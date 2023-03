Tässä ovat uudet Selviytyjät-kilpailijat!

Uudella Selviytyjät Suomi -kaudella nähdään ennätykselliset 18 kilpailijaa.

Selviytyjät Suomi nähdään jälleen tv-ruuduissa elokuussa. Uudella kaudella Selviytyjät palaa Malesian rannikolle, jossa vaativissa viidakko-olosuhteissa pelataan jälleen henkisesti ja fyysisesti haastavaa peliä, kun kilpailijat tavoittelevat 30 000 euron voittopottia.

Uudella Selviytyjät Suomi -kaudella kilpailevat fitness-vaikuttaja Sonja Aiello, juontaja Gogi Mavromichalis, näyttelijä Ismo Apell, Diili-voittaja 2022 Clarissa Hedman, maastohiihtäjä Riitta-Liisa Roponen, Miss Suomi 2018 Alina Voronkova, ex-painija Rami Hietaniemi, mediapersoona Sergey Hilman, radiojuontaja Tytti Junna, artisti Viki ”Seksikäs Suklaa” Konssi, yrittäjä Niina Kuhta, mediapersoona Rosanna Kulju, huippukokki Teemu Laurell, toimittaja Lloyd Libiso, mediapersoona Roope Rannisto, laulaja-lauluntekijä Teemu Roivainen, somevaikuttaja Pinja Sanaksenaho ja valmentaja Kira “Kipa” Tiivola.

Luvassa on ohjelman historian pisin kausi, sillä kilpailijat selviytyvät luonnossa tällä kertaa peräti 37 päivää.

Selviytyjät Suomen uutena juontajana nähdään toimittaja ja seikkailija Riku Rantala, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi legendaarisesta Madventures-matkailuohjelmasta.

Sonja Aiello

Fitness-kaunotar ja somevaikuttaja Sonja Aiello, 23, päätti jo lapsena osallistuvansa Selviytyjiin vielä jonain päivänä. Vahvapersoonainen nuori nainen ottaa paikkansa tilanteesta riippumatta ja päätyy useammin johtamaan tilannetta kuin taka-alalle. Omien sanojensa mukaan Sonja tulee silti hyvin toimeen ihmisten kanssa.

Bikini fitneksessä kilpailleelle Sonjalle nälkä, uupumus ja äärimmilleen joutuminen eivät ole vieraita asioita. Enemmän hän on huolissaan ulkomaailmasta eristäytymisestä, sillä päivittäisen 12 tunnin ruutuajan poistuminen on somessa ja verkossa työskentelevälle hyvinvointivalmentajalle raju muutos.

Ismo Apell

Näyttelijänä tunnetuksi tullutta sarjayrittäjää ja vuorovaikutuskouluttajaa Ismo Apellia, 55, ei viidakon karut ja yllättävät olot jännitä. Hän kertoo olevansa hyvä kalastamaan ja ”uinnissakin Kiuruveden pitäjän mestari”.

Monista asioista innostuva Ismo on edustanut Suomea Camel Trophy -autoseikkailussa 25 vuotta sitten. Kilpailussa osallistujat suorittivat erilaisia tehtäviä haasteellisissa viidakko-olosuhteissa. Selviytyjissä Ismon taktiikkana on vaikuttaa olevansa mahdollisimman vaaraton – kuin 25 kiloinen hauki kesäisessä rannassa.

Clarissa Hedman

Clarissa Hedman, 33, päätyy usein johtajan rooliin, vaikkei hänellä olisikaan ongelmaa antaa tilaa muille. Ehkä juuri tästä syystä startup-yrittäjä voitti Diilin edellisen kauden. Kuvausten jälkeen Clarissa on keskittynyt hiomaan ohjelmastakin tuttua lemmikkialan liikeideaansa, jonka lanseeraamisen hän kertoo olevan jo lähellä.

Liikunnallinen Clarissa tykkää haastaa kehonsa lisäksi myös päätään. Hän on kertonut julkisuudessa erityisherkkyydestään, ja Clarissa uskoo olevansa vahvoilla Selviytyjien sosiaalisessa pelissä erityisesti vahvan empatiakykynsä vuoksi. Hän ei kestä epäoikeudenmukaisuutta, joten Selviytyjät tuo mukanaan mielenkiintoisen haasteen, kun pelin voittaminen vaatii kieroilua ja myös valehtelua.

Rami Hietaniemi

13-kertainen kreikkalais-roomalaisen painin suomenmestari Rami Hietaniemi, 40, on edustanut Suomea olympialaisissa sekä muissa tärkeissä arvokilpailuissa ja kansainvälisissä turnauksissa. Tuliaisina on tullut muun muassa MM-pronssia, EM-hopeaa ja PM-kultaa.

