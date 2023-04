Jennifer Aniston paukauttaa suorat sanat komedian nykytilasta

Frendit-tähden mielestä maailma kaipaa enemmän huumoria.

Komediasarja Frendien Rachel-hahmostaan tunnetun näyttelijä Jennifer Anistonin mielestä komedialla ei mene nykyään häävisti.

Hän pohtii uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että liika varovaisuus on huumorille haitaksi.

– Komedia ja elokuvat ovat kehittyneet. Nykyään on vähän hankalaa, koska täytyy olla hyvin varovainen. Se on vaikeaa koomikoille, koska komedian kauneus lähtee siitä, että nauramme itsellemme ja irvailemme elämälle.

Anistonin mielestä ”ennen kiihkoilijoista saattoi vitsailla – sehän oli ihan hysteeristä.”

– Tarkoituksena oli näyttää ihmisille, miten naurettavia me olemme. Enää siihen ei ole lupaa.

Frendit pyöri televisiossa kymmenen vuoden ajan vuosina 1994–2004. Aika ja kulttuuri ovat muuttuneet Anistonin mukaan dramaattisesti.

– Kokonainen sukupolvi ihmisiä, nuoria, palaa noihin Friendien jaksoihin ja pitää niitä loukkaavina.

Hänen mukaansa osaa vitseistä ei ollut tarkoitettu loukkaaviksi.

– Mutta joitakin... No, niitä olisi voinut miettiä. Mutta en usko, että silloin oli sellaista herkkyyttä kuin nykyään.

Tästä johtuen Hollywood on tuottanut komedioita vähenevissä määrin, Aniston uskoo. Se on hänestä ”traagista”.

– Kaikki tarvitsevat hauskaa! Maailma tarvitsee huumoria! Me emme voi ottaa itseämme liian tosissamme. Varsinkaan Yhdysvalloissa. Kaikki ovat liian jakautuneita.

Aniston nähdään tänä keväänä Netflix-elokuvassa Murder Mystery 2, joka ilmestyi suoratoistopalveluun perjantaina 31.3.

Kriitikoiden mielestä Frendit on sarja, jossa kuvataan kuuden valkoisen rikkaan heteron elämää ja jossa vähemmistöt eivät ole edustettuna – tai jos ovat, niin korkeintaan vitsailun aiheena.

Nuoremman sukupolven Frendit-inho on kuin onkin suoranainen meemi.

Esimerkiksi Insider-lehti on listannut jo viisi vuotta sitten asiat, jotka sen mukaan ovat Frendeissä pielessä.

Lehti moittii ensin sitä, että sarjan hahmo- ja kirjoittajakavalkadi on lähes yksinomaan valkoinen. Ei-valkoisia hahmoja nähdään sarjassa vain lyhyissä sivuosissa.

Lehti myös syyttää Frendejä samoihin aikoihin pyörineen Living Single -sarjan plagioinnista. Vuonna 1993 alkanut sarja kertoo kuudesta New Yorkissa asuvasta kaveruksesta, jotka ovat tummaihoisia.

Lisäksi sarja saa pyyhkeitä tavastaan esittää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Sarjan hahmon Chandlerin transsukupuolista isää pidetään sarjassa ensisijaisesti vitsailun aiheena. Myös Chander itse saa pitkin sarjaa osakseen homovitsailua.

Insider teilaa sarjan ennen kaikkea siksi, että siinä esiintyy ”kuusi heteroa, valkoista ja rikasta tyyppiä”. Lehden mukaan olisi kerta kaikkiaan sula mahdottomuus, että sarjan sekoilevat hahmot voisivat asua isossa kalliissa asunnossa New Yorkin ytimessä.

Lisäksi hahmojen kotikulmat eli boheemi Greenwich Village on historiallisesti ollut seksuaalivähemmistöjen suosiossa.

– Sarja edustaa 90-luvun tietämätöntä etuoikeutta, lehti kiteyttää tylysti.

Esimerkiksi sarjan käsikirjoittaja Marta Kauffman on sanonut Los Angeles Timesin haastattelussa Frendien kohtaaman kritiikin tuntuneen ensin ”vaikealta ja turhauttavalta”. Hän on myös kokenut, että yksi sarja on nostettu epäreilusti edustamaan kaikkea aikansa ikävyyttä.

Silti hän on sovitellut sarjan kömpelyyksiä lahjoittamalla neljä miljoonaa dollaria entisen yliopistonsa afroamerikkalaisuuden tutkimuksen osastolle.

Frendien Phoebe-hahmona tunnettu Lisa Kudrow on taasen kommentoinut The Daily Beastille, ettei sarjan käsikirjoittajien ollut aikoinaan tarkoituskaan edustaa moninaisuutta.

– Etenkin, kun kyseessä on hahmovetoinen komedia, kirjoitetaan sitä, mitä tiedetään. Heillä ei ole mitään asiaa kirjoittaa tarinoita siitä, millaista on olla värillinen ihminen, Kudrow pohti.