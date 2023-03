Daniel Radcliffelta ilouutinen: Potter-tähdestä tulee isä

33-vuotias Radcliffe saa esikoisensa pitkäaikaisen naisystävänsä, 38-vuotiaan Erin Darken kanssa.

Näyttelijä Daniel Radcliffesta tulee isä.

Harry Potter -elokuvien päätähtenä elokuvataivaalle noussut Radcliffe, 33, saa ensimmäisen lapsensa pitkäaikaisen naisystävänsä, näyttelijä Erin Darken, 38, kanssa.

Pariskunnan ilouutisesta kertoi muun muassa People. Tiedon lehdelle oli kertonut näyttelijän tiedottaja.

Beat-runoilija Allen Ginsberg (1926–1997) toi Erin Darken ja Daniel Radcliffen yhteen.

Pariskunta ei erityisemmin julkisuudessa paistattele, mutta Radcliffen on kertonut vuosi sitten Peoplelle, että he ovat olleet julkisuudessa noin vuosikymmenen.

– Olemme todella onnellisia. Minulla on ihan tosi hieno elämä, näyttelijä hehkutti.

Radcliffe pohti lastenhankintaa viime syksynä Newsweekin haastattelussa.

– Haluan lasteni välttävän julkisuutta hinnalla millä hyvänsä, entinen lapsitähti pohti.

Radcliffe ja Darke kohtasivat työn merkeissä vuonna 2012 Kill Your Darlings -elokuvan kuvauksissa, Fox News kertoo.

Runoilija Allen Ginsbergin elämästä kertovassa draamassa Radcliffe teki pääroolin ja Darke esitti Gwendolyn-nimistä hahmoa, jonka kanssa Ginsbergillä on intiimi suhde.

– Se oli sellainen tilanne, jossa tajusi heti, että ’minähän tykkään tästä ihmisestä’. Se oli välitön yhteys. Yhtäkkiä jonkun kanssa oli vain tosi helppo jutella, Radcliffe on kertonut Fox Newsille.

Pari on työskennellyt yhdessä myös vuoden 2016 elokuvassa Don’t Think Twice sekä vuonna 2021 Radcliffen Miracle Workers -tv-sarjassa.

– Tykkäämme työskennellä yhdessä, mutta emme halua tehdä sitä koko ajan, Radcliffe sanoi Peoplelle.

– Mutta ehkä teemme tulevaisuudessa taas jotain. Me molemmat kirjoitamme myös. Eli ehkä kirjoitamme jotain yhdessä.