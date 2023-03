Clint Eastwoodin, 92, sotkuinen ja salaperäinen elämä: Seilasi skandaalista toiseen ja sai kahdeksan lasta kuuden eri naisen kanssa

Kovaotteisten roolien tähti, ohjaaja Clint Eastwood täyttää toukokuussa 92 vuotta. Miehen legendaarista mainetta ovat vuosikymmenten aikana varjostaneet sotkuiset naissuhteet.

Juttu on julkaistu alun perin 30.5.2020.

LIKAINEN Harry, italolänkkäreiden Mies ilman nimeä, rettelöijille turpiin antava eläkeläinen. Clint Eastwood on näytellyt läpi uransa karskeja kovanaamoja.

Kyynisimmillään tämä on näkynyt muun muassa 1970-luvun Likainen Harry -elokuvissa, joiden poliisi Harry Callahan oli toimissaan yhtä julma kuin tämän jahtaamat roistot.

Mukaan on mahtunut myös ymmärtäväisiä romanttisia draamoja. Hiljaiset sillat -elokuvassa (1995) hänen esittämänsä valokuvaajalla on suhde naimisissa olevan naisen kanssa.

Yksityiselämästään Eastwood ei ole ollut kovin halukas puhumaan julkisuudessa. Tihkuneiden tietojen perusteella voi kuitenkin päätellä, että kovien roolien mies on ollut vieläkin kovempi omassa arjessaan – eikä aina hyvällä tavalla.

Clint Eastwood elokuvassa Likainen Harry – Dirty Harry.

NUORENA Eastwood ei ollut erityisemmin kiinnostunut koulunkäynnistä. San Franciscossa syntyneelle miehelle tärkeämpää oli hauskanpito.

Neitsyytensä hän on kertonut menettäneensä naapurintytölle jo 14-vuotiaana. 19-vuotiaana Eastwoodilla oli hankalaksi äitynyt suhde muutamaa vuotta vanhempaan opettajaan, joka kaksikon eron jälkeen yritti itsemurhaa.

Työt olivat sekalaisia hommia ruokakaupan kassasta metsäpalojen sammuttamiseen. 1950-luvun alussa Eastwood pyrki Seattlen yliopistoon, mutta päätyi armeijaan. Korean sodan sijaan asemapaikaksi tuli Montereyn lahden rannalla oleva Fort Ord.

Ennen Los Angelesiin suuntaamistaan Eastwood tapasi 1953 tulevan vaimonsa, sihteerinä työskennelleen Maggie Johnsonin.

Lähtökohdat ensimmäiseen avioliittoon eivät olleet kuitenkaan ihanteelliset. Heti Johnsonin tapaamisen jälkeen hänellä oli lyhyt suhde toisen naisen kanssa: tytär Laurie syntyi seuraavana vuonna ja annettiin adoptoitavaksi.

1965.

HOLLYWOODISSA Eastwood tapasi muita viettelyksiä. Niihin kuului ainakin näyttelijä ja 1950-luvun lopun seksisymboli Mamie Van Doren, joka oman ilmoituksensa mukaan heilasteli Eastwoodin kanssa elokuvan Viimeinen tilaisuus (1956) kuvauksissa.

Käytännössä Eastwoodin avioliitto Johnsonin kanssa oli avoin suhde, joka kesti yli 30 vuotta. Samaan aikaan nouseva tähti tapaili ja seurusteli muidenkin naisten kanssa.

Myös Eastwoodin toinen lapsi Kimber syntyi 1964 ulkopuolisesta suhteesta. Tämän äiti oli stuntnäyttelijä Roxanne Tunis, jota Eastwood tapaili 14 vuoden ajan, 1950-luvun lopusta 1970-luvun alkuun. Kaksikko oli tavannut kuvatessaan tv-sarjaa Lännen tie (1959–1966), joka oli Eastwoodin ensimmäinen päärooli.

