Yksi uutinen oli niin hirveä, että Piia Pasasen oli pakko itkeä ennen lähetystä – tunnistaisitko nuorta uutistoimittajaa kuvasta?

50 vuotta täyttävä Piia Pasanen valmistautuu eduskuntavaalien tulosiltaan. Tiesitkö, että juontajien pukujen väri on tarkkaan mietitty?

Kirkkaansininen, punainen, vihreä... Tuttuja värejä kaikille, mutta Eduskuntavaalit 2023: tulosillan vetäjien asuihin niitä ei kelpuuteta. Vaali-iltaa Matti Röngän kanssa juontava Piia Pasanen paljastaa, kuinka ohjelmaa suunnitellessa pyritään mahdollisimman neutraaleihin vaatesävyihin.

– Onhan siihen aina kiinnitetty huomiota, vaikka se onkin naurettava ja älytön ajatus, että minä tunnustaisin väriä ja olisin laittanut suosikkipuolueeni sävyisen asun päälle lähetykseen. Jos näin ajatellaan, ei voisi olla milloinkaan mitään väriä päällä, koska joku katsoja voi tulkita sen omalla tavallaan.

Studion värimaailma on tarkkaan mietitty. Miesten kravatit saattavat sopia yhteen naisten vaatteiden kanssa. Kirkkaitakin sävyjä voi olla, esimerkiksi Pasanen muistaa pukeutuneensa kerran vaali-iltaan oranssiin. Studio on muutenkin värikäs, koska grafiikkaa ja lisättyä todellisuutta on paljon.

Uutisankkuri Piia Pasanen on juontanut urallaan Poliisi-TV:tä ja Tangomarkkinoitakin. Hän on tuttu kasvo myös Linnan juhlista.

– Myös sen takia vaatteissa pitää olla rauhalliset värit, jotka eivät riitele ympäristön kanssa. Lisäksi asujen pitää olla sellaiset, joissa on mukava olla, koska ilta on pitkä.

Pasanen luonnehtii vaali-iltaa jännitysnäytelmäksi. Siinä on vakioelementtejä, kuten iltakahdeksalta tulevat ennakkoäänet, jotka antavat suuntaa, sekä Ylen vaaliennuste. Puolueiden puheenjohtajien reaktiot saadaan Pikkuparlamentista ja eri puolueiden vaalivalvojaisista. Pasilassa on asiantuntijoita, kuten legendaarinen vaaliasiantuntija Sami Borg tulkitsemassa tuloksia. Varsinaisia poliitikkoja paikalla ei ole.

Uutisurallaan Pasanen on ehtinyt kerätä koko vaalisarjan.

– Olen ollut tekemässä kaikkia mahdollisia vaaleja. Eurovaaleja, eduskuntavaaleja, kuntavaaleja, presidentinvaaleja ja aluevaaleja.

Sunnuntaina ratkeavia vaaleja hän luonnehtii mieleenpainuviksi. Aika ei ole ollut helppoa päättäjille eikä myöskään kansalaisille.

– Ollaan erikoisessa tilanteessa, koska kautensa päättävä hallitus on ollut poikkeuksellisissa ajoissa. Sanna Marin nimitettiin pääministeriksi joulukuussa 2019, ja muutama kuukausi sen jälkeen tuli korona. Suomi seisahtui. Puhuttiin valmiuslaista. Sitten seurasivat Venäjän hyökkäyksen alkaminen ja Nato-prosessit.

Uutisankkuri on se, joka kertoo katsojalle uutiset, mutta miltä sanansaattajasta itsestään tuntuu? Pasanen miettii pitkään mieleenpainuvimpia uutisia, joita hän on urallaan kertonut.

– Ilonpilkahdukset voivat tulla urheilun maailmasta. Olin vapaalla, kun Lordi voitti euroviisut, mutta muistan olleeni töissä sinä päivänä, kun yhtye tuli Suomeen. Pääsin haastattelemaan Mr. Lordia ja olin uutisankkurivuorossa, kun satatuhatta ihmistä juhli Kauppatorilla paluujuhlassa. Kollektiivinen riemu on aina kohottava juttu, Pasanen sanoo.

Liverpoolin euroviisuja ja siellä kisaavan Käärijän koitoksia silmällä pitäen hän on ottanut vapaapäiviä omaa kisastudiota varten.

Valitettavasti negatiiviset uutiset muistaa helpommin.

– Kun Ukrainan sota syttyi, olin talvilomalla. Tsunamin aikaan äitiyslomalla. Onhan ollut tosi puistattavia asioita, kuten esimerkiksi Isiksen aika. Kun Euroopassa oli terrori-iskujen aalto, uutiset tuntuivat arvaamattomilta ja pelottavilta. Ne tulevat myös lähelle, koska voisi itsekin olla Pariisin metrossa.

– Työ on opettanut siihen, että ammattirooli suojaa. Se ei kuitenkaan poista inhimillistä tunnetta, Pasanen sanoo.

Presidentti Mauno Koivisto saatettiin hautaan toukokuun 25. päivä 2017. Yksi hautajaisten liikuttavimmista hetkistä oli, kun rouva Tellervo Koivisto heitti arkulle punaisen ruusun Ylioppilaskunnan Laulajien laulaessa. Sen hetken Pasanen muistaa hyvin.