Painiuransa aikana Rami joutui tarkkailemaan ruokavaliotaan siinä määrin, ettei hän enää juuri katso, mitä lautaselleen laittaa. Menestyksekkään painiuransa lisäksi Rami tunnetaan metsästysaiheisista Youtube-videoistaan.

Luonnossa liikkuminen ja ruuanhankinta ovat siis tuttua puuhaa, mutta pelkästään se ei hänen mukaansa välttämättä riitä. Ramin mukaan häntä jännittää eniten Selviytyjien psykologinen puoli.

Sergey Hillman

Nälkä, lika ja suolavedessä peseytyminen eivät varsinaisesti houkuta ulkonäöstään tarkkaa Sergey Hilmania, 28, mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän koettelee itseään poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Hänet nimittäin nähtiin ”vaikuttajien Selviytyjissä” eli Good Luck Guy -ohjelmassa. Sergey toivookin saaneensa kokemuksestaan pienen etulyöntiaseman myös televisiomaailman vaativimpana tunnettussa selviytymiskamppailussa. Sergey kertoo, ettei hän ole välttämättä älykkäin ja nopein, mutta hän on hyvä lukemaan ihmisiä.

Tytti Junna

Radio Rockin Korporaation juontaja Tytti Junna, 31,uskoo supervoimansa olevan ensiluokkainen kuplautumiskyky: lapsen synnyttyä hän upposi vauvakuplaan, työkiertueella Tytti eli pelkästään työlle viikon putkeen.

Hän uskoo sopivansa ääriolosuhteisiin. Pienen lapsen äitinä Tytti on halunnut keskittyä perheeseensä ennen pitkää poissaoloa, joten eräharjoittelun sijaan treeniä on tullut lähinnä Hoplopissa – silläkin uhalla, että Selviytyjien haaste on enemmän fyysinen kuin henkinen. Tytti kertoo olevansa kömpelö, ja todennäköisesti saarella lasketaan kuluneiden päivien lisäksi hänelle sattuneita haavereita.

Viki Konssi

Viki Konssi, 31, eli tubettava rap-artisti Seksikäs Suklaa voi pian vetää yli yhden kohdan to do -listaltaan, Selviytyjiin osallistuminen on nimittäin ollut siellä jo pitkään. Ehkä hieman yllättäenkin, sillä Viki muun muassa vihaa vettä, pelkää hysteerisesti kaloja ja epäilee, voiko ilman tyynyä edes nukkua.

Räväkkä räppäri lupaa tuoda autiosaarelle hauskuutta ja elämää, mutta hän tarttuu kaikkien aikojen haasteeseen myös henkisemmistä syistä. Hän uskoo kauas menemisen tuovan uutta perspektiiviä elämään ja Selviytyjät-kokemuksen haastavan päätä hyvällä tavalla – eikä laihtuminenkaan kuulemma haittaisi. Viki aikoi ensin valmistautua kilpailuun aloittamalla rankan treenaamisen, mutta hän tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin – on kuulemma parempi jättää vatsalle varastoa!

Niina Kuhta

Hääpukuyrittäjä ja mediapersoona Niina Kuhta, 41, tykkää luksuksesta mutta syttyy kilpailusta. Määrätietoinen mutta ihmisrakas bisnesnainen tietää olevansa kova luu, eikä ajatus porukan ulkopuolelle jäämisestäkään ole itsenäiselle yrittäjälle kauhun paikka. Ötökät sen sijaan aiheuttavat hänelle painajaisia, oli kyseessä sitten oman mökkirannan mönkiäinen tai sen Malesian-serkku.

Niina tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa hyvin, mutta niiden soveltuvuudesta viidakkoelämään hän ei osaa sanoa vielä mitään – ja se Selviytyjissä kiehtookin! Hän luottaa kykyihinsä erityisesti sosiaalisen pelin puolella ja uskoo yrittäjyyden valmistaneen häntä myös esiintyjäksi. Niina kertoo tehneensä vuosien varrella sellaisia teatteriesityksiä, ettei bluffaaminen ole hänelle minkäänlainen haaste.

Rosanna Kulju

Miss Helsinkinä julkisuuteen noussut mediapersoona Rosanna Kulju, 31, on yksi Suomen seuratuimmista somevaikuttajista. Hän kuvailee itseään pohjoisessa kasvaneeksi luonnonlapseksi ja ikuiseksi optimistiksi, joka ei ajattele minkään olevan mahdotonta – ei edes Selviytyjissä.