Lännen tie oli merkittävä Eastwoodin myöhemmän uran kannalta. Tuolloin Eastwoodin tärkeimpänä tavaramerkkinä oli lausua repliikkinsä hampaat yhteen purtuna. Sarjaa oli tekemässä monia Hollywoodin studioajan ohjaajia, joilta kokematon nuorimies oppi sekä näyttelemisestä että ohjaamisesta.

KAIKKIAAN Eastwoodilla on tiettävästi kahdeksan lasta kuuden eri naisen kanssa.

Kaksi heistä (Kyle ja Alison) syntyi lopulta 1970-luvun taitteen molemmin puolin Johnsonin kanssa, kaksi (Scott ja Kathryn) 1980-luvun lopussa lentoemäntä Jacelyn Reevesin kanssa sekä 1990-luvulla yksi (Francesca) näyttelijä Frances Fisherin ja yksi (Morgan) tv-uutisankkuri Dina Ruizin kanssa.

Clint Eastwood ja Dina Ruiz vuonna 1980.

Lasten määrä ei välttämättä ole lopullinen, sillä kaikista Eastwoodin suhteista ei tiedetä vieläkään. Laurien isyys paljastui joulukuussa 2018, Eastwoodin huumesalakuljetuselokuvan The Mule ensi-illan aikoihin.

1970-luvun puolivälistä alkaneesta seurustelusta näyttelijä Sondra Locken kanssa ei syntynyt yhteisiä lapsia, mutta 1980-luvun loppuun jatkunut liitto jäi historiaan muilla tavoilla.

OSCAR-EHDOKKUUDEN draaman Sydän on yksinäinen harhailija (1968) sivuosasta saanut Locke tapasi Eastwoodin 1972. Siihen mennessä Locke oli kartuttanut mainettaan toisellakin tavalla: vuonna 1969 hän oli poseerannut Playboy-lehden puolipaljastavissa valokuvissa karistaakseen Oscar-ehdokkuuden tuomaa kiltin tytön mainettaan.

Ensimmäinen yhteistyö oli Eastwoodin ohjaama lännenfilmi Lainsuojaton (1976), jossa Locke näytteli tämän rakastettua.

Kuvauksissa alkaneesta suhteesta tuli poikkeuksellisen tiivis. Esteenä ei ollut sekään, että Locke oli vihitty 1967 avoimesti homon kuvanveistäjän Gordon Andersonin kanssa eikä liittoa oltu purettu.

Locke ja Eastwood sekä asuivat että tekivät töitä yhdessä. Poikkeuksia oli hyvin vähän. Toimintaelokuva Luotikuja (1977), orankikomediat Mies San Fernandosta (1978) ja Lällärit lakoon (1980), moderni lännendraama Bronco Billy (1980) sekä Likainen Harry -sarjaan kuuluva Ratkaiseva isku (1983) varmistivat, että kaksikosta tuli tähtipari myös katsojille.

– Tein töitä vain Clintin kanssa, Locke kertoi oikeudenkäynnissä 1996 E!-uutissivuston mukaan.

– Hän ei pitänyt siitä, että olisin ollut hänestä erossa.

Clint Eastwood ja Sondra Locke vuonna 1982.

JULKISEKSI heidän suhteensa tuli 1978. Lockea paheksuttiin viettelijänä, joka oli kaapannut naimisissa olleen tähden itselleen.

Suhde oli intohimoinen mutta vaikea. Ehkäisyä ei käytetty, ja Locke joutui tekemään kaksi raskaudenkeskeytystä. Myöhemmin kaksikko kiisteli julkisesti, painostiko Eastwood häntä abortteihin ja sterilisaatioon vai hakeutuiko Locke niihin omasta päätöksestään.

Elämäkerrassaan The Good, the Bad and the Very Ugly (1997) Locke väittää Eastwoodin pahoinpidelleen häntä.

– Nöyryytystä, voimakasta henkistä ja fyysistä ahdistusta sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa, Locke luetteli kirjassaan.

Liitto päättyi riitaisasti, vaikka Locke ei ilmeisesti tiennyt Eastwoodin suhteesta lentoemäntä Jacelyn Reevesiin – tai Reevesin kanssa tehdyistä lapsista. Kun kaksikko erosi vuoden 1989 alussa, Locke jäi asumaan heidän kotiinsa Los Angelesiin.

