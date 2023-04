Portion Boysin Tiina Forsby eli JaloTiina on taustaltaan kestävyysurheilija, mutta vastaan ei ole tullut yhtä kovaa lajia kuin se, mitä hän tekee keikalla.

Kun Mikael Forsbya pyydettiin Nelosen Tähdet, tähdet -ohjelmaan, hän luuli tuotannon soittaneen väärään numeroon.

– Miksi ihmeessä he kysyisivät yhtyeen (Portion Boys) huonointa laulajaa laulukilpailuun?

Forsby suostui saatuaan kuulla, että ohjelmassa haetaan viihdyttäjää. Kosketinsoittaja joutui kovaan paikkaan, sillä hänen kilpakumppaninsa ovat Suomen ykkösrivin taiteilijoita. Koko bändi ja erityisesti vaimo Tiina Forsby eli JaloTiina kannustivat Kikan Mä tahdon viihdyttää -biisin ensimmäisessä jaksossa vetävää miestä matkan varrella.

– Tiina on niin uskomaton tuki ja tsemppaaja ja näyttää omalla esimerkillään pystyvänsä uskomattomiin asioihin ja niin minäkin pystyn. Maailman kaunein, Forsby sanoo.

Vaimo kuuntelee miehensä puhetta liikuttuneena. Tiina sanoo olevansa ylpeä miehestään, joka heittäytyi mukaan.

– Vähän alkoivat puntit tutista, kun kuultiin että tässä on näin kova kattaus. Mikael on meidän bändissä se, joka on tehnyt musiikkia, muttei ole kuitenkaan laulaja. Ihailen sitä rohkeutta, hän ei antanut minkään pelon hidastaa tekemistään.

Viikonloppuna alkavalla Tähdet, Tähdet -kaudella kilpailevat myös iskelmätähti Meiju Suvas, koomikko Sami Hedberg, imitaattori Jarkko Tamminen, laulaja Sara Siipola, laulaja ja musikaalitähti Lauri Mikkola, iskelmälaulaja Maria Lund ja laulaja-näyttelijä Konsta Hietanen.

Tiina kuvailee miestään maailman empaattisimmaksi ihmiseksi, joka uskaltaa revitellä ja heittäytyä asioihin lapsenomaisesti ilman pelkoa häpeästä.

– Miku tuo varmasti kisaan omanlaistaan. Ei tarvitse olla paras, ei tarvitse olla täydellinen, että uskaltaisi mennä tekemään. Sama mullakin on oman roolini kanssa. Ei tarvitse tehdä täydellisesti, mutta kun teen sen täysillä, ihmiset näkevät sen ja se tarttuu.

Aviopari tapasi toisensa vuonna 2016, kun Tiina lähti ystävänsä kanssa Kemin Satama Open Air -festivaalille katsomaan Movetronin keikkaa. Kun hän näki Mikaelin seisovan koskettimien takana, se tuntui kuin sähköiskulta. Tiina etsi miehen Instagramista, ja he onnistuivat tapaamaan toisensa lyhyesti ennen kuin bändi jatkoi matkaa eteenpäin.

Vuotta 2023 on kulunut vasta kolme kuukautta, mutta Forsbyjen elämä on mullistunut. Aviopari muutti Oulusta etelään talvella. Tavarat ovat uudessa kodissa, mutta pää ei ole vielä sisäistänyt muuttoa. Koko bändi asuu nykyisin Etelä-Suomessa, mikä helpottaa keikkailua.

UMK23:ssa Portion Boys tuli toiseksi Samaa taivasta katsotaan -biisillään. Ulkomailta asti he saivat kiitosta live-esityksensä raikkaudesta ja ilosta. UMK:n tuoma julkisuus näytti myös rumat kasvonsa, kun Tiina alkoi saada vihaviestejä somessa. Hän päätti tuoda ne esiin.

Yhdessä surullisimmista postauksista aina positiivisena nähty Tiina itkee lohduttomasti taustalla, kun Mikael pyytää painokkaasti nettikiusaajia lopettamaan höykyttämisen.

Tiina Forsby rakastaa värejä, kuten pinkkiä, oranssia ja limenvihreää. Hän on saanut myös bändin miehet kokeilemaan värejä.

Tilanne on onneksi paranemaan päin.

– Täysin tämä ei ole vielä loppunut, mutta pahin pyöritys on takana. Kyllä niitä aina säännöllisesti tulee, mutta hyvin pienissä määrin.

– Vaikka UMK-matka on ollut rankempi kuin mitä osasin odottaa, tämä on vahvistanut mua. Olen huomannut, että vaikka joku henkilökohtainen saattaa mennä ihon alle, pystyn suhtautumaan siihen.

Hän sanoo kuuntelevansa todella tarkkaan positiivisia kommentteja ja tallentavansa niitä sydämeensä voimavaraksi. Seuraavan kerran kun herää aamulla ja näkee julman kommentin, hän kaivaa voimia positiivista sanoista.

– Tiedän, että kiusaajan mieleen ei pysty vaikuttamaan, mutta olen huomannut keikoilla, että rakkauden määrä on isompi kuin vihan ja julmuuden. Me voidaan voittaa. En yritä muuttaa kiusaajia, vaan yritän muuttaa omaa päätä.

Keikoilla Tiina pomppii ja tanssii yhtä kovalla energialla kuin Duracell-pupu.

– Olen ollut kestävyysurheilija, mulla on taitoluistelutausta ja olen juossut pitkiä matkoja. En ole löytänyt urheilulajia, joka olisi näin haastava, hän tunnustaa.

– Niin hyvä peruskunto kuin mulla onkin, kyllä monesti keikan jälkeen mietin, miten voisin parantaa kestävyyttä. Meillä on ollut parhaimmillaan neljä keikkaa vuorokaudessa. Se tarkoittaa neljää yli tunnin vetoa. Siitä ei kyllä enempää pystyisi, vaan on tärkeää muistaa venytellä ja huoltaa kroppaa.

Portion Boysin Samaa taivasta katsotaan tuli UMK23-finaalissa toiseksi.

Tiina haluaa antaa lavalla joka kerta kaikkensa.

– En halua himmata yhtään. En anna periksi. Vaikka kuinka särkisi, lavalla sitä ei tunne. Siinä menee niin ilon kautta. Se menee euforialla ja energialla.

– Tosin keikan jälkeen voi olla niin, että konttaan portaat.

Toissa perjantaina hän joutui poistumaan lavalta saatuaan rajun ruokamyrkytyksen Nilsiän Tahkolla. Toipuminen siitä otti aikansa. Pahalta tuntui myös, kun ei päässyt lavalle muiden kanssa.

– Voin onneksi jo paljon paremmin; etova olo on mennyt jo pois, jäljellä on vaan tolkuton väsy ja voimattomuuden tunne, Tiina kirjoitti Instagramissa.

Portion Boys -yhtyeen filosofia on tuoda positiivisuutta elämään.

– Tämä maailma on niin täynnä ikäviä asioita. Meille on tärkeintä, että kun ihminen tulee meidän keikalle, hän on hymy huulilla ja lähtee hymy huulilla. Ihmiset tarvitsevat hetkeä, jolloin voivat unohtaa kaikki ikävät jutut.

Tähdet, tähdet -ohjelma alkaa Nelosella 9.4. klo 20.00.