aikaan hän oli vasta Lowellin juniorivuoden oppilas.

Ian Wang sai stipendin Emoryn yliopistoon ja suoritti kandidaatin tutkinnon liiketaloudessa. Lisäksi hän suoritti Oxfordissa taidetutkinnon. Hän on edistänyt unelmaansa saada aikaan yhteiskunnallista muutosta työskentelemällä taloustieteen ja historian opettajana.

Rachael Schmidt, joka haaveili journalismista, innostui vielä enemmän biologiasta ja opiskeli biologian kandidaatin tutkinnon Brownin yliopistossa. Nyt hän työskentelee tutkijana neurotieteen laitoksella.

Unelma eliittikoulusta tulee TV1-kanavalla torstaina 6.4. klo 22.55.