EROSSA Locke syytti Eastwoodia passiivis-aggressiivisuudesta. Eastwood puolestaan vaihdatti Bel-Airin kartanonsa lukot ja siirrätti Locken tavarat varastoon, kun tämä oli ohjaamassa omaa elokuvaansa.

Vastineeksi Locke nosti oikeusjutun, jossa hän vaati 70 miljoonan dollarin elatusmaksuja: Locken mukaan he olivat käytännössä olleet pariskunta.

Oikeudenkäynnissä Eastwood vähätteli heidän suhdettaan ja kuvasi Lockea ”satunnaiseksi kämppäkaverikseen”. Puolentoista vuoden riitely päättyi sovitteluratkaisuun, johon kuului sopimus Warner Bros. -studion kanssa elokuvaprojektien kehittelystä.

Eastwoodin perhe punaisella matolla vuonna 2005.

Kun mikään Locken projekteista ei kolmeen vuoteen päässyt tuotantoon asti, hän nosti uuden oikeusjutun, jonka sovittelussa Locke voitti sekä Eastwoodin että Warner-studion.

– Oikeuden ratkaisu on viesti: ihmiset eivät voi tehdä mitä tahansa vain siksi, että heillä on valtaa, Locke riemuitsi 1996.

Vaikka Locke onnistui ohjaamaan itsekin neljä pitkää elokuvaa aikana, jolloin naisia ei juuri ohjaajina nähty, riitaisa ero Eastwoodista tuhosi hänen uransa. Locken mukaan hän ei saanut töitä, koska Eastwood oli ystävä liian monen Hollywood-tuottajan kanssa.

Frances Fisher ja Clint Eastwood vuonna 1994.

KESKELLÄ oikeustaistelua Eastwoodista taas oli tullut uudestaan iso tähti. Lännenelokuva Armoton (1992) poiki vihdoin arvostusta myös kriitikoilta – ja toi uran ensimmäiset Oscar-ehdokkuudet. Neljästä Oscarista kaksi tuli Eastwoodille itselleen: ohjaamisesta ja tuottamisesta.

Eastwood oli myös aloittanut pitkän suhteen Pink Cadillac -elokuvassa (1989) esiintyneen näyttelijä Frances Fisherin kanssa. Yhteisestä lapsesta huolimatta tämäkin suhde päättyi pettämishuhuihin. 1990-luvun puolivälissä Eastwood seurusteli jo tulevan toisen vaimonsa Dina Ruizin kanssa ennen kuin Fisher muutti pois heidän kodistaan.

Liitto Ruizin kanssa puolestaan päättyi syksyllä 2013 ”sovittamattomien erimielisyyksien” vuoksi. Ero astui voimaan joulukuussa 2014.

Sen jälkeen kahdeksankymppisen legendan tiedetään seurustelleen ainakin valokuvaaja Erica Tomlinson-Fisherin sekä ravintolassa työskentelevän Christina Sanderan kanssa. Jälkimmäinen nähtiin myös Eastwoodin seuralaisena vuoden 2015 Oscar-gaalassa.

URAAN Eastwoodin sotkuisat naissuhteet eivät ole varsinaisesti vaikuttaneet. Naistenmiehen mainettaan Eastwood on jopa itse vaalinut: The Mule -elokuvassa Eastwoodin itsensä esittämä jääräpäävanhus nähdään harrastamassa seksiä nuorten naisten kanssa.

Ahkera ohjaustahti on tuonut Eastwoodille tasaisesti kiitosta vielä kahdeksankymppisenäkin.

Elokuvista tuorein on Atlantan 1996 kesäolympialaisten pommi-iskua käsitellyt Richard Jewell (2019). Se nähtiin Suomen valkokankailla helmikuussa ja toi päähenkilön äitiä näytelleelle Kathy Batesille Oscar-ehdokkuuden sivuosasta.