Peleissä Rosanna luottaa fyysiseen kuntoonsa ja uskoo olevansa vahvoilla erityisesti esteradoissa. Hänen tavoitteenaan on pysyä mukana kilpailussa vähintään heimojen yhdistymiseen asti, mutta mieluiten hän tietysti voittaisi koko kilpailun. Hän ei kuitenkaan haluaisi voittaa pelaamalla omien arvojensa vastaisesti.

Teemu Laurell

Teemu Laurell, 38, voitti Top Chefin vuonna 2012, minkä jälkeen hän on ravintoloiden avaamisen ja keittokirjan kirjoittamisen ohella ehtinyt kokata ohjelmassa jos toisessakin. Eräkokemukset jäivät armeija-aikaan, mutta ruokaa hän taikoo vaikka tyhjästä – Teemu häärää aktiivisesti keittiössä myös Farmi Suomen parhaillaan pyörivällä kaudella.

Hyväksi havaittuun strategiaan luottaen huippukokki havitteleekin nyt heimokokin paikkaa. Teemu on treenannut tulevaa koitosta varten fysiikkaansa, mutta hän ei usko, että varsinaiseen peliin voi juurikaan valmistua.

Lloyd Libiso

Ajatus Selviytyjät Suomeen osallistumisesta kuulostaa toimittaja Lloyd Libisosta, 29, epämukavalta – ja juuri siksi hän haluaa mukaan. Radiotoimittajaksi valmistunut Lloyd on raivannut tiensä mediakentälle pikku hiljaa.

Lloydin monipuolisesta taustasta voi olla hyötyä tässä kilpailussa: kokemusta on kertynyt niin Suomen puolustusvoimien meritiedustelutehtävistä, partiosta, taekwondosta SM-tasolla kuin palomiehen työstäkin. Lloyd ärsyyntyy alisuoriutumisesta – niin omastaan kuin muidenkin.

Lloyd puuhastelee jatkuvasti jotakin – jopa siinä määrin, että hän pitää pelinsä kannalta suurimpana riskinä unohtavansa pelata peliä rakennellessaan taustalla jotain muuta.

Gogi Mavromichalis

Vastikään Vuoden esiintyjä -Venlalla palkittu Gogi Mavromichalis, 36, ottaa seuraavaksi tähtäimekseen Selviytyjät Suomen voittajan tittelin. Monesta tuttu toimittaja, juontaja ja talk show -isäntä osallistui Farmin kolmannelle kaudelle viime vuonna. Tuolloin hän näyttäytyi katsojille pidettynä kilpailijana, ahkerana työmiehenä ja taitavana sosiaalisen pelin pelaajana, jolle kolmossija oli selvästi pettymys.

Yleensä hyvä yleistunnelma on Gogille omaa pärjäämistä tärkeämpää, mutta tästä ajatustavasta hän lupaa hankkiutua eroon Selviytyjien ajaksi. Vaikkei häntä ole helppo suututtaa, saattaa johtajan roolia ottavien kanssakilpailijoiden kanssa syntyä auktoriteettiongelmia.

– Jos joku tekee minulle källin, minusta saattaa tulla hieman kostonhimoinen, Gogi tunnustaa.

Roope Rannisto

Ajatus äärimmäisistä olosuhteista kiehtoo mediapersoona Roope Rannistoa, 24. Hän haluaa oppia tuntemaan itsensä paremmin ja tietää, millaiseksi hän muuttuu eristyksissä. Roope kertoo olevansa joukkuepelaaja – jopa siinä määrin, että hän perusti juuri oman jalkapallojoukkueen.

Urheilullinen mediakasvo uskoo pärjäävänsä hyvin Selviytyjien kilpailuissa, mutta valehtelu tuntuu ajatuksena vaikeammalta. Roope odottaa saavansa helposti kanssakilpailijoiden luottamuksen, mutta pitää mahdollisena, että häneen myös ärsyynnytään.

– En oikein osaa pehmentää antamaani kritiikkiä. Konfliktitkaan eivät haittaa, sillä hyvät kommunikaatiotaidot ovat yksi vahvuuksistani, Roope pohtii.

Teemu Roivainen

Teemu Roivainen, 36, kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 2014. Sen jälkeen hän on julkaissut neljä sooloalbumia ja kiertänyt ahkerasti ympäri Suomea iskelmäyhtye Energian kanssa. Teemu kertoo kasvaneensa metsän keskellä, mutta varsinainen eräilijä hän ei ole.