Rouva Tellervo Koivisto jätti jäähyväiset miehelleen Mauno Koivistolle. Hän heitti presidentin arkulle yhden punaisen ruusun helatorstaina 2017.

– Se tuli meidän insertin lopussa. Mulla spontaanisti tulvahti vedet silmiin. Ohjaaja kysyi jälkeenpäin, että liikutuinko. Sanoin, että joo. Se oli primitiivireaktio. Siinä ei ollut kuin muutama sekunti aikaa kasata itsensä. Se insertti toistui illan kaikissa uutislähetyksissä. Piti tehdä jotakin sijaistoimintoja, kuten jutella meteorologin kanssa studiossa, että sai itsensä pois siitä tilanteesta.

Kerran Piia Pasanen on joutunut itkemään etukäteen ennen uutisesta kertomista. Heinäkuussa 2011 Anders Behring Breivik surmasi 77 ihmistä Oslossa ja Utöyan saarella.

Uraansa aloitteleva nuori Piia Pasanen nähtiin myös urheilutoimittajana. Kuva vuodelta 1996.

– Se alkoi pienestä uutisesta, että Oslossa on räjähtänyt pommi. Muistan, että olin menossa lähetykseen, ja sitten viimeisessä lähetyksessä, jonka juonsin, näytettiin NRK:n kuvaa, kun nuoret uivat pois saarelta. Se oli niin kylmäävää. Herättyäni aamulla luin 77 kuolleen.

Iskun vuosipäivänä tragediasta selviytyneet muistelivat kokemaansa sekä surmatuiksi joutuneita ystäviään ja läheisiään. Ennen päivän uutislähetystä Pasanen katsoi insertin pysyäkseen koossa.

– Katsoin sen etukäteen tietääkseni, mitä tulee. Oli pakko itkeä se itku siinä.

Viime vuonna uniin tulivat hirveät kuvat Ukrainasta sodan sytyttyä.

– Puhuttiin, että pitääkö näitä näyttää. Kuinka usein me näytämme ruumiita? Kuolema on meidän yhteiskunnassamme siivottu pois. Totta kai ymmärrän, että pitää suodattaa kuvamateriaalia. Kyllä me puhuttiin asiasta kollegojen kanssa, ja moni koki ne kuvat hurjiksi. Yhtä lailla varmasti katsojakin on kokenut.

Huhtikuun 17. päivä Piia Pasanen täyttää 50 vuotta.

– Kai sitä nyt jotenkin pitää juhlistaa. Ei ole mitään valtavia kemuja, mutta kyllä varmaan jonkinlaiset juhlat, hän pohtii.

Piia Pasanen ja Tomi Einonen menivät naimisiin vuonna 2002.

Hän vietti 20-vuotishääpäiväänsä MTV:n Uutisten vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen kanssa viime joulukuussa Ranskassa. Parilla on kaksi lasta.

Pasanen kiittää työtään siitä, että jokainen päivä tuntuu erilaiselta, ja siitä innostuu joka kerta uudestaan.

– Onneksi ei enää ole vain jotain yhtä aihetta, kuten koronaa. Yritetään löytää myös iloa ja positiivista ja mukavaa kerrottavaa. Onhan se tosi tärkeää oman työn kannalta, ettei ole pelkkää synkkyyttä.

– Mulla on todella ihanat työkaverit, jotka ovat ammattilaisia. Ankkuri on vain jäävuoren huippu, sillä jokaista lähetystä tekee monta kymmentä ihmistä. On helppo olla omassa roolissaan, kun tietää muiden hoitavan hommansa.

Vaikkei uutisista pääse edes kotona eroon, Pasasta helpottaa, että kun suora lähetys on ohi, se on siinä.

– On selkeää, että kun lähden, en voi enää tehdä mitään. Kone kiinni. Sitten on taas uusi päivä ja uudet uutiset.

Palautumisen ja vapaa-ajan kannalta on oleellista, että ehtii tehdä itselleen mielekkäitä juttuja. Pasaselle yksi niistä on avantouinti.

– Avantouinti ja kaikki liikunta on tosi tärkeää fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta ja totta kai ystävien tapaaminen. Rakastan ruoanlaittoa ja leipomista. Se on sekä arjen rutiini – koska on paljon syöviä teinejä kotona – että myös ihan muuta.

Suurimpina ruokafanituksinaan hän pitää italialaisia ja aasialaisia herkkuja.

– Italialainen ruoka ei koskaan petä. Meillä syödään paljon pastaa. Aasialaisessa ruoassa tykkään sen tulisuudesta ja kauneudesta, hän selittää.

Äiti on innostanut lapsensa ruoanlaittoon.

– Tyttären kanssa tehdään korvapuusteja ja muffinsseja ja korona-aikana opeteltiin myös hapanjuurileivontaa. Eihän mikään ole ihanampaa kuin vastapaistettu pulla tai tuore leipä!

Eduskuntavaalit 2023: Tulosilta tulee tv:stä sunnuntaina 2.4. TV1 klo 19.30 & 20.45. Ilta-Sanomat seuraa vaaleja osoitteessa is.fi. ISTV seuraa suorassa lähetyksessä eduskuntavaalien tulosiltaa. Lähetys alkaa sunnuntai-iltana kello 19.00 ja jatkuu aina siihen saakka, kunnes tulos on selvillä ja puheet pidetty.