– Toki keikkaelämää voisi verrata eräänlaiseen retkeilyyn, kun nukutaan makuupusseissa ties missä, hän sanoo.

Kilpailuhenkisenä mutta reiluna itseään pitävä Teemu lähtee autiosaarelle keskitien taktiikalla.

– Varsinkaan aluksi ei kannata olla liian hyvä kilpailuissa, eikä se varmaan ole kohdallani ongelma. Tärkeintä on, että kunnioittaa muita. Vaikka osaisi jonkin jutun itse, pitää antaa muille mahdollisuus, hän pohtii.

Riitta-Liisa Roponen

Riitta-Liisa Roponen, 44, ehti hiihtää Suomen maajoukkueessa pari vuosikymmentä. Erityisesti vapaalla tyylillä menestynyt maastohiihtäjä lopetti kansainvälisen uransa vuonna 2022, mutta hän on edelleen kovassa kunnossa ja tuttu näky kotimaan kisaladuilla.

Voiton tavoittelu on Riitta-Liisalla sen verran verissä, että hän pelkää ottavansa autiosaaren kilpailut turhankin tosissaan. Vaikka hiihto on yksilölaji, kertoo Riitta-Liisa viihtyneensä aina osana joukkuetta. Selviytyjien sosiaalinen peli kuitenkin jännittää häntä ennakkoon.

– Epäilyttää, rohkenenko juonitella tai ehdottaa liittoja, sillä olen aika ujo ja herkkä. En ole joutunut tarkkailemaan lähiympäristöäni sellaisesta näkökulmasta, että minulle saatetaan valehdella. Tiedän, että se on peliä, mutta pystynkö siihen itse? hän miettii.

Pinja Sanaksenaho

Pinja Sanaksenaho, 20, eli Pinkku Pinsku teki ensimmäisen YouTube-videonsa vain 11-vuotiaana, ja hän on nyt parikymppisenä pitkän linjan media-ammattilainen.

– Muut saattavat luulla, että minua on ikäni takia helppo manipuloida ja pitää pelinappulana, ja aion ehdottomasti hyödyntää sitä, Pinja sanoo.

Nuori nainen kuvailee olevansa päämäärätietoinen muttei johtajatyyppiä. Hänen on ajoittain vaikea sanoa asioista suoraan, ja hän pyrkii välttämään konflikteja. Aggressiivisen pelin sijaan Pinja aikoo tehdä itsestään tärkeän kalastamalla ja huolehtimalla leiristä.

Ajatus laavun rakentamisesta ei tunnu mahdottomalta, sillä aikaansaava sometähti on remontoinut oman kotinsa lattiasta kattoon. Hyödyllistä kokemusta on karttunut myös perheen entiseltä saaristomökiltä, missä Pinja tottui jo lapsena toimimaan ilman sähköä.

Kira Tiivola

Liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjä Kira ”Kipa” Tiivola, 39, tunnetaan positiivisesta asenteestaan ja olemuksestaan. Lupausten pitäminen ja omien puolustaminen ovat Kipalle elämää määrittäviä arvoja, mutta Selviytyjät on otettava omana kuplanaan.

– Pelin ennakoimattomuus ja kaikenlaisen puukkohipan tiedostaminen vaatii varmasti kompromisseja periaatteissa. Siisteintä tulevassa kokemuksessa onkin, kun joutuu pohtimaan omaa moraaliaan, hän analysoi.

Kira on koetellut sietokykyään myös The Bridge -seikkailurealityssä.

– Tiedän kestäväni nälkää ja kylmää, mutta odotan mielenkiinnolla, miten pääkoppani kestää.

Alina Voronkova

Vuoden 2018 Miss Suomi, nykyisin juontaja, yrittäjä ja somevaikuttaja Alina Voronkova, 28, kuvailee itseään sinisilmäiseksi miellyttäjäluonteeksi – tai siltä ainakin alkuun voi vaikuttaa. Lapsuuden koulukiusaamiskokemukset ja niitä seurannut missimaailma opettivat kovettamaan kuoren jopa siinä määrin, että aitojen tunteiden näyttäminen on ollut aikuisiällä toisinaan vaikeaa.

Alina uskoo, ettei häntä pidetä taustansa takia uhkana.

– Misseihin suhtaudutaan Selviytyjissä usein pelinappuloina, ja minulle sopiikin jäädä ensin tarkkailemaan sivusta. Olen kuitenkin fyysisesti kestävä ja henkisesti stabiili. Ja saakelin kilpailuhenkinen, hän täräyttää.

Selviytyjät Suomi nähdään Nelosella ja Ruudussa elokuussